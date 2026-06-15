Savills: Οι τρεις δυνάμεις που θα αλλάξουν το real estate τις επόμενες δεκαετίες

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Τα… πάνω κάτω στην παγκόσμια αγορά ακινήτων αναμένεται να έρθουν μέσα στις επόμενες δεκαετίες, μεταμορφώνοντας ριζικά τον κλάδο του real estate ακινήτων περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων χρόνων.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Savills, τρεις μεγάλες δυνάμεις — οι δημογραφικές αλλαγές, η μετατόπιση του οικονομικού κέντρου βάρους προς την Ασία και η τεχνητή νοημοσύνη — αναμένεται να καθορίσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες, τις ανάγκες σε υποδομές και τη ζήτηση για ακίνητα έως τα μέσα του αιώνα.

Η Savills εκτιμά ότι η δημογραφική μετάβαση θα αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες αναδιάρθρωσης της αγοράς ακινήτων

Η ανάλυση της διεθνούς εταιρείας συμβούλων ακινήτων επιχειρεί να δώσει απαντήσεις όχι μόνο για το πώς διαμορφώνεται η αγορά σήμερα, αλλά κυρίως για το πού κατευθύνεται σε ορίζοντα 10, 20 και 40 ετών.

Savills: το δημογραφικό ως καταλύτης

Η Savills εκτιμά ότι η δημογραφική μετάβαση θα αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες αναδιάρθρωσης της αγοράς ακινήτων. Η μείωση των γεννήσεων σε πολλές οικονομίες και η ταχεία γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να επηρεάσουν τη ζήτηση για κατοικίες, γραφεία, υποδομές υγείας και εξειδικευμένες μορφές ακινήτων.

Οι αλλαγές αυτές δεν θα είναι ομοιόμορφες. Ορισμένες περιοχές θα αντιμετωπίσουν συρρίκνωση του πληθυσμού, ενώ άλλες θα συνεχίσουν να προσελκύουν νέους κατοίκους και εργαζόμενους. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα μακροπρόθεσμα δημογραφικά δεδομένα.

Οι πόλεις του μέλλοντος βρίσκονται στην Ασία

Παράλληλα, η έρευνα επισημαίνει ότι το παγκόσμιο οικονομικό κέντρο βάρους μετακινείται σταθερά προς την Ασία. Η αύξηση του πληθυσμού, του πλούτου και του ΑΕΠ σε ασιατικές οικονομίες δημιουργεί νέους αναπτυξιακούς πόλους και αναδεικνύει πόλεις που αναμένεται να προσελκύσουν επιχειρήσεις, κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό.

Oι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς αστικά κέντρα που μπορούν να απορροφούν εξωτερικούς κραδασμούς και να διατηρούν σταθερές προοπτικές ανάπτυξης

Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο τις παραδοσιακές μητροπόλεις. Δίπλα στα καθιερωμένα οικονομικά κέντρα, αναδύονται μικρότερες αλλά ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις, οι οποίες διαθέτουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δυνατότητα προσαρμογής στις οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις. Σύμφωνα με τη Savills, οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς αστικά κέντρα που μπορούν να απορροφούν εξωτερικούς κραδασμούς και να διατηρούν σταθερές προοπτικές ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες ανάγκες

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η μελέτη και στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αναμένεται να επηρεάσει βαθιά την αγορά ακινήτων μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της αλλαγής των προτύπων απασχόλησης. Η ανάπτυξη εφαρμογών AI δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένες υποδομές, όπως κέντρα δεδομένων, προηγμένα ενεργειακά δίκτυα και κτίρια υψηλών προδιαγραφών.

Η Savills εκτιμά ότι η AI θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για ποιοτικότερους επαγγελματικούς χώρους

Παράλληλα, ενδέχεται να ενισχύσει τη δυναμική πόλεων που φιλοξενούν τεχνολογικά οικοσυστήματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Savills εκτιμά ότι η AI θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για ποιοτικότερους επαγγελματικούς χώρους, ενώ ταυτόχρονα θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και σχεδιάζονται τα κτίρια.

Η Savills και η σημερινή πραγματικότητα

Οι μακροπρόθεσμες αυτές εξελίξεις εκτυλίσσονται σε ένα περιβάλλον που η Savills χαρακτηρίζει ως εποχή της «Μεγάλης Μεταβλητότητας». Από το 2020 και μετά, η παγκόσμια οικονομία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με εντονότερες διακυμάνσεις στην ανάπτυξη, επιστροφή του πληθωρισμού και υψηλότερα επιτόκια. Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το real estate εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά επενδυτικά χαρακτηριστικά, καθώς αποτελεί ένα απτό περιουσιακό στοιχείο με σαφή οικονομική χρησιμότητα και δυνατότητα διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων.

Tο υψηλό κόστος κατασκευής δυσκολεύει τη βιωσιμότητα πολλών επενδυτικών σχεδίων, ακόμη και στις πιο επιτυχημένες αγορές.

Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη γεωπολιτική και οικονομική κατακερματισμένη δομή της παγκόσμιας οικονομίας αναδιαμορφώνει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και ενισχύει τη σημασία της ευελιξίας στις αποφάσεις εγκατάστασης επιχειρήσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Νέα κτίρια, υψηλό κόστος και ανακαινίσεις

Η μετάβαση αυτή δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για νέες αναπτύξεις ακινήτων. Ωστόσο, το υψηλό κόστος κατασκευής δυσκολεύει τη βιωσιμότητα πολλών επενδυτικών σχεδίων, ακόμη και στις πιο επιτυχημένες αγορές.

Oι μεγάλες τάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δεν θα επηρεάσουν μόνο την αξία των ακινήτων, αλλά και τη γεωγραφία της ανάπτυξης,

Στο πλαίσιο αυτό, η αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων κτιρίων, ιδιαίτερα γραφειακών χώρων, αναδεικνύεται ως μία από τις βασικές λύσεις, προσφέροντας τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη. Όπως καταλήγει η Savills, οι μεγάλες τάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δεν θα επηρεάσουν μόνο την αξία των ακινήτων, αλλά και τη γεωγραφία της ανάπτυξης, μεταβάλλοντας τις πόλεις, τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων για πολλές δεκαετίες.