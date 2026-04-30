Pantelakis Securities: Ποιοτική στροφή για την Alter Ego Media

Η Pantelakis Securities, σε report της, σχολιάζει ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα της Alter Ego Media για το 2025, επισημαίνοντας ότι κινήθηκαν πάνω από τις εκτιμήσεις της, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη εκτέλεση του business plan και τη δυναμική του ομίλου σε ένα απαιτητικό περιβάλλον για τα media.

Βασικό στοιχείο, κατά τη χρηματιστηριακή, είναι η σαφής βελτίωση της ποιότητας των κερδών. Η ισχυρή άνοδος της κερδοφορίας δεν προκύπτει απλώς από αύξηση εσόδων, αλλά από τη συνδυαστική επίδραση της ψηφιακής διαφήμισης, της αυξημένης λειτουργικής μόχλευσης και –κυρίως– της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους περιεχομένου . Αυτό το μείγμα δημιουργεί πιο βιώσιμα περιθώρια και διαφοροποιεί τον όμιλο σε ένα απαιτητικό περιβάλλον για τα media.

Εξίσου σημαντική είναι η ανάδειξη της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου. Η θετική πορεία της τηλεοπτικής δραστηριότητας, παρά τις διεθνείς πιέσεις στη γραμμική τηλεόραση, η δυναμική του εκδοτικού τομέα, και η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών assets, επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη είναι πολυδιάστατη.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής διάρθρωσης, τα ισχυρά καθαρά ταμειακά διαθέσιμα αυξάνουν την ευελιξία του ομίλου τόσο για επενδύσεις όσο και για αποδόσεις προς τους μετόχους . Το report υπογραμμίζει ότι η ισχυρή ρευστότητα, σε συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία, ενισχύει τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών σε μια αγορά που συγκεντρώνεται.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προοπτικές, με τη Pantelakis Securities να αναγνωρίζει πρόσθετη αξία που δεν αποτυπώνεται πλήρως στις τρέχουσες εκτιμήσεις της. Η ανάπτυξη ενός τρίτου πυλώνα Live entertainment μέσω της More.gr αναβαθμίζει το μοντέλο σε ένα πιο ολοκληρωμένο media ecosystem, με δυνατότητα δημιουργίας συνεργειών και νέων ροών εσόδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση “overweight”, θέτοντας τιμή-στόχο τα €6,9 ανά μετοχή και υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου της τάξης του 25%. Όπως σημειώνει, η αποτίμηση παραμένει ελκυστική σε όρους πολλαπλασιαστών, ενώ η ισχυρή δυναμική αύξησης κερδών, η καθαρή ταμειακή θέση και η έμπειρη διοίκηση ενισχύουν περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα.