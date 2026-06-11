R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού της δανείου

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Η Παρασκευή 19 Ιουνίου ορίστηκε ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του κοινού ομολογιακού δανείου για την 9η περίοδο εκτοκισμού από 22.12.2025 έως 22.06.2026 της R Energy1.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων που αντιστοιχούν στην 9η περίοδο πληρωμής (Ex coupon date) από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.

Το συνολικό μικτό ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 4.075 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην EN.A. Growth της Euronext Athens, ανέρχεται στο ποσό των € 92,706.25, ήτοι ποσό € 22,750 ανά ομολογία.

Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (actual/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 ως ακολούθως :

1) Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής:

Α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού λειτουργείας του Σ.Α.Τ..

Β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία

πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.