Enerwave: Χορηγός στο EKO Acropolis Rally 2026

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Επιστρέφει στην Ελλάδα από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου το ΕΚΟ Acropolis Rally με την Enerwave ως χορηγό στη φετινή διοργάνωση,.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η παρουσία της Enerwave θα αναπτυχθεί τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Λουτράκι, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα που θα φιλοξενήσουν δράσεις και μοναδικές εμπειρίες για το κοινό.

Η Enerwave στηρίζει την Υπερειδική Διαδρομή EKO Super Special Stage, η οποία θα διεξαχθεί στις 25 Ιουνίου στο The Ellinikon Sports Park στο Ελληνικό, καθώς και τον κυρίως αγώνα με τις αυθεντικές Ειδικές Διαδρομές του ΕΚΟ Acropolis Rally, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, με το ΕΚΟ Service Park να βρίσκεται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι.

Στο πλαίσιο της χορηγίας της, η Enerwave έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις, διαδραστικές ενέργειες και ξεχωριστές εμπειρίες για τους επισκέπτες, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια της διοργάνωσης. Επισκεφθείτε τα περίπτερά μας στο Ελληνικό και το Λουτράκι, ζήστε από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026 και γίνετε μέρος της ξεχωριστής εμπειρίας.