CPA Kudos Greece : Στόχος η δεκάδα των κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών την επόμενη 5ετία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το όραμά της για την επόμενη μέρα της εταιρείας παρουσίασε την Τετάρτη η CPA Kudos Greece κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής εκδήλωσης στα γραφεία της στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2020 με την αρχική ονομασία CPA Auditors & Consultants, βρίσκεται πλέον σε φάση δυναμικής πορείας προς το μέλλον, στοχεύοντας να αναδειχθεί μέσα στη δεκάδα των κορυφαίων Ελεγκτικών εταιρειών της χώρας την επόμενη πενταετία. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στον Τομέα των Ελεγκτικών, Οικονομικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και περισσότερους από 500 πελάτες.

Η επόμενη μέρα της συγχώνευσης

Σε συνέχεια της συγχώνευσης με την HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, την πρώτη αυτού του τύπου στρατηγική συνεργασία στον κλάδο των ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών, η CPA Kudos Greece διαθέτει ενοποιημένο τζίρο της τάξεως των 2.500.000 € και πάνω από 40 εργαζόμενους. Αποτελεί ουσιαστικά μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου της και μία έμπρακτη απόδειξη ότι η εξωστρέφεια και η ευελιξία είναι απαραίτητες στο σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Το παγκόσμιο δίκτυο Kudos

Η CPA Kudos Greece διαθέτει πρόσβαση σε διεθνές δίκτυο και τεχνογνωσία, μέσα από τη στρατηγική της συνεργασία με την Kudos International, η οποία της δίνει πρόσβαση σε διεθνείς πρακτικές και ένα ισχυρό οικοσύστημα επαγγελματιών σε περισσότερες από 50 χώρες. Μάλιστα, η πρόσφατη διοργάνωση του Kudos International Global Conference στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία που έχει πλέον η CPA Kudos Greece και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως σημείο συνάντησης της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

H CPA Kudos Greece συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης, συμβάλλοντας στην υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους σχεδόν €2 δισ. σε όλη τη χώρα. Τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων της οικονομίας, ενισχύοντας την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών.

Η ανάλυση των έργων αναδεικνύει τη σαφή κατεύθυνση της ελληνικής αγοράς προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης:

• περίπου 70% των επενδύσεων αφορούν δράσεις Climate και sustainability

• ενώ περίπου 30% σχετίζονται με έργα Digital και τεχνολογικού μετασχηματισμού

Ανθρώπινο Δυναμικό & Επένδυση σε νέα γραφεία

Για να στελεχώσει το Ανθρώπινο Δυναμικό της, η CPA Kudos Greece προχώρησε σε επένδυση ύψους 300.000€ στα νέα γραφεία, τα οποία προωθούν τη συνεργασία και αντανακλούν τη δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα και τη διαρκή αναβάθμιση των ανθρώπων της.

Το Όραμα για το μέλλον

Όραμα της CPA Kudos Greece είναι η καθιέρωσή της μεταξύ των κορυφαίων ανεξάρτητων ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών στη χώρα προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που δημιουργούν εμπιστοσύνη, υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Ο Δημήτρης Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της CPA Kudos Greece δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα στοιχεία που έκαναν τη CPA Kudos Greece να είναι από τις πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου είναι η εξωστρέφεια, η τόλμη και η ευελιξία. Μέσα σε μία διετία υλοποιήσαμε την ένταξή μας στο παγκόσμιο δίκτυο της Kudos International, τη συγχώνευση με την HBP

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε και μια επένδυση ύψους 300.000 στις νέες μας εγκαταστάσεις. Με αυτές τις αξίες θα συνεχίσουμε, προσθέτοντας την επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας ως πρεσβευτές του οράματος της εταιρείας, καθώς επίσης και την προετοιμασία μας για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Οικονομία και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης».