 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Συνταγματική προστασία κι από την… ακρίβεια…

... το υψηλό χρέος, την υψηλή ανεργία, τη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη αγοραστική δύναμη, την υψηλή φτώχεια, την υπερφορολόγηση, την υψηλή παραοικονομία, τα υψηλά κρατικά «φέσια» κι άλλα δεινά…

Opinion 15.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Συνταγματική προστασία κι από την… ακρίβεια…
Δημήτρης Στεργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Είπαμε ότι με την ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έγιναν και γίνονται «σαρωτικοί έλεγχοι» για διαπίστωση φαινομένων αισχροκέρδειας και επιβλήθηκαν (ορθώς) και επιβάλλονται (ορθώς) βαριά πρόστιμα σε παραβάτες και ο γενικός πληθωρισμός τον περασμένο Μάιο …συγκρατήθηκε (θα ήταν διαφορετικά υψηλότερος λένε!) στο 5,2%, έναντι … 2,5% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (βλέπε Πίνακα)

Είπαμε ότι χωρίς την επιβολή του πλαφόν, που επηρεάζει 5.000 -6.000 κωδικούς (αντιπροσωπεύουν το 55% – 60% επί των συνολικών πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ), η κατηγορία «Διατροφή» θα συμμετείχε στη διαμόρφωση του παραπάνω πληθωρισμού με περισσότερες από τις 0,73 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 0,55 ποσοστιαίων μονάδων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Κυρίως, η αύξηση των κρεάτων (με κυρίαρχο το μοσχάρι) θα ήταν υψηλότερη από … 17,6% με αντίστοιχη επίπτωση υψηλότερη από …0,32 μονάδες, δηλαδή σχεδόν διπλάσια από την επίπτωση των κρεάτων γενικώς από το 2025 , που ήταν 0,24 ποσοστιαίες μονάδες (βλέπε Πίνακα)!


Είπαμε ότι χωρίς τις «συμφωνίες κυρίων» με τους βενζινοπώλες, η αύξηση της τιμής της βενζίνης θα ήταν υψηλότερη από 21,5% και με αντίστοιχη επίπτωση υψηλότερη από … 1,01 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι σημαντικής μείωσης (-0,50 μονάδες) τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (βλέπε Πίνακα)

Βλέπουμε όμως ότι οι δύο παραπάνω κατηγορίες αγαθών συμβάλλουν και συνέβαλαν και τον περασμένο Μάϊο στην αύξηση του γενικού πληθωρισμού κατά 2,35 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 45,2%, έναντι μόνο 0,15 ποσοστιαίων μονάδων ή μόνο 6% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (βλέπε Πίνακα).

Τι γίνεται ή τι θα γίνει με τις δύο άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που εξίσου ή ακόμα εφιαλτικότερα «εμπίμπρασι» (κατακαίουν) τον οικογενειακό προϋπολογισμό, για να θυμηθούμε τον διδακτικό αισώπειο μύθο «Κοχλίαι», με τα σαλιγκάρια δηλαδή, τα οποία «των οικιών εμπιμπραμένων» αυτά … τραγουδούσαν (στην πραγματικότητα τσιρίζαν από πόνο»)! Δηλαδή, τί θα κάνουμε με τη στέγαση,τα ξενοδοχεία, τα εστιατόριο, καφενεία, κυλικεία, τις υπηρεσίες γενικώς που δεν είναι κατά κανόνα στα ράφια, αλλά και τον περασμένο Μάϊο προικοδότησαν τον πληθωρισμό κατά … 2,71 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά …52,1%, έναντι μόνο κατά 1,48 μονάδες τον αντίστοιχο μήνα του 2025; Είπαμε, βέβαια, ή καλύτερα προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συμβολή στον πληθωρισμό αγαθών και υπηρεσιών, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, μεταφορές κλπ., που επηρεάζονται έντονα από κάθε ενεργειακή κρίση, όπως η παρούσα, θα είναι εντονότερη σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που αφήνει αθωράκιστη αυτούς τους τομείς χωρίς την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Οι «Κυρίες επί των Τιμών» είναι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις!

Καλές (για επικοινωνιακούς λόγους και για δηλώσεις ότι «δίνεται συνεχής μάχη κατά της ακρίβειας») είναι οι «συμφωνίες κυρίων» με τις παραγωγικές τάξεις, αλλά «οι Κυρίες Επί των Τιμών» εξακολουθούν να είναι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των αγορών, της παραγωγής και του τομέα των υπηρεσιών. Κι όλα αυτά τα δεινά ουκ έρχονται μόνα τους. Η χώρα μας συνεχίζει να έχει μακράν το υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη (υπερτριπλάσια από ό,τι στην ΕΕ), το υψηλότερο στεγαστικό κόστος σε αναλογία με το διαθέσιμο εισόδημα (πληθυσμός σε υπερβολική στεγαστική επιβάρυνση 40% του εισοδήματος και πάνω) και το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών που έχουν ληξιπρόθεσμες στεγαστικές οφειλές (ενοίκια, δόσεις δανείων, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κ.λπ).

Στη νέα έκθεσή για την αξιολόγηση της Ελλάδος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι στον τομέα της στέγασης η κατάσταση για τα νοικοκυριά έχει χειροτερέψει, επιβεβαιώνοντας διαπιστώσεις άρθρου μου υπό τον τίτλο «Κεραμίδα» αντί ακριβό κεραμίδι» που δημοσιεύθηκε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στις 4 Ιουνίου 2026, ότι «οι αυξήσεις των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων ξεπέρασαν την αύξηση των εισοδημάτων και η οικονομική δυνατότητα απόκτησης στέγης έχει επιδεινωθεί, εξαιτίας του συνδυασμού υψηλής ζήτησης και υποτονικής κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Εννοείται ότι όλα αυτά τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με «κωδικούς», «πλαφόν» και ανεξάρτητες αρχές και, φυσικά, ούτε «με συμφωνίες κυρίων», οι οποίες συνοδεύτηκαν από πανηγυρική αποτυχία το 1998 και το 1999, καθώς μόνο οι μειώσεις φόρων και τελών συνέβαλαν στη σχετική συρρίκνωση του πληθωρισμού σε επίπεδα για ένταξη στην ΟΝΕ! Οι απογοητευτικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από στοιχεία της Eurostat, είναι πολλές, αλλά παραμένουν στο απυρόβλητο: Στην Ελλάδα ο δείκτης τιμών κατοικίας προς το εισόδημα αυξήθηκε κατά 13% και οι τιμές κατοικίας αυξήθηκαν με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς στην ΕΕ. Γενικώς, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Πακέτου διαπιστώνει ότι η κατάσταση είναι προβληματική και υπάρχει ανάγκη για ένα εθνικό παρατηρητήριο στέγασης προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση στέγασης των ευάλωτων ομάδων.

Όλα θυσία στον βωμό της … «αναπτυξιακής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας»

Αλλά, οι έντονες και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η διεύρυνση της απόστασης από την Ευρωζώνη, όσον αφορά τη μεταβολή του εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), όπως προκύπτει από τη συνεχή και επίμονη αρθρογραφία συντακτών του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» και από μελέτες ειδικών επιστημόνων – οικονομολόγων, δεν οφείλονται μόνο στη στέγαση ή την ενεργειακή κρίση. Απλώς, η επίκλησή τους λειτουργεί ως άλλοθι για «απενοχοποίηση» από πράξεις, παραλείψεις και επιλογές, οι οποίες στο βωμό διάφορων «ωραιοποιημένων» επιλογών, βασανίζουν εν τω πυρί του πληθωρισμού τους «πληβείους», το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού με τους εξοντωτικούς άμεσους και, κυρίως, έμμεσους φόρους, τη φορολογική κι όχι μόνο υπερβολική επιβάρυνση της κατοικίας.

Το ανέκδοτο της Συνταγματικής Αναθεώρησης με επιταγές για τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας!

Όλα, λοιπόν, τα είχε η Μαριορή, ο ετοιμαζόμενος νέος πλουμιστός «φερετζές’ της συνταγματικής τήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας μάς έλειπε και που θυμίζει το φρέσκο ανέκδοτο ότι οι «μεταρρυθμίσεις της τρόικας ήταν απολύτως αναγκαίες» για γίνει η χώρα μας, στο όνομα της … δημοσιονομικής εξυγίανσης, ένα απέραντο κεραμιδαριό μετά το 2010 και σήμερα στο όνομα της «δημοσιονομικής υπεραπόδοσης»! Υπέρ της πρότασης αυτής είναι και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επειδή, όπως επεσήμανε κατά τη συνέντευξή του στη διήμερη επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ‘Οικονομικού Ταχυδρόμου», «το δημοσιονομικό πρόβλημα παρ’ ολίγο να γίνει η αιτία της καταστροφής της Ελλάδας στο παρελθόν, αρκετές φορές στο παρελθόν και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, θα έλεγα ότι σωστό θα ήταν, κατά την άποψή μου, να προβλεφθεί στο Σύνταγμα κάτι λογικό γι’ αυτό». Δηλαδή, προτείνεται, το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να γίνει συνταγματική επιταγή και να συνεχιστεί η λεηλασία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας εν ονόματι της δημοσιονομικής και μόνο σταθερότητας και εξασφάλισης, πάση θυσία, του αναγκαίου … «δημοσιονομικού χώρου» για να εμφανίζεται αξιόπιστη η χώρα για νέα δάνεια!

Αλλά, πέρα από την πικρή διαπίστωση ότι το δημοσιονομικό ήταν στη χώρα μας πάντα καταστροφικό είτε ως «υπερβολικό έλλειμμα» πριν και μετά τα μνημόνια, είτε σήμερα με το υπερβολικό πλασματικό «πλεόνασμα», υπάρχουν και πολλά άλλα μόνιμα καταστροφικά προβλήματα που προκαλούνται από την παραπάνω επιλογή και που αποτυπώνονται σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που δημοσιεύουν η Eurostat, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ. Υπενθυμίζω τα γνωστά προγράμματα τάχα σταθερότητας και σύγκλισης, που συνοδεύονταν από τα γνωστά αντίστοιχα σκληρά πακέτα μέτρων λιτότητας και, ιδιαίτερα, από την εφιαλτική εφαρμογή των μνημονίων. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση και σταθεροποίηση στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην ανάλωση όλων των δυνάμεων της οικονομίας και κοινωνίας, δηλαδή σε ένα εκρηκτικό μείγμα αύξησης των εσόδων (κυρίως φορολογικών) και μείωσης των δαπανών με άγριες περικοπές μισθών, συντάξεων, με «κούρεμα» ιδιωτικής περιουσίας (ομόλογα), με μείωση δηλαδή των εισοδημάτων που πλήττει θανάσιμα την εγχώρια παραγωγή. Είχαν, δηλαδή, μια τρομακτική συσταλτική επίπτωση στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς, όπως και σήμερα (κι ας λένε τα αντίθετα) δεν προωθούνταν παραλλήλως οι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Τα αποτελέσματα είναι εφιαλτικά από τη θυσία των πάντων στον βωμό της δημοσιονομικής εξυγίανσης και σταθερότητας στη συνέχεια. Το μεν έλλειμμα μειωνόταν, αλλά παραλλήλως όλα τα’ σκιαζαν καταιγιστικά οι ολέθριες συνέπειες αυτής της μοναδικής σχεδόν μέριμνας ή οικονομικής επιογής, όπως σήμερα! Η ύφεση συνεχώς γινόταν βαθύτερη, εκατοντάδες θέσεις εργασίας χάνονταν, η ανεργία κάλπαζε (έφτασε έως το 27%!), οι μέσες ονομαστικές αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας υποχωρούσαν δραματικά, ο πληθωρισμός, παρά την ύφεση, διατηρούνταν σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω (όπως και σήμερα) της αύξησης των έμμεσων φόρων, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν μηδενικός. Δηλαδή, και τότε, όπως και σήμερα, διαπιστωνόταν (αλλά ματαίως!) ότι η δημοσιονομική προσαρμογή είναι διατηρήσιμη και οδηγεί σε ταχύτερη πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας όταν βασίζεται κυρίως σε μείωση της κυβερνητικής σπατάλης, στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων κι όχι στη μείωσή τους με την αύξηση φόρων και ονομαστικές αυξήσεις που τιος τρώει η «μαρμάγκα» του πληθωρισμού και της ατιμαριθμοποίητης φορολογικής κλίμακας, με τις γνωστές συνέπειες: αρνητική εθνική αποταμίευση, μείωση των επενδύσεων κι άλλα ηχηρά οχληρά.
Έκανα αυτή τη δυσάρεστη αναδρομή διότι και σήμερα (τα τελευταία κυρίως τέσσερα χρόνια) η προσπάθεια της εξασφάλισης και τήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας έχει γίνει σε βάρος όλων σχεδόν των άλλων οικονομικών και κοινωνικών δεικτών ή, καλύτερα, με διεύρυνση του χάσματος με την Ευρωζώνη. Και επανέρχομαι στον πληθωρισμό που αφορά το σημερινό μου σχόλιο. Αν η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας περιβληθεί το ένδυμα της συνταγματικής επιταγής, τότε όλα τα αίτια που συντηρούν και εντείνουν τα τελευταία χρόνια τις γνωστές επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και τη μόνιμη διαφορά μεταξύ του εθνικού και εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή, θα είναι … συνταγματικά! Άλλωστε, και μερικά θέματα, όπως, για παράδειγμα, τα αναδρομικά των συνταξιούχων, έχουν κριθεί από το του Συμβουλίου της Επικρατείας περισσότερο … δημοσιονομικά, παρά νομικά (γι αυτό και δεν έχουν ακόμα καταβληθεί έστω κι αυτά τα ψίχουλα από περικοπές που κρίθηκαν περιπετειωδώς ως αντισυνταγματικές…).

Να περιληφθούν στη Συνταγματική Αναθεώρηση και άλλες …επιταγές για την προστασία από πολλά άλλα παράπλευρα δεινά!

Αν, λοιπόν, περιληφθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση η επιταγή της τήρησης, πάση θυσία, της δημοσιονομικής σταθερότητας, τότε θα πρέπει, για την προστασία της εισοδηματικής σταθερότητας των νοικοκυριών, την ενίσχυση της αποταμίευσης, την ενίσχυση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, να περιληφθεί και η συνταγματική επιταγή αντίστοιχα για την … προστασία των νοικοκυριών σύμφωνα με την οποία θα κρίνονται ως … αντισυνταγματικά εκάστοτε κυβερνητικά μέτρα., που στο όνομα της αναγκαίας συνταγματικής «διατηρήσιμης αναπτυξιακής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας», προκαλούν παράπλευρα δεινά στην ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, όπως μόνιμες πληθωριστικές πιέσεις, υπερχρέωση του κράτους, έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, υπερφορολόγηση, κρατικά «φέσια» που δεν πληρώνονται, αύξηση των τιμών ενέργειας κλπ.

Συνεπώς, με την ίδια λογική θα πρέπει ο οικονομικός και δημοσιονομικός ρόλος του Συντάγματος να ενισχυθεί και με άλλες … επιταγές που να αφορούν την προστασία από το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, την ανεργία, τη φτώχεια, τη λιτότητα και την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και των δεικτών ευημερίας (χαμηλή δημόσια δαπάνη για την υγεία, την παιδεία, δημόσιες υποδομές σε σχέση με τον μέσον ευρωπαϊκό όρο κλπ)

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια
World

Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια
Γκουτέρες: Κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Τι περιλαμβάνει
World

Χαιρετίζει την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ο Γκουτέρες
Αγορές: Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Βουτιά για την τιμή του πετρελαίου
Markets

Ράλι στις αγορές, βουτιά για το πετρέλαιο φέρνει το deal ΗΠΑ – Ιράν
Βουλή: Σήμερα συνέρχεται η επιτροπή αναθεώρησης του Συνταγματος – Αρνητική «ψήφος» από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ξεκινά τις εργασίες της η επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος
Ελληνικές εξαγωγές: Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία
Economy

Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία
Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση
World

Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιτόκια: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη νέα αύξηση της ΕΚΤ
Τράπεζες

Τι φέρνει η αύξηση επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις

Τι αλλάζει στα επιτόκια για τα υφιστάμενα και νέα δάνεια, τα έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα

Τάσος Μαντικίδης
Επιχειρηματικά deals: Πατάει γκάζι η αγορά
Business

Πατάει γκάζι η αγορά για νέα επιχειρηματικά deals

Γιατί ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή δεν εμποδίζει τα επιχειρηματικά deals

Γιώργος Μανέττας
Ναυτιλία: Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια

Ράλι επενδύσεων καταγράφεται στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων και ιδιαίτερα στα μεγάλα μεγέθη παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Οι παραγγελίες νεότευκτων VLCCs (Very Large Crude Carriers), της κατηγορίας που θεωρείται η πλέον εκτεθειμένη στις συνέπειες της παρατεταμένης διαταραχής στο […]

Λάμπρος Καραγεώργος
Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες
Ακίνητα

Έρχονται τεκτονικές αλλαγές στο real estate

Η έρευνα της Savills χαρτογραφεί τις μεγάλες ανατροπές που θα διαμορφώσουν την αγορά ακινήτων έως τα μέσα του αιώνα

Γιώργος Μανέττας
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Γιώργος Μανέττας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Opinion
Συνταγματική προστασία κι από την… ακρίβεια…
Opinion

Συνταγματικό φρένο στην ακρίβεια

... το υψηλό χρέος, την υψηλή ανεργία, τη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη αγοραστική δύναμη, την υψηλή φτώχεια, την υπερφορολόγηση, την υψηλή παραοικονομία, τα υψηλά κρατικά «φέσια» κι άλλα δεινά…

Δημήτρης Στεργίου
Φοροαπαλλαγές και εκλογές
Opinion

Φοροαπαλλαγές και εκλογές

Η αλήθεια είναι ότι αν δεν βρισκόμασταν σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι θα άλλαζε στις φοροαπαλλαγές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Από τον τουρισμό στην παραγωγή
Opinion

Από τον τουρισμό στην παραγωγή

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία

Αθανασία Ακρίβου
Η κυβέρνηση που έβλεπε τις τιμές να ανεβαίνουν και τους μισθωτούς να φτωχοποιούνται
Opinion

Η κυβέρνηση που έβλεπε τις τιμές να ανεβαίνουν και τους μισθωτούς να φτωχοποιούνται

Η κυβέρνηση αφήνει τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται, χωρίς να παίρνει μέτρα, την ώρα που οι μισθωτοί, ιδίως του δημοσίου τομέα φτωχοποιούνται με ραγδαίους ρυθμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΚΤ: Επιστροφή στις αυξήσεις επιτοκίων
Opinion

ΕΚΤ: Επιστροφή στις αυξήσεις επιτοκίων

Οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια επανέρχονται στο προσκήνιο. Τί αλλάζει για μετοχές, ομόλογα και επενδυτές

Συμεών Μαυρουδής
Οικονομικός Ταχυδρόμος: 100 χρόνια σταθερά για την οικονομία αλλά και την κοινωνία
Opinion

Οικονομικός Ταχυδρόμος: 100 χρόνια σταθερά για την οικονομία αλλά και την κοινωνία

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, όπως και ο ΟΤ δεν ήταν ποτέ απλώς ένα μέσο οικονομικής ενημέρωσης. Ήταν και είναι ένας θεσμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πώς ο ΟΤ αναδείχθηκε σε θεσμό
Opinion

Πώς ο ΟΤ αναδείχθηκε σε θεσμό

Ο επί 32 χρόνια διευθυντής του Οικονομικού Ταχυδρόμου Γιάννης Μαρίνος γράφει για την πορεία του

Γιάννης Μαρίνος
Latest News
Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια
World

Φον ντερ Λάιεν: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Γκουτέρες: Κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Τι περιλαμβάνει
World

Χαιρετίζει την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την ελπίδα ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν τη «νέα αυτή δυναμική» και θα «εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική επίλυση της σύγκρουσης»

Αγορές: Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Βουτιά για την τιμή του πετρελαίου
Markets

Ράλι στις αγορές, βουτιά για το πετρέλαιο φέρνει το deal ΗΠΑ – Ιράν

Η είδηση έστειλε το πετρέλαιο σε πτωτική πορεία και αποδυνάμωσε το δολάριο, ενώ ανακούφιση και άνοδος παρατηρήθηκε στις ασιατικές αγορές

Βουλή: Σήμερα συνέρχεται η επιτροπή αναθεώρησης του Συνταγματος – Αρνητική «ψήφος» από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ξεκινά τις εργασίες της η επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητέες διατάξεις

Ελληνικές εξαγωγές: Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία
Economy

Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία

Στα 62,37 εκατ. ευρώ και σε 17,96 χιλιάδες τόνους διαμορφώθηκαν το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων και σνακς προς τη Γερμανία

Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση
World

Στενά του Ορμούζ: 600 πλοία είναι έτοιμα για αναχώρηση

Πλοιοκτήτες και έμποροι αναρωτιούνται τι ακριβώς θα σημαίνει η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ στην πράξη

Μέση Ανατολή: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου
World

Λευκός καπνός στη Μέση Ανατολή - Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν - Τι σημαίνει για τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον πλανήτη - Στις 19 Ιουνίου οι υπογραφές

Μελίνα Ζιάγκου
Γερμανία: Προχωρά το σχέδιο για ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος
World

Γερμανία: Προχωρά το σχέδιο για ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος

Μετά την κατάρρευση του γαλλογερμανικού σχεδίου για ένα ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος που θα αντικαθιστούσε Rafale και Eurofighter, το Βερολίνο επιμένει

Αρχοντία Κάτσουρα
Πετρέλαιο: Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή - Αμεσα αντέδρασαν οι επενδυτές στο πετρέλαιο

Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες
Ακίνητα

Έρχονται τεκτονικές αλλαγές στο real estate

Η έρευνα της Savills χαρτογραφεί τις μεγάλες ανατροπές που θα διαμορφώσουν την αγορά ακινήτων έως τα μέσα του αιώνα

Γιώργος Μανέττας
Εξοικονομώ: Κίνδυνος να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης
Εξοικονόμηση

SOS για τα έργα και τους πόρους του «Εξοικονομώ»

Παράταση στα προγράμματα Εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ζητούν οι μηχανικοί και το ΤΕΕ

Μάχη Τράτσα
Υδρογονάνθρακες: Στην Αθήνα η Chevron – Κλειδώνει το Block 10
Φυσικό αέριο

Στην Αθήνα η Chevron - Κλειδώνει με Παπασταύρου το Block 10

Τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Block 10 στο τραπέζι Παπασταύρου - Chevron - Στην Αθήνα στελέχη της Big Oil

Χρήστος Κολώνας
Ρευματοκλοπές: Βελτίωση βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ – Ανεβάζει τον πήχη η ΡΑΑΕΥ
Ηλεκτρισμός

Η μάχη με τις ρευματοκλοπές περνά σε νέα φάση - Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ

Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας για τον ΔΕΔΔΗΕ η επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και υπογειοποίησης του δικτύου - Πώς θα αποφευχθούν οι ρευματοκλοπές

Μάχη Τράτσα
Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η e-κάρτα επεκτείνεται, η παραβατικότητα στην εργασία ανθεί...

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται αλλά τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας

Κώστας Παπαδής
Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;
Experts

Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;

Η εφαρμογή τεχνολογιών AI στο Μουντιάλ 2026

Μιχάλης Κρητικός
Συνταγματική προστασία κι από την… ακρίβεια…
Opinion

Συνταγματικό φρένο στην ακρίβεια

... το υψηλό χρέος, την υψηλή ανεργία, τη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη αγοραστική δύναμη, την υψηλή φτώχεια, την υπερφορολόγηση, την υψηλή παραοικονομία, τα υψηλά κρατικά «φέσια» κι άλλα δεινά…

Δημήτρης Στεργίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies