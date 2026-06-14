Τεχνητή νοημοσύνη: Πανέτοιμη η Wall Street για νέες IPO

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια ακόρεστη όρεξη να χρηματοδοτήσουν την κούρσα της ΑΙ επιδεικνύουν οι επενδυτές της Wall Street, ρίχνοντας 100 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες μέρες, παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση στη Μ. Ανατολή.

Η αρχική δημόσια προσφορά ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX —η μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών— και η χρηματοδότηση ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Anthropic υποδηλώνουν την προθυμία των επενδυτών να απορροφήσουν έναν χείμαρρο προσφοράς.

Οι τραπεζίτες βρίσκονται στα τελικά στάδια της συγκέντρωσης περισσότερων από 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρέος για την Paramount προκειμένου να πληρώσει για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, με τους συναδέλφους τους στις κεφαλαιαγορές μετοχών να στρέφουν την προσοχή τους στις επικείμενες IPO των Anthropic και OpenAI.

Ο καταιγισμός εκδόσεων χρέους και μετοχών δείχνει, σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι οι επενδυτές μετακινούν μετρητά από το περιθώριο και παρακάμπτουν πληθωρισμό που αυξάνεται απειλώντας τις ισορροπίες στην οικονομία και οδηγώντας σε αυξήσεις επιτοκίων.

Η Kristina Hooper, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Man Group, δήλωσε στον Economist: «Υπάρχει ένας απίστευτος συνδυασμός στις αγορές μεταξύ του FOMO και του φόβου. Το FOMO τις περισσότερες εβδομάδες κερδίζει». Οπως η ίδια είπε χαρακτηριστικά για τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι των αγορών, «η γεωπολιτική δεν έχει σημασία για τις αγορές μέχρι να γίνει το μόνο που έχει σημασία για αυτές. Βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη φάση. Οι επενδυτές σκέφτονται τα μεγάλα κέρδη και το βραχυπρόθεσμο διάστημα. Το μακροπρόθεσμο δεν είναι στο μυαλό των επενδυτών σήμερα».

Συγκέντρωση κεφαλαίων στην τεχνολογία

Προς το παρόν, μεγάλο μέρος της άντλησης κεφαλαίων έχει συγκεντρωθεί σε εταιρείες τεχνολογίας, μεταξώ των οποίω η Google και η Alphabet, ενώ και η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μετοχών για να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά τους σχέδια για την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Αυτό, για πολλούς επενδυτές, έχει προκαλέσει συγκρίσεις με την περίοδο του dotcom. Θυμίζει επίσης την περίοδο αμέσως μετά την πανδημία, όταν οι μικροεπενδυτές ήταν πρόθυμοι να αγοράσουν και οι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων ώθησαν τις μετοχές σε μη βιώσιμες αποτιμήσεις.

Ωστόσο, άλλοι βλέπουν τις κεφαλαιαγορές να ανεβάζουν επιτέλους πλήρως στροφές μετά από ένα έτος κατά το οποίο οι πολιτικές Τραμπ δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια για εξάρσεις.

Ο Kevin Foley, εκ των επικεφαλής της παγκόσμιας επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan επεσήμανε ότι «τα επίπεδα δραστηριότητας είναι πολύ ισχυρά. Συνεχίζουμε να προτρέπουμε τους πελάτες μας να βγουν έξω και να κλείσουν συμφωνίες. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει γρήγορα και υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι που κρέμονται στην ισορροπία».

Ο πρόεδρος της Blackstone, Jon Gray, δήλωσε ότι οι εισαγωγές των SpaceX, Anthropic και OpenAI έδειξαν ότι η αγορά των IPOs έχει «πραγματικά βρει τα πατήματά της». Πρόσθεσε ότι η Blackstone, ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιωτικών επενδύσεων στον κόσμο, έχει εισαγάγει τρεις εταιρείες στο χρηματιστήριο φέτος και ελπίζει πως τα σχέδια για την εισαγωγή ακόμη επτά θα προχωρήσουν.

Ο Jim Bianco, πρόεδρος της Bianco Research, δήλωσε: «Υπάρχει απεριόριστη επενδυτική όρεξη και απεριόριστη χρηματοδότηση για εταιρείες στον χώρο του AI, αλλά εκτός αυτού, οι εταιρείες κατά κάποιο τρόπο παραμένουν στάσιμες».

Οι αγορές χρέους έχουν σημειώσει ράλι τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς η οικονομία των ΗΠΑ έχει δείξει ανθεκτικότητα εν μέσω του αυξανόμενου πληθωρισμού και του πολέμου στο Ιράν. Οι μεγάλοι επενδυτές είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν κολοσσιαίες εξαγορές με μόχλευση.

Σήμα κινδύνου

Ο Charles Lemonides, ιδρυτής του hedge fund ValueWorks, δήλωσε ότι η δραστηριότητα του θυμίζει τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και τη δεκαετία του 1990, όταν ένα κύμα καινοτομίας οδήγησε σε κερδοσκοπικές μετοχές και χρηματοδοτήσεις μεγάλης κλίμακας.

«Στην άνοδο, οι εταιρείες απαιτούσαν κεφάλαια και οι επενδυτές τους έριχναν κεφάλαια, επειδή ήταν ένας πυρετός του χρυσού και όλοι ήθελαν να μπουν μέσα», πρόσθεσε. Αλλά κάθε περίπτωση κατέληξε σε «μεγάλες ανοδικές αγορές που τελείωσαν πολύ άσχημα».

Οι αναλυτές επισημαίνουν μια μεταβολή σε έναν δείκτη που συχνά σηματοδοτεί υπερβολικό ζήλο στην αγορά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, οι αμερικανικές εταιρείες έχουν σε μεγάλο βαθμό αποσύρει περισσότερες μετοχές εισηγμένων εταιρειών μέσω επαναγορών και συγχωνεύσεων από όσες έχουν προσθέσει μέσω αρχικών δημόσιων προσφορών και πωλήσεων μετοχών. Οι τρεις κορυφαίες αρχικές δημόσιες προσφορές αυτού του καλοκαιριού θα μπορούσαν να σπρώξουν την αγορά προς την αντίθετη κατεύθυνση, επισημαίνει ο Economist.

Έρευνα της Goldman Sachs υποδηλώνει ότι η καθαρή προσφορά μετοχών το 2026 θα μπορούσε να είναι στάσιμη: «Αυτή είναι μια συμπεριφορά ύστερου κύκλου», δήλωσε ο George Pearkes, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Bespoke Investment Group. «Τι θα συμβεί στη συνέχεια για το χρηματιστήριο; Από αυτή την άποψη, είναι ένας αρκετά αρνητικός δείκτης».