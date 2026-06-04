 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(19) "Government Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Politis.gov.gr: Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση αιτήσεων στο Δημόσιο

Η νέα υπηρεσία politis.gov.gr επιτρέπει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης

Τεχνολογία 04.06.2026, 17:08
Σχολιάστε
Politis.gov.gr: Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση αιτήσεων στο Δημόσιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν πλέον να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο, από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους. Η νέα υπηρεσία παρουσιάστηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Η πλατφόρμα εντάσσεται στο πλαίσιο του νόμου για ένα «κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», ο οποίος ψηφίστηκε στα τέλη Απριλίου με πρωτοβουλία της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και αφορά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές ψηφιακές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές πολιτών και Δημοσίου.

Πώς λειτουργεί

Μέσω της υπηρεσίας, οι πολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά μπορούν να συνδέονται με τους κωδικούς TaxisNet και να βλέπουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Η ενημέρωση γίνεται ψηφιακά και, σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος είναι να μειωθεί η ανάγκη για επανειλημμένες τηλεφωνικές ή φυσικές επικοινωνίες με τις υπηρεσίες.

Η καταχώριση της υπόθεσης από τους υπαλλήλους περιγράφεται ως απλή διαδικασία που διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου και ενός προσωπικού στοιχείου του πολίτη, όπως Προσωπικός Αριθμός, ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα ή επιλέγονται από έτοιμες λίστες. Με την καταχώριση, δημιουργείται μοναδικός αριθμός υπόθεσης και QR code για την παρακολούθησή της.

Το μήνυμα της κυβέρνησης

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών «μικρή επανάσταση» στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά οι πολίτες θα γνωρίζουν με ακρίβεια το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε ότι η αλλαγή αφορά όχι μόνο μια διαδικασία, αλλά τη σχέση κράτους και πολίτη, με έμφαση στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Από την πλευρά της, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη μίλησε για «μεγάλη ποιοτική αλλαγή» και για ένα σύγχρονο εργαλείο που ενισχύει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση. Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος χαρακτήρισε το politis.gov.gr «μια μικρή επανάσταση», επισημαίνοντας ότι δίνει στον πολίτη συνολική εικόνα για τις υποθέσεις του και ταυτόχρονα βοηθά το Δημόσιο να οργανώνεται καλύτερα.

Τι αλλάζει για πολίτες και υπηρεσίες

Η νέα υπηρεσία επιτρέπει στους πολίτες να έχουν συνεχή εικόνα για την πορεία κάθε αιτήματος, καθώς κάθε μεταβολή στο στάδιο επεξεργασίας ή κάθε διαβίβαση σε άλλη αρμόδια υπηρεσία καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι, ο χρήστης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος φορέας χειρίζεται τον φάκελό του και ποια είναι η επόμενη ενέργεια.

Παράλληλα, το σύστημα συγκεντρώνει σε ένα κεντρικό σημείο το ιστορικό των υποθέσεων του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, προσφέροντας πλήρη εικόνα των συναλλαγών του με το κράτος. Για το Δημόσιο, η νέα πλατφόρμα λειτουργεί και ως εργαλείο καλύτερης οργάνωσης και παρακολούθησης, με στόχο τη μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης.

Θεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα

Η κυβέρνηση εμφανίζει το politis.gov.gr ως εμβληματική εφαρμογή της ευρύτερης μεταρρύθμισης για ένα πιο φιλικό και λειτουργικό κράτος. Η πλατφόρμα συνδέεται και με τη γενικότερη πολιτική γραμμή περιορισμού των δικαιολογητικών που ζητά το Δημόσιο από τους πολίτες, όταν αυτά βρίσκονται ήδη στην κατοχή του κράτους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην υποχρέωση των υπηρεσιών να καταχωρίζουν τις υποθέσεις στο νέο σύστημα, με το κείμενο να αναφέρει ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα πλατφόρμα δεν παρουσιάζεται μόνο ως τεχνολογικό εργαλείο, αλλά και ως μηχανισμός επιβολής μιας νέας διοικητικής κουλτούρας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
AI Must Be Matched by Strong Institutions, BoG Head Warns
English Edition

AI Must Be Matched by Strong Institutions, BoG Head Warns
Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025 από την Επιθεώρηση Εργασίας
Πλαφόν: Λιγότερες αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών
Economy

Πόσο περιόρισε τις ανατιμήσεις το πλαφόν
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χτύπησε» την αγορά η τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χτύπησε» το ΧΑ η τραπεζική πτώση
Macy’s: Συνεχίζει την αναδιάρθρωση και οι πελάτες εγκρίνουν
World

Macy’s: Συνεχίζει την αναδιάρθρωση και οι πελάτες εγκρίνουν
Politis.gov.gr: Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση αιτήσεων στο Δημόσιο
Τεχνολογία

Ψηφιακή ενημέρωση για τις αιτήσεις στο Δημόσιο μέσω του politis.gov.gr

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στάσσης: AI και data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση ενέργειας

Τα data centers «καίνε» το ευρωπαϊκό ρεύμα - Στο 28% η συμβολή τους στην αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Παπακωνσταντίνου (Ideal): Από 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica Stores στο ΧΑ
Business

Παπακωνσταντίνου (Ideal): Από 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica στο ΧΑ

Η Ideal ανακοίνωσε πρόταση επιστροφής κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή για φέτος, έναντι 0,40 ευρώ πέρυσι

Γιώργος Μανέττας
Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Mondelez για ανάκαμψη των πωλήσεων

Η Mondelēz ποντάρει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο εργοστάσιο της Λαμίας για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία
Economy

Κομισιόν: Οι 7 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η ακτινογραφία της Κομισιόν στις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας

Γιάννης Αγουρίδης
SpaceX: Προτείνει αποτίμηση 1,8 τρισ. δολαρίων σε μια ιστορική δημόσια προσφορά
Τεχνολογία

«Διαστημική» IPO για SpaceX - Aποτίμηση στα 1,8 τρισ.

Η SpaceX επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 86 δισ. δολάρια στην μεγαλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία της Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Όμιλος Irida: Κερδοφόρο το 2025 – Οι προοπτικές της θυγατρικής «Γαλαξίδι ΑΕ»
Business

Τι «ταμείο» έκανε ο όμιλος Irida το 2025

Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Irida το 2025 - Η κίνηση-κλειδί στην «Γαλαξίδι ΑΕ» και οι βλέψεις της θυγατρικής για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Στοά Αρσακείου: Στην τελική ευθεία για την πλήρη επαναλειτουργία του νέου πολυχώρου
Business

Αντίστροφη μέτρηση για τη Στοά Αρσακείου

Θέμα χρόνου είναι να αποκατασταθεί πλήρως η Στοά Αρσακείου - Έμφαση σε γαστρονομία, πολιτισμό και δημιουργία - Η στρατηγική σημασία της τοποθεσίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Τεχνολογία
Politis.gov.gr: Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση αιτήσεων στο Δημόσιο
Τεχνολογία

Ψηφιακή ενημέρωση για τις αιτήσεις στο Δημόσιο μέσω του politis.gov.gr

Η νέα υπηρεσία politis.gov.gr επιτρέπει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 7 Ιουνίου

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Στουμπ: Ο πρόεδρος της Φινλανδίας θέλει η ΕΕ να επεκτεθεί σε 40 κράτη με τον Καναδά
Επικαιρότητα

ΕΕ των... 40 κρατών με τον Καναδά - Το «όραμα» του Στουμπ

Χώρες όπως ο Καναδάς, η Βρετανία, η Νορβηγία, η Ουκρανία και η Τουρκία θα πρέπει να εξεταστούν όλες ως υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, δήλωσε ο Στουμπ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Οι νέοι δικαιούχοι – Πώς θα κάνετε αίτηση
Κοινωνία

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Οι νέοι δικαιούχοι – Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» λαμβάνουν voucher έως 500 ευρώ τον μήνα

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η διαφωνία ανάμεσα σε ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ για την επιλογή του ΧΥΤΑ
Κοινωνία

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η διαφωνία ανάμεσα σε ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ για την επιλογή του ΧΥΤΑ

Το χρονικό των πιέσεων από ΥΠΑΑΤ και Περιφέρεια και η διαφωνία ανάμεσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Περιβάλλοντος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Latest News
AI Must Be Matched by Strong Institutions, BoG Head Warns
English Edition

AI Must Be Matched by Strong Institutions, BoG Head Warns

Stournaras described AI as a historic technological shift already transforming economies, labor markets, and the operations of central banks

Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025 από την Επιθεώρηση Εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας διενήργησε την περασμένη χρονιά περισσότερους από 82.000 ελέγχους - Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Πλαφόν: Λιγότερες αυξήσεις, περισσότερες μειώσεις τιμών
Economy

Πόσο περιόρισε τις ανατιμήσεις το πλαφόν

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την επίδραση του πλαφόν στις τιμές

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χτύπησε» την αγορά η τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χτύπησε» το ΧΑ η τραπεζική πτώση

Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων προσπάθησε σήμερα το ΧΑ να ισορροπήσει

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Macy’s: Συνεχίζει την αναδιάρθρωση και οι πελάτες εγκρίνουν
World

Macy’s: Συνεχίζει την αναδιάρθρωση και οι πελάτες εγκρίνουν

Οι προσπάθειες της διοίκησης οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα στις Macy’s, Bloomingdale’s και Bluemercury

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Politis.gov.gr: Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση αιτήσεων στο Δημόσιο
Τεχνολογία

Ψηφιακή ενημέρωση για τις αιτήσεις στο Δημόσιο μέσω του politis.gov.gr

Η νέα υπηρεσία politis.gov.gr επιτρέπει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης

Καρέλιας: Στις 16 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 14,60 ευρώ ανά μετοχή
Business

Καρέλιας: Στις 16 Ιουνίου η διανομή μερίσματος 14,60 ευρώ ανά μετοχή

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα της Καρέλιας ανέρχεται σε 13,87 ευρώ ανά μετοχή

Wall Street: Επιβαρύνει λόγω Broadcom – Άλμα για τον Dow 
Wall Street

Επιβαρύνει τη Wall Street η Broadcom - Άλμα για τον Dow 

Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,24% στις 51.317 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,16% στις 7.541 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,70% στις 26.665 μονάδες

ΕΘΕΑΣ: Στο επίκεντρο η νέα ΚΑΠ και η βιωσιμότητα των αγροτών
AGRO

Στο επίκεντρο η νέα ΚΑΠ και η βιωσιμότητα των αγροτών

Στη συνεδρίαση της Ομάδας των Γεωργών της ΕΟΚΕ με τον Επίτροπο Χάνσεν η ΕΘΕΑΣ

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις
Πολιτική

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις

Ποιους βάζει στο κάδρο ο Ντίλιαν και τι σημαίνει αυτό για την υπόθεση την ώρα που η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στο δικό της αφήγημα

Δημήτρης Τερζής
Ελλάδα: Πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων και το 2025
Business

Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων και το 2025

Τι έδεξε η ετήσια έκθεση της KPMG, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Παπαστράτος - Philip Morris International

Ιαπωνία: Η Κάτω Βουλή ενέκρινε πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 15,9 δισ. δολ.
World

Η Ιαπωνία ενέκρινε πρόσθετο προϋπολογισμό

Η Ιαπωνία χρειάζεται τα επιπλεόν κονδύλια για την άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Revolut: Αλλαγές στην ηγετική ομάδα της εταιρείας
Business

Αλλαγές στην ηγετική ομάδα της Revolut

Ο συνιδρυτής της Revolut Vlad Yatsenko, μεταβαίνει από τον ρόλο του Chief Technology Officer (CTO) σε θέση Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ράντεφ για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων

Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Αύξηση απασχόλησης 6% στην πράσινη οικονομία της ΕΕ

Το 2023, η διαχείριση αποβλήτων ήταν ο κορυφαίος τομέας απασχόλησης με 0,9 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που αντιπροσώπευαν το 16% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies