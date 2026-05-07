Αεροπορικές: Οι τιμές καυσίμων ανησυχούν την κυβέρνηση Τραμπ

Τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ προειδοποίησε ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Χάμσαϊρ, Κρις Σουνούνου, κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον: Οι ήδη υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα αυξηθούν αν ο πόλεμος στο Ιράν δεν τελειώσει σύντομα.

Ο Σουνούνου, Ρεπουμπλικάνος που εκπροσωπεί μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες ως πρόεδρος του βιομηχανικού ομίλου Airlines for America, κρούει -εδώ και εβδομάδες -τον κώδωνα του κινδύνου στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αεροσκαφών. Ο πόλεμος, υποστηρίζει ο Σουνούνου, πρέπει να τελειώσει σύντομα, αλλιώς τα πράγματα θα χειροτερέψουν, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ιδιωτικά, οι σύμβουλοι του Προέδρου Τραμπ ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα πληρώσουν πολιτικό τίμημα για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων, σύμφωνα με πηγές της Journal. Πολλοί από τους συμβούλους είναι πρόθυμοι να τερματίσουν τον πόλεμο με την ελπίδα ότι οι τιμές θα αρχίσουν να μετριάζονται πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο πόλεμος στο Ιράν σημαίνει ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ενόψει της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου, καθώς εξετάζουν τα σχέδιά τους για διακοπές.

Ο «μουτζούρης» στον Τραμπ

Το 63% των Αμερικανών δήλωσαν ότι ρίχνουν μεγάλο ή αρκετά μεγάλο φταίξιμο στον Τραμπ για την αύξηση των τιμών της βενζίνης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που διεξήγαγαν οι NPR, PBS και Marist. Περισσότεροι από 8 στους 10 Αμερικανούς δήλωσαν ότι οι δυσκολίες στο βενζινάδικο ασκούν πίεση στα οικονομικά τους.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών σχεδόν διπλασιάστηκαν σε λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου και παρέμειναν υψηλές. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι αυτό θα προσθέσει δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα έξοδα φέτος, συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους. Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δαπάνησαν περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε καύσιμα τον Μάρτιο, κάτι που συνεπάγεται αύξηση 30% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Οι αεροπορικές έχουν αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων, ελπίζοντας να μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές και αφαιρούν πτήσεις που δεν θα αποφέρουν πλέον κέρδη σε υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Μέχρι στιγμής, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι οι υψηλότερες τιμές δεν έχουν αποτρέψει τις κρατήσεις και ελπίζουν να αντισταθμίσουν περισσότερες από τις αυξήσεις στο κόστος καυσίμων καθώς περνάει το έτος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η τρέχουσα τιμή του πετρελαίου είναι «ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς για να απαλλαγεί από ένα πυρηνικό όπλο και από ανθρώπους που είναι πραγματικά ψυχικά διαταραγμένοι». Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η χώρα θα έχει μεγαλύτερη επιρροή για να κρατήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ και «να κάνει τις τιμές της βενζίνης μας να κυμαίνονται στα 9 δολάρια το γαλόνι ή στα 8 δολάρια το γαλόνι».

Ο Τραμπ έχει λάβει μέτρα τις τελευταίες ημέρες για να τερματίσει τον πόλεμο. Αργά την Τρίτη, ο πρόεδρος σταμάτησε ένα σχέδιο για να βοηθήσει στην έξοδο των παγιδευμένων εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, μετά από αναφορές ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεργάζονται με μεσολαβητές σε ένα μονοσέλιδο πλαίσιο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και το άνοιγμα του στενού.

Οι αεροπορικές προειδοποιούν για αργή επιστροφή στην ομαλότητα

Ο Σουνούνου είπε ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επίγνωση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου: «Το καταλαβαίνουν… και νομίζω ότι γι’ αυτό προσπαθούν να ολοκληρώσουν τον πόλεμο όσο πιο γρήγορα μπορούν».

Αλλά προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν οι τιμές στα προπολεμικά επίπεδα.

Από την αρχική επίθεση στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Σουνούνου συναντήθηκε στην Ουάσινγκτον με τον Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών και ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος και ολόκληρη η ομάδα του στον τομέα της ενέργειας προέβλεπαν αυτές τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας από την επιχείρηση “Epic Fury” και είχαν ετοιμάσει ένα σχέδιο για τον μετριασμό αυτών των διαταραχών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς, επισημαίνοντας την απόφαση της κυβέρνησης να άρει έναν νόμο περί ναυτιλίας που ισχύει εδώ και έναν αιώνα, σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος μεταφοράς πετρελαίου.

Η Ρότζερς είπε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με εκπροσώπους του κλάδου για να «αντιμετωπίσει τις ανησυχίες τους, να διερευνήσει πιθανές ενέργειες και να ενημερώσει τον πρόεδρο για τις πολιτικές αποφάσεις».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επεσήμανε τα πρόσφατα σχόλια του Μπέσεντ στο Fox News ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ισχυρή παρά τις αυξήσεις τιμών.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή η βραχυπρόθεσμη αύξηση των τιμών επηρεάζει τον αμερικανικό λαό, αλλά είμαι επίσης βέβαιος, από την άλλη πλευρά, ότι οι τιμές θα μειωθούν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News την περασμένη Δευτέρα.