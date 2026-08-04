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ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού

Ολοκληρώθηκε από το ΥΠΑΑΤ η οριστικοποίηση των στοιχείων για 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

AGRO 04.08.2026, 13:43
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ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
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Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 4.218.469 ευρώ θα καταβληθεί σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς προβάτων και αφθώδους πυρετού. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ δόθηκε ήδη η σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός μίας έως δύο εργάσιμων ημερών.

Ολοκληρώθηκε η καταχώριση και οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή των αποζημιώσεων

Οι αποζημιώσεις αφορούν συνολικά 75.316 ζώα, τα οποία θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο εφαρμογής των κτηνιατρικών μέτρων για την αντιμετώπιση:

  • της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου,
  • του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων προβλέπονται αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1.378.057 ευρώ, οι οποίες αφορούν 103 εκμεταλλεύσεις και 58.031 θανατωθέντα ζώα.

Για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο προβλέπονται αποζημιώσεις συνολικού ύψους 2.840.412 ευρώ, οι οποίες αφορούν 73 εκμεταλλεύσεις και 17.285 θανατωθέντα ζώα.

Η κατανομή των αποζημιώσεων ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

ΥΠΑΑΤ

«Η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται σκληρά»

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της οριστικοποίησης των στοιχείων, προχωρούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς ανέφερε: «Η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται σκληρά από τις επιζωοτίες και η πολιτεία έχει υποχρέωση να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των παραγωγών. Με την 4η πληρωμή των αποζημιώσεων ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζουμε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό.

Η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα και η άμεση διαχείριση διαχείριση των κρίσεων Αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι να διατηρηθεί η παραγωγική δραστηριότητα, να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο, να στηριχθεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση των επιζωοτιών και να θωρακίσουμε αποτελεσματικότερα την κτηνοτροφία».

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