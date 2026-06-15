G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

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Οι ηγέτες των χωρών της G7 φθάνουν στο γαλλικό παραλίμνιο θέρετρο Εβιάν-λε-Μπαιν εν μέσω ανησυχίας για τις απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς και ερωτημάτων σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στην παγκόσμια τάξη.

Στα 50 χρόνια της ιστορίας της, η G7 έχει αντιμετωπίσει γεωπολιτικές καταστροφές, από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 έως τις παγκόσμιες επιπτώσεις των στρατιωτικών επιθέσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της αμφισβητείται καθώς ενισχύεται η οικονομική και πολιτική ισχύ άλλων χωρών.

Η ιστορία της G7

Η G7 είναι μια άτυπη ομάδα πλούσιων χωρών, χωρίς νομικό καθεστώς και μόνιμη γραμματεία. Iδρύθηκε το 1973 μετά το εμπάργκο πετρελαίου του ΟΠΕΚ ως φόρουμ για τις πλουσιότερες χώρες, προκειμένου να συζητούν κρίσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Το πεδίο αρμοδιοτήτων της διευρύνθηκε τη δεκαετία του 1980 ώστε να περιλαμβάνει και πολιτικά ζητήματα.

Τα κράτη μέλη της έχουν συνολικό ετήσιο ΑΕΠ τα 50 τρισ. δολάρια, υπολειπόμενο λίγο από το μισό της παγκόσμιας οικονομίας.

Μέλη της είναι οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε όλες τις συνόδους κορυφής, αλλά δεν θεωρείται ένα από τα επτά βασικά μέλη και δεν ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία, καθώς δεν αποτελεί μεμονωμένη χώρα αλλά ένα σύνολο 27 κρατών-μελών.

Η Ρωσία συμπεριλήφθηκε στο G8 το 1997, αλλά αργότερα τέθηκε σε αναστολή το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία.

Η Γαλλία ανέλαβε την προεδρία από τον Καναδά το 2026.Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί η πρόσκληση και άλλων χωρών. Φέτος, μεταξύ των προσκεκλημένων συγκαταλέγονται οι ηγέτες της Ινδίας, της Νότιας Κορέας, της Κένυας και της Βραζιλίας.

Η ατζέντα της φετινής συνάντησης

Η συζήτηση για τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν, η αναζήτηση κοινού εδάφους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και τα χρέος των ανεπτυγμένων χωρών συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Ιουνίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φθάσει σε μια χρονική περίοδο που οι ηγέτες παγκοσμίως είναι ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις ΗΠΑ.

Οι απειλές για δασμού στο γαλλικό κρασί

Υπογραμμίζοντας τις εντάσεις, ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην New York Post πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα έχουν άλλη επιλογή» από το να εφαρμόσουν δασμούς 100% στο γαλλικό κρασί, εκτός εάν το Παρίσι καταργήσει τον ψηφιακό φόρο στους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες.

Πολλοί ηγέτες της G7 έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις ασταθείς κινήσεις του Τραμπ στην παγκόσμια σκηνή, οι οποίες έχουν ανατρέψει τη Μέση Ανατολή, το παγκόσμιο εμπόριο, τη διπλωματία και έχουν αναστατώσει τη Μέση Ανατολή. Οι ενέργειές του έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στην μεταπολεμική παγκόσμια τάξη.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και να παραστεί σε μια συνάντηση εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.

Η συνάντηση Ζελένσκι την Τρίτη έρχεται σε μια εποχή που η ρωσική προέλαση στην Ουκρανία έχει επιβραδυνθεί και η Ουκρανία αναζητά περισσότερη στρατιωτική χρηματοδότηση από τους συμμάχους της μετά από ένα μπαράζ επιθέσεων στο Κίεβο.

«Αυτή η επίθεση ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τα πάντα, με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, για να εργαστούμε προς μια εκεχειρία που η Ρωσία αρνείται πεισματικά, και στη συνέχεια προς την ειρήνη. Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό στη G7», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση στο X.

La Laure de Kyiv-Pechersk, l’un des hauts lieux de l’orthodoxie ukrainienne inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, a été touchée cette nuit dans l’importante frappe de missiles et de drones russes qui a, de nouveau, pris Kyiv pour cible et fait des victimes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 15, 2026

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι ηγέτες της G7 θα είναι πρόθυμοι να μάθουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, της οποίας οι ακριβείς όροι δεν έγιναν άμεσα γνωστοί.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ, μια σημαντική ναυτιλιακή οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου που το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει εδώ και μήνες, θα ανοίξει την Παρασκευή και ότι διέταξε τον τερματισμό του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Η Γαλλία και η Βρετανία εργάζονται πάνω σε ένα στρατιωτικό σχέδιο για την αποστολή δύναμης στην περιοχή που θα βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από το πράσινο φως της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής, έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί δυτικές ναυτικές δυνάμεις στη ζώνη.

«Με την εκεχειρία, ενισχύονται οι πιθανότητες η G7 να είναι πιο εποικοδομητική, καθώς μπορούμε πλέον να μιλήσουμε πραγματικά για κάτι επιχειρησιακό, πάνω στο οποίο μπορούμε να εργαστούμε συλλογικά» ανέφερε στο Reuters ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος.

Aνώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σε ενημέρωση δημοσιογράφων το Σάββατο αναγνώρισε ότι η γαλλο-βρετανική αποστολή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στο μέλλον.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν πληγεί άμεσα από τον πόλεμο, και οι βασικοί μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος θα παραστούν επίσης στην G7.

Η στιγμή του Μακρόν

Για τον Γάλλο πρόεδρο η σύνοδος κορυφής αποτελεί διπλωματικό επιστέγασμα για τη δεύτερη και τελευταία θητεία του, η οποία λήγει το επόμενο έτος.

Aux côtés des élus avant l’ouverture du G7 d’Évian. Moment de fierté française ! pic.twitter.com/bY0I2kb5EG — Élysée (@Elysee) June 15, 2026

Στο εσωτερικό της χώρας θεωρείται όλο και περισσότερο ως «αδύναμος ηγέτης», αλλά εξακολουθεί να ασκεί επιρροή στη διεθνή σκηνή.

Κατάφερε να πείσει τον Τραμπ να παραστεί σε ένα λαμπρό δείπνο στο Παλάτι των Βερσαλλιών την Τετάρτη, με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας η Γαλλία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο βοηθώντας την Ουάσιγκτον να διακόψει τους δεσμούς της με τη Βρετανία.

Ο Μακρόν προσπάθησε να αξιοποιήσει την προεδρία της Γαλλίας στη G7 για να προωθήσει τη λήψη μέτρων σχετικά με τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, ένα μακροχρόνιο θέμα ανησυχίας για τις ΗΠΑ, πριν η Ουάσιγκτον αναλάβει την προεδρία του G20 φέτος και της G7 το επόμενο έτος.

Η Γαλλία έχει παρουσιάσει το ζήτημα ως κοινή ευθύνη, δεδομένου ότι η Κίνα υπερπαράγει, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερκαταναλώνουν και η Ευρώπη υποεπενδύει.

Ωστόσο, η προειδοποίηση του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς ενδέχεται να προκαλέσει κάποιες τριβές.

Γάλλοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι το ζήτημα της ψηφιακής φορολογίας δεν θα αποτελούσε ζήτημα για την G7, όταν ρωτήθηκαν πριν από τη σύνοδο κορυφής.

«Σχετικά με το ζήτημα της φορολόγησης των ψηφιακών γιγάντων, έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για αυτό το θέμα, επομένως δεν πρόκειται να συζητηθούν στην G7. Ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες», δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος.