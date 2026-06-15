ΔΑΑ: Προχωρά σε έκδοση ομολόγου 500 εκατ. – Λήξη το 2033

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις αγορές με 7ετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ βγαίνει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστπήριο.

Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η ανακοίνωση του ΔΑΑ

Η εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ticker: ΔΑΑ:ATH) (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει δώσει εντολή στην Goldman Sachs Bank Europe SE και στην Morgan Stanley Europe SE, ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators), μαζί με την AXIA Ventures Group Ltd, την BofA Securities Europe SA, την Deutsche Bank Aktiengesellschaft, την HSBC Continental Europe, την J.P. Morgan SE και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν εκ μέρους της μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, με σκοπό την ενδεχόμενη προσφορά, βάσει του Regulation S, πρώτης τάξης (senior) ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, με σταθερό επιτόκιο και ονομαστική αξία 500.000.000 ευρώ, με επταετή διάρκεια (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες»), η οποία αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P Global Ratings και Βaa2 από την Moody’s Investors Service. Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρότυπο του Regulation S, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.