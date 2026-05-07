Τζιτζικώστας: Οι αεροπορικές να πληρώνουν τους επιβάτες για ακυρώσεις που σχετίζονται με καύσιμα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να αποζημιώνουν τους επιβάτες για ακυρώσεις πτήσεων που προκαλούνται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, προειδοποίησε ο επικεφαλής μεταφορών της ΕΕ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη.

Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε στους Financial Times ότι οι ακυρώσεις που οφείλονται στις τιμές των καυσίμων δεν θεωρούνται έκτακτες περιστάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να εξακολουθούν να αποζημιώνουν τους επιβάτες. Είπε ότι το αυξανόμενο κόστος της κηροζίνης ήταν μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτόν τον τομέα.

Ο Έλληνας Επίτροπος ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ευρώπη «μπορεί να διατηρήσει τον εφοδιασμό με καύσιμα αεριωθούμενων για μεγάλο χρονικό διάστημα», παρά τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και των συναδέλφων Επιτρόπων της ΕΕ ότι οι αεροπορικές εταιρείες σύντομα θα ξεμείνουν από κηροζίνη.

«Η τιμή των καυσίμων αεριωθούμενων είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ακυρώσεις πτήσεων και αν ακυρώσουν πτήσεις χωρίς έκτακτες περιστάσεις — οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων δεν είναι έκτακτες περιστάσεις — θα πρέπει να αποζημιώσουν τους ανθρώπους», είπε.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωναν πτήσεις που «δεν είχαν και πολύ οικονομικό νόημα και τώρα με τον διπλασιασμό των τιμών, δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα για τις εταιρείες», πρόσθεσε ο Τζιτζικώστας.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει 2 εκατομμύρια θέσεις από το πρόγραμμά τους του Μαΐου τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπίρολ, τον περασμένο μήνα προειδοποίησε ότι η ήπειρος είχε μόνο έξι εβδομάδες προμηθειών και ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιούργκενσεν, εξέφρασε επίσης ανησυχίες για μια κρίση εφοδιασμού.

Ο Τζιτζικώστας παραδέχτηκε ότι «η κατάσταση είναι δύσκολη» και τόνισε ότι δεν ζει «σε άλλον πλανήτη», αλλά υποστήριξε ότι οι κανόνες της ΕΕ ήταν αρκετά ευέλικτοι για την τρέχουσα κατάσταση.

Ο Τζιτζικώστας προειδοποιεί για κινδυνολογία

Οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να τους αλλάξουν μόνο εάν η κατάσταση επιδεινωθεί σοβαρά, είπε ο Τζιτζικώστας, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς πόσο χειρότερη θα πρέπει να γίνει η κρίση για να συμβεί αυτό.

Ο Επίτροπος, ο οποίος επιβλέπει επίσης το χαρτοφυλάκιο τουρισμού της ΕΕ, προέτρεψε για προσοχή στα μηνύματα που προκαλούν ανησυχία: «Έχουμε μπροστά μας μια τουριστική σεζόν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και να αποφεύγουμε να προκαλούμε πανικό».

Για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του κλάδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει νέες κατευθυντήριες γραμμές αυτή την εβδομάδα για τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που είδαν οι FT διευκρινίζει τους υπάρχοντες κανόνες αντί να κάνει νέες παραχωρήσεις για να μετριάσει τα δεινά του κλάδου.

«Η διαχείριση του κινδύνου υψηλού κόστους καυσίμων είναι ένα φυσιολογικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας αεροπορικής εταιρείας», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές.

Ο Τζιτζικώστας δήλωσε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα έκτακτης ανάγκης και έχει δημιουργήσει τα μέσα για την πιο στενή παρακολούθηση των προμηθειών καυσίμων των αεροσκαφών και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για την απελευθέρωσή τους «με τάξη» εάν χρειαστεί.

Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν το Jet A, ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να μειώσουν την εξάρτηση από τα καύσιμα που προέρχονται από τον Κόλπο.

Οι απαιτήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τις εκχωρημένες χρονοθυρίδες απογείωσης και προσγείωσης θα διατηρηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι οι αερομεταφορείς που ακυρώνουν πτήσεις λόγω υψηλών τιμών κινδυνεύουν να χάσουν τις χρονοθυρίδες τους.

Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ δήλωσε ότι αναμένει ότι ο αντίκτυπος στον τουρισμό στην Ευρώπη θα είναι περιορισμένος.

Ενώ ο αριθμός των ταξιδιωτών που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή ή ταξιδεύουν στην Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής μειώνεται, ο Τζιτζικώστας δήλωσε ότι ο ενδοευρωπαϊκός τουρισμός θα αντισταθμίσει αυτήν την απώλεια από άλλα μέρη του κόσμου.

«Ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να μην πληγούν καθόλου», είπε, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις «χώρες του ευρωπαϊκού νότου που έχουν το προϊόν που πολλοί άνθρωποι αναζητούν το καλοκαίρι».