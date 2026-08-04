Καββαδάς: Στήριξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική περιφέρεια

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Το μήνυμα ότι η ελληνική περιφέρεια διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, μέσα από την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, έστειλε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, κατά την επίσκεψή του στη Θεσπρωτία.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στον νομό, επισκέφθηκε μονάδες υδατοκαλλιέργειας στη Σαγιάδα, συναντήθηκε με παραγωγούς, εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και απηύθυνε χαιρετισμό στη 2η Έκθεση Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Θεσπρωτίας, παρουσία μεταξύ άλλων, των βουλευτών της ΝΔ Θεσπρωτίας, Βασίλη Γιόγιακα, Πέλλας και πρώην ΥφΑΑΤ, Διονύση Σταμενίτη και Γρεβενών, Αθανάσιο Σταυρόπουλο, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Αντώνη Νικολάου.

Στη Θεσπρωτία λειτουργούν περισσότερες από 1.000 εκμεταλλεύσεις βοοειδών, 1.200 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και εκτρέφονται σχεδόν 200.000 ζώα

Πριν από την έναρξη του χαιρετισμού του, ο υφυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες που συγκλόνισαν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες λόγω πυρκαγιών. «Τιμούμε τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, καθώς και των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Ευχόμαστε η δύσκολη αυτή δοκιμασία να τελειώσει σύντομα, με ασφάλεια για όλους».

Κατά τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς, ο κ. Καββαδάς ενημερώθηκε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της περιοχής, ενώ υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η στήριξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας που δημιουργεί εισόδημα, θέσεις εργασίας και αναπτυξιακή προοπτική στην ελληνική περιφέρεια.

Στον χαιρετισμό του, συνεχάρη και ευχαρίστησε για την πρόσκληση το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και το Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργειών Θεσπρωτίας για τη διοργάνωση της έκθεσης, σημειώνοντας ότι αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και των ανθρώπων της παραγωγής. Όπως τόνισε, το μεγάλο ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγής, αλλά κυρίως η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων μέσα από την ποιότητα, την πιστοποίηση, την τυποποίηση, τη μεταποίηση και τη δημιουργία ισχυρών εμπορικών σημάτων, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Η παραγωγική ταυτότητα της Θεσπρωτίας

Αναφερόμενος στην παραγωγική ταυτότητα της Θεσπρωτίας, ο υφυπουργός επισήμανε ότι ο νομός διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι κλημεντίνες, με ετήσια παραγωγή 60.000 τόνων, αποτελούν βασικό εξαγώγιμο προϊόν, ενώ η παραγωγή πορτοκαλιών ανέρχεται σε 14.000 τόνους και ακτινιδίων σε 6.000 τόνους. Στην τοπική οικονομία συμβάλλουν επίσης το ελαιόλαδο, το μέλι, τα τυροκομικά, τα αρωματικά φυτά, τα βότανα και το κρασί.

Για την κτηνοτροφία σημείωσε ότι στη Θεσπρωτία λειτουργούν περισσότερες από 1.000 εκμεταλλεύσεις βοοειδών, 1.200 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και εκτρέφονται σχεδόν 200.000 ζώα. Παρά τις ζωονόσους που έχουν πλήξει άλλες περιοχές, ο νομός παραμένει χωρίς επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, χάρη στην υπευθυνότητα των κτηνοτρόφων, τη συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Κατά την επίσκεψή του στη Σαγιάδα, ο κ. Καββαδάς ενημερώθηκε για την πορεία της υδατοκαλλιέργειας, όπου δραστηριοποιούνται 15 επιχειρήσεις, λειτουργούν 27 μονάδες εκτροφής θαλάσσιων ψαριών, 8 μονάδες καλλιέργειας οστράκων και η μοναδική μονάδα παραγωγής μαύρης γαρίδας στην Ευρώπη. Η παραγωγή υπερβαίνει τους 13.000 τόνους (9% της ελληνικής παραγωγής), ο κύκλος εργασιών φθάνει τα 110 εκατ. ευρώ, πάνω από το 90% της παραγωγής εξάγεται και ο κλάδος στηρίζει περισσότερες από 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι το υπουργείο στηρίζει την παραγωγική δραστηριότητα αξιοποιώντας τους πόρους του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027. Πανελλαδικά έχουν εγκριθεί 105 επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιέργειας, προϋπολογισμού 131 εκατ. ευρώ, με δημόσια χρηματοδότηση 87 εκατ. ευρώ, ενώ στη Θεσπρωτία υλοποιούνται 8 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 6,17 εκατ. ευρώ και δημόσιας χρηματοδότησης άνω των 3,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω του ΠΑΛΥΘ χρηματοδοτείται το πρόγραμμα «Θησαυροί στη Θάλασσα της Θεσπρωτίας – Ψαρεύοντας στις γεύσεις και στον πολιτισμό», προϋπολογισμού 697.539 ευρώ, που συνδέει την αλιευτική παραγωγή με τη γαστρονομία και τον τουρισμό.

Όπως επισήμανε, η διαχρονική στήριξη της πολιτείας στον κλάδο καταγράφηκε και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, μέσω του οποίου στη Θεσπρωτία εγκρίθηκαν 16 επενδυτικές προτάσεις, συνολικής προϋπολογισμού περίπου 6 εκατ. ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα για την ανάδειξη και προβολή των προϊόντων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, προϋπολογισμού 244.303 ευρώ που υλοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, επενδύοντας σε πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, προσελκύουν νέες επενδύσεις και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους της ελληνικής υπαίθρου. Όπως τόνισε, «η Θεσπρωτία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής που μπορεί, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να πρωταγωνιστήσει στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας αποτελεσματικότερα στην κτηνοτροφία».