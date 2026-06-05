ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή 6,94 δισ. ευρώ

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Την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,94 δισ. ευρώ που προέρχονται από το πρώτο μνημόνιο της Ελλάδας ενέκρινε ο ESM και ο EFSF.

Ειδικότερα, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να απαλλάξουν την Ελλάδα από την υποχρεωτική αποπληρωμή των δανείων του ESM/EFSF, στο πλαίσιο της πρόωρης αποπληρωμής της προς τους δανειστές του GLF (Greek Facility Loan). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τις συμφωνίες δανειοδότησης του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, η πρόωρη αποπληρωμή προς ορισμένους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, συνεπάγεται υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής προς τον ESM και τον EFSF. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή.

ESM για ελληνική οικονομία

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του GLF – η δεύτερη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα – στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίου για την Ελλάδα και βελτιώνει τη δομή του χρέους της. Ο ESM και το EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε ο Pierre Gramegna, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF.

Οι απαλλαγές και η χρήση του αποθεματικού ρευστότητας εγκρίθηκαν κατόπιν επίσημου αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF με αρχική λήξη το 2029 και το 2033-2035, συνολικού ύψους 6,94 δισ. ευρώ. Μετά την εν λόγω συναλλαγή, τα διαθέσιμα που τηρούνται στον λογαριασμό του αποθεματικού ρευστότητας θα εξαντληθούν.

Η Διευκόλυνση Δανεισμού προς την Ελλάδα αποτελούσε μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 26,3 δισ. ευρώ παραμένουν ανεξόφλητα.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η πιο πρόσφατη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2025.