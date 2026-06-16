HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10

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Σε συμφωνία με τη Chevron για τη συμμετοχή της τελευταίας στην παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής «Block 10», η οποία βρίσκεται ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος κατέληξε η HELLENiQ ENERGY.

Η συμφωνία

Βάσει της συμφωνίας, η Chevron αποκτά ποσοστό συμμετοχής 70% στην παραχώρηση με ταυτόχρονη ανάληψη του ρόλου του Εντολοδόχου (Operator), ενώ η Εταιρεία διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 30%.

Το Block 10 βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη ερευνητική φάση και έχουν ολοκληρωθεί οι γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι δισδιάστατες (2D) και τρισδιάστατες (3D) σεισμικές καταγραφές.

Mε τη συναλλαγή αυτή, η Chevron θα συμμετέχει πλέον, μαζί με την Εταιρεία, σε πέντε παραχωρήσεις έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές του ελληνικού χαρτοφυλακίου έρευνας υδρογονανθράκων.

Υπενθυμίζεται ότι το Block 10 βρίσκεται στην 2η ερευνητική φάση και έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά και δισδιάστατες 2D και τρισδιάστατες 3D σεισμικές καταγραφές.