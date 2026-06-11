Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές

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Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Optima bank την έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) ύψους €200 εκατ., με σταθερό επιτόκιο 6,75% πληρωτεό κάθε εξάμηνο.

Το ομόλογο, χωρίς τακτή λήξη με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write down) και με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη (οι «Τίτλοι»), αντιπροσωπεύει την πρώτη έκδοση Additional Tier 1 Notes από την Optima bank.

Οι Tίτλοι φέρουν δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία στις 17 Ιουνίου 2031 και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις

προϋποθέσεις των Τίτλων. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 17 Ιουνίου 2026 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.

Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση Β3 από την Moody’s.

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, με το τελικό βιβλίο να διαμορφώνεται στα 2,2 διs. ευρώ που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πλέον των 11 φορών του ποσού της έκδοσης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπερκάλυψη που σημειώθηκε το 2026 σε έκδοση ΑΤ1 και η μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει σημειωθεί ποτέ σε έκδοση ΑΤ1 Ελληνικής τράπεζας.

Η επιτυχία της πρώτης έκδοσης AT1 της Optima αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Τράπεζα, τη σταθερότητα των θεμελιωδών της μεγεθών και την πίστη στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τελική απόδοση 6,75%, η οποία διαμορφώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με την αρχική στόχευση του 7,25%. Η τελική τιμολόγηση αντιστοιχεί σε περιθώριο 394.7 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap επιτοκίου.

Η Morgan Stanley Europe SE, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η BNP Paribas ενήργησαν ως κοινοί συντονιστές βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) της έκδοσης. Η Optima bank ενήργησε ως συνδιαχειριστής (co-manager) της έκδοσης. Οι δικηγορικές εταιρίες DLA Piper UK LLP και Σαρδελάς – Πέτσα ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank.