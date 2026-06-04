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Φοροαπαλλαγές: Στο στόχαστρο της Κομισμιόν – Ποιες είναι, πόσο κοστίζουν

Τι προτείνει η Κομισιόν για τις φοροαπαλλαγές - Ποιοι κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 04.06.2026, 07:00
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Φοροαπαλλαγές: Στο στόχαστρο της Κομισμιόν – Ποιες είναι, πόσο κοστίζουν
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις φοροαπαλλαγές κρούει η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία.

Στην έκθεση με τις συστάσεις του 2026 η Κομισιόν ζητά τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την αυστηρή τήρηση των ανώτατων ορίων δαπανών έως το 2028, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών θα πρέπει να συμβαδίζει με συνετές δημοσιονομικές πολιτικές.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών θα πρέπει να παραμένουν προσωρινά και απολύτως στοχευμένα.

Οι φοροαπαλλαγές

Στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών μπαίνουν οι φοροαπαλλαγές και οι ειδικές φορολογικές εξαιρέσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2025 ίσχυαν 1.236 διαφορετικές φορολογικές δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τα δημόσια έσοδα.

Η Κομισιόν εισηγείται την επανεξέταση του συνόλου των φοροαπαλλαγών, με στόχο τον περιορισμό ή ακόμη και την κατάργηση όσων κρίνονται αναποτελεσματικές.

Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις θέσεις του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΙΟΒΕ, οι οποίοι έχουν επισημάνει ότι η συνεχής διεύρυνση των φοροαπαλλαγών περιορίζει τα φορολογικά έσοδα και αυξάνει την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.

Ενδεικτικό είναι ότι το συνολικό κόστος των φοροαπαλλαγών αυξήθηκε από 3 δισ. ευρώ το 2014 σε 22,9 δισ. ευρώ σήμερα, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο μέσα σε μία δεκαετία.

Ο «χάρτης» με τις φοροαπαλλαγές έχει ως εξής:

– Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Καταγράφονταο 252 φοροαπαλλαγές με κόστος 4,95 δισ. ευρώ και αφορούν εκπτώσεις δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαλλαγές στο εισόδημα από κεφάλαιο, απαλλαγές – μειώσεις στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από τα τεκμήρια και εκπτώσεις λόγω έκτακτων αναγκών.

– Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων: Καταγράφονται 265 φοροαπαλλαγές με κόστος 5,81 δισ. ευρώ. Πρόκειται για απαλλαγές νομικών προσώπων, απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στα εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα βάσει διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων, εκπτώσεις δαπανών – λοιπών ποσών, μειωμένους συντελεστές φορολογίας κ.α.

– Φορολογία κεφαλαίου: Καταγράφονται 129 εκπτώσεις και απαλλαγές, με κόστος 9,07 δισ. ευρώ. Πρόκειται για εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, στις μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές.

– ΦΠΑ: Eφαρμόζονται 73 φοροαπαλλαγές, που αφορούν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, τη μείωση του φόρου στα νησιά του Αιγαίου και γενικότερα των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.

– Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: Υπάρχουν 42 απαλλαγέςκυρίως σε ενεργειακά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά.

– Τέλος ταξινόμησης οχημάτων: Υπάρχουν 30 απαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

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