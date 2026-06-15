ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τη σιδηροδρομική ακίνητη περιουσία της χώρας

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Με την κατάθεση στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών των φακέλων των Ειδικών Πολεοδομικών Μελετών (ΕΠΜ), των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και των Μελετών Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για τέσσερα ακίνητα στρατηγικής σημασίας η ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου / Growthfund, κάνει ένα καθοριστικό βήμα για τον μετασχηματισμό της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας της χώρας.

Πρόκειται για:

τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών (Λαρίσης),

τον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Πελοποννήσου στην Αθήνα,

τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πειραιά,

και τον Νέο Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Με την ολοκλήρωση του πλαισίου πολεοδομικής ωρίμανσης, τα ακίνητα αποκτούν για πρώτη φορά σαφώς καθορισμένες χρήσεις γης και όρους δόμησης, γεγονός που επιτρέπει την οργανωμένη, θεσμικά κατοχυρωμένη και επενδυτικά ώριμη ανάπτυξή τους.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης, όπου οι σιδηροδρομικοί σταθμοί αντιμετωπίζονται ως ολοκληρωμένοι αστικοί και συγκοινωνιακοί κόμβοι, πλήρως ενταγμένοι στο δίκτυο μεταφορών και σε άμεση διασύνδεση με μετρό, προαστιακό και αστικές συγκοινωνίες.

Ο σχεδιασμός εστιάζει σε μικτές χρήσεις, βελτιωμένη προσβασιμότητα και αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους και χώρους πρασίνου.

ΓΑΙΑΟΣΕ: Πολεοδομική ωρίμανση και επόμενα βήματα

Η κατάθεση των μελετών ολοκληρώνει ένα κρίσιμο στάδιο προετοιμασίας και ανοίγει τον δρόμο για τη θεσμική έγκριση του σχεδιασμού των έργων.

Ακολουθούν η δημόσια διαβούλευση των ΣΜΠΕ, η αξιολόγηση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και η έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, με τα οποία θα θεσμοθετηθεί το νέο πολεοδομικό πλαίσιο των ακινήτων.

Τέσσερις εμβληματικοί σταθμοί, τέσσερα διαφορετικά αναπτυξιακά πρότυπα

Κάθε ακίνητο διαδραματίζει διακριτό ρόλο στον συνολικό σχεδιασμό:

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών (Λαρίσης) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της πρωτεύουσας, με ισχυρή προοπτική ανάπτυξης μικτών χρήσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την αστική συνοχή της ευρύτερης περιοχής.

Ο Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική του αξία, εντάσσεται σε πλαίσιο επαναξιοποίησης που συνδυάζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με νέες αστικές λειτουργίες.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά ενισχύει τον ρόλο της περιοχής ως βασικής πύλης της χώρας, με άμεση σύνδεση με το λιμάνι και το ευρύτερο δίκτυο μεταφορών, δημιουργώντας σημαντικές δυνατότητες αστικής και εμπορικής ανάπτυξης.

Ο Νέος Επιβατικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, αποτελεί έργο αστικού μετασχηματισμού με κομβική σύνδεση με το λιμάνι, το μετρό, τον προαστιακό και τις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης, συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου, πολυλειτουργικού μητροπολιτικού κόμβου.

Στρατηγικός μετασχηματισμός και επενδυτική προοπτική

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΓΑΙΑΟΣΕ για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας σε σύγχρονα, λειτουργικά και επενδυτικά ώριμα έργα, που συνδέουν τις μεταφορικές υποδομές με την αστική ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά, με την κατάθεση των φακέλων πολεοδομικής ωρίμανσης για τους τέσσερις σημαντικότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας, διαμορφώνεται ένα πλήρες και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο που μας επιτρέπει να περάσουμε από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Αντιμετωπίζουμε τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ως ζωντανούς αστικούς οργανισμούς, με ουσιαστικό αποτύπωμα στις πόλεις και στην οικονομία».