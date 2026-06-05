Wall Street: Πιέσεις λόγω ημιαγωγών, ανοδικά οι αποδόσεις ομολόγων

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Πτωτικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, με τις πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών να επιμένουν, ενώ αρνητικά επιδρά και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά τη δημοσίευση ισχυρότερων του αναμενομένου στοιχείων για την αγορά εργασίας τον Μάιο.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,18% στις 51.468 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,74% στις 7.528 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,24% στις 26.497 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται εκ νέου ο τεχνολογικός κλάδος. Η μετοχή της Broadcom υποχωρεί κατά περίπου 2%, μετά τη βουτιά 12,5% που κατέγραψε την Πέμπτη. Η Marvell Technology σημειώνει απώλειες άνω του 3%, ενώ η Micron Technology υποχωρεί περίπου 4%.

Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Lululemon Athletica, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 13%, καθώς η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη και τα έσοδα, επικαλούμενη δυσμενείς συνθήκες στην αγορά.

Το κλίμα επηρεάζεται έντονα σήμερα από τα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics), οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 τον Μάιο, σημαντικά υψηλότερα από τις 80.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,3%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Τα ισχυρά στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να διατηρήσει αυστηρή νομισματική πολιτική ή ακόμη και να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 4,5%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 21 Μαΐου, ενώ η απόδοση του διετούς τίτλου, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed, διαμορφώνεται στο 4,115%, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 20 Μαΐου.

Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 5%, αγγίζοντας το 5,021%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τόσο τις προοπτικές της οικονομίας όσο και τους ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Παρά τη νευρικότητα της αγοράς, ο Dow Jones είχε ολοκληρώσει την προηγούμενη συνεδρίαση σε νέο ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας άνοδο 874,86 μονάδων ή 1,73%. Σύμφωνα με τον Charles Kantor, ανώτερο διαχειριστή χαρτοφυλακίων της Neuberger Wealth, η αγορά βρίσκεται σε φάση διεύρυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας πέρα από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τον κλάδο του εξοπλισμού ημιαγωγών. Ωστόσο, όπως επισήμανε, η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστικής ισχύος και κέντρα δεδομένων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή έως και το τέλος της δεκαετίας.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 καταγράφει οριακά κέρδη, μικρότερα του 0,1%, γεγονός που τον φέρνει κοντά στη συμπλήρωση δέκα συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων, επίδοση που θα αποτελούσε το μεγαλύτερο θετικό σερί από το 1985. Ο Dow Jones οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 1%, ενώ ο Nasdaq εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,5%.