ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

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Σε τροχιά αναβάθμισης εισέρχονται πέντε σταθμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Αττική, καθώς η ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, διακήρυξε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση έργου ανακαίνισης στους σταθμούς «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη», με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των πολιτών και την αναβάθμιση της εικόνας του σιδηροδρόμου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας, της λειτουργικότητας και της εμπειρίας μετακίνησης των πολιτών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσα από τη συνεργασία των φορέων του σιδηροδρόμου.

Παρεμβάσεις για πιο λειτουργικούς και σύγχρονους σταθμούς

Το έργο που χρηματοδοτεί η ΓΑΙΑΟΣΕ, προϋπολογισμού 353.037,14 ευρώ πλέον ΦΠΑ περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, βελτίωσης και εξωραϊσμού των πέντε σταθμών. Η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως θεματοφύλακας της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, επιδιώκει να βελτιστοποιήσει την αξία των ακινήτων, δείχνοντας σεβασμό στον σιδηροδρομικό χαρακτήρα και την χρήση τους.

Το έργο με μία ματιά

Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση πέντε σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Αττική

• Συνολικός προϋπολογισμός: 353.037,14 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

• Χρηματοδότηση από τη ΓΑΙΑΟΣΕ

• Σταθμοί: «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη»

• Εργασίες στεγάνωσης στεγάστρων και αρμών διαστολής

• Αποκατάσταση φθορών και ανανέωση χρωματισμών

• Απομάκρυνση graffiti και εφαρμογή προστασίας antigraffiti

• Αντικατάσταση φθαρμένων βαθμίδων, πλακιδίων και καθισμάτων

• Αναβάθμιση φωτισμού σε εισόδους και αποβάθρες

• Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων

Στο επίκεντρο η καθημερινή εμπειρία των πολιτών

Οι παρεμβάσεις στους πέντε σταθμούς εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών και της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών και τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ποιοτικού περιβάλλοντος μετακίνησης. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, επιδιώκεται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των σταθμών, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου ως σύγχρονου και αξιόπιστου μέσου μεταφοράς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος, δήλωσε:

«Ο σιδηρόδρομος αλλάζει όταν οι φορείς του λειτουργούν ως μία ομάδα και οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε παρέμβασης.

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναπτύσσεται μια νέα κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των φορέων του σιδηροδρόμου, με κοινό στόχο τη δημιουργία καλύτερων, ασφαλέστερων και πιο ποιοτικών συνθηκών μετακίνησης για τους πολίτες.

Στη ΓΑΙΑΟΣΕ πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση των υποδομών αποκτά πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε ορατές βελτιώσεις στην καθημερινότητα του επιβάτη. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, συμβάλλουμε στην κοινή προσπάθεια για έναν σύγχρονο και αξιόπιστο σιδηρόδρομο, αντάξιο των προσδοκιών της κοινωνίας».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 22 Ιουνίου 2026.