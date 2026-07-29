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Shell: Ανακάλυψε πετρέλαιο στο βαθύτερο υπεράκτιο πηγάδι της Μεσογείου στην Αίγυπτο

Η ανακάλυψη του πετρελαίου έγινε στο ερευνητικό πηγάδι Velox-1X, το οποίο έφτασε σε βάθος περίπου 6.500 μέτρων

Πετρέλαιο 29.07.2026, 18:05
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Shell: Ανακάλυψε πετρέλαιο στο βαθύτερο υπεράκτιο πηγάδι της Μεσογείου στην Αίγυπτο
Newsroom

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Η Shell ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη πετρελαίου, στο κοίτασμα της Βόρειας Κλεοπάτρας της Αιγύπτου στη Μεσόγειο.

Η ανακάλυψη έγινε στο ερευνητικό πηγάδι Velox-1X, το οποίο έφτασε σε βάθος περίπου 6.500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθιστώντας το το βαθύτερο πηγάδι που έχει διανοιχθεί ποτέ στη Μεσόγειο.

Επιβεβαιώνεται, έτσι, η παρουσία ενός ενεργού πετρελαϊκού συστήματος στη λεκάνη του Ηροδότου*, παρέχοντας πολύτιμα γεωλογικά στοιχεία σε μία από τις λιγότερο εξερευνημένες υπεράκτιες περιοχές της Μεσογείου.

Ενώ οι τεχνικές αξιολογήσεις συνεχίζονται για να προσδιοριστεί εάν η ανακάλυψη μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά, η ανακοίνωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τις μακροπρόθεσμες υπεράκτιες ενεργειακές φιλοδοξίες τόσο της Shell όσο και της Αιγύπτου.

Η Shell επιτυγχάνει ρεκόρ επιτυχίας στις υπεράκτιες γεωτρήσεις

Το πηγάδι Velox-1X έχει θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τις υπεράκτιες γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, φτάνοντας σχεδόν στα 6.500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι εργασίες γεώτρησης ξεκίνησαν τον Μάιο και ολοκληρώθηκαν 10 ημέρες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, επιδεικνύοντας αποτελεσματική εκτέλεση παρά την τεχνική πολυπλοκότητα των γεωτρήσεων σε τόσο ακραία βάθη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της γεώτρησης όχι μόνο επιβεβαιώνει την παρουσία αργού πετρελαίου, αλλά παρέχει επίσης πολύτιμες γεωλογικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες σε όλη τη λεκάνη του Ηροδότου.

Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή το Velox-1X είναι μόνο το πέμπτο ερευνητικό πηγάδι που διανοίγεται στη λεκάνη και το πρώτο που επιβεβαιώνει την παρουσία αργού πετρελαίου.

Το Βόρειο Τετράγωνο της Κλεοπάτρας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες εξερεύνησης

Το οικόπεδο της Κλεοπάτρας καλύπτει περισσότερα από 3.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στα μεσογειακά ύδατα της Αιγύπτου, καθιστώντας το μία από τις αξιοσημείωτες περιοχές υπεράκτιας εξερεύνησης της χώρας.

Η επιβεβαίωση ενός ενεργού πετρελαϊκού συστήματος βελτιώνει σημαντικά την κατανόηση της γεωλογικής δομής της λεκάνης και υποστηρίζει περαιτέρω προσπάθειες εξερεύνησης.

Παρόλο που δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί καμία εκτίμηση σχετικά με το μέγεθος του νεοανακαλυφθέντος πόρου, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του κοιτάσματος και τον προσδιορισμό του κατά πόσον μπορεί να δικαιολογηθεί η εμπορική παραγωγή.

Τα ευρήματα από αυτές τις αξιολογήσεις θα διαμορφώσουν την επόμενη φάση του σχεδιασμού εξερεύνησης και ανάπτυξης.

Η Shell συνεχίζει ως Διαχειριστής μετά από αλλαγές ιδιοκτησίας

Η ανακάλυψη έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο αφότου η Shell προσάρμοσε την ιδιοκτησιακή της θέση στο οικόπεδο της Βόρειας Κλεοπάτρας, πουλώντας ποσοστό 27% στην QatarEnergy.

Μετά τη συναλλαγή, το μερίδιο της Shell μειώθηκε από 63% σε 36%, ενώ διατήρησε τον ρόλο της ως διαχειριστής της υπεράκτιας παραχώρησης.

Η Chevron Corporation κατέχει επί του παρόντος ποσοστό 27% στο οικόπεδο, ενώ η Tharwa Petroleum, η κρατική εταιρεία της Αιγύπτου, κατέχει το 10%.

Η QatarEnergy ολοκληρώνει τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την οριστικοποίηση της συμμετοχής της στην κοινοπραξία. Αυτή η συνεργασία φέρνει κοντά διεθνείς και εγχώριες ενεργειακές εταιρείες για την προώθηση της εξερεύνησης σε μία από τις πολλά υποσχόμενες υπεράκτιες περιοχές της Αιγύπτου.

Το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου έχει, χαρακτηρίσει την ανακάλυψη ως μείζονος σημασίας για την αξιολόγηση του πετρελαϊκού δυναμικού της λεκάνης του Ηροδότου. Οι γεωλογικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το πηγάδι Velox-1X αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στον μελλοντικό σχεδιασμό εξερεύνησης σε όλη την ευρύτερη λεκάνη.

Η λεκάνη του Ηροδότου προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον από τη βιομηχανία

Η λεκάνη του Ηροδότου θεωρείται εδώ και καιρό ως μια περιοχή με πολλά υποσχόμενα γεωλογικά χαρακτηριστικά, αν και η ερευνητική δραστηριότητα παρέμεινε σχετικά περιορισμένη. Η επιβεβαίωση αργού πετρελαίου μέσω της γεώτρησης Velox-1X αποτελεί σημαντική πρόοδο στην κατανόηση του υδρογονανθρακικού δυναμικού της λεκάνης.

Η ανακάλυψη έρχεται καθώς η Αίγυπτος συνεχίζει μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια για την αναβίωση των υπεράκτιων ερευνών μετά τη μείωση της παραγωγής από υπάρχοντα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία.

Κάποτε καθαρός εξαγωγέας φυσικού αερίου, η Αίγυπτος έχει γίνει καθαρός εισαγωγέας μετά τη μείωση της παραγωγής από το κοίτασμα Ζορ. Σύμφωνα με την Egypt Oil & Gas , οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας αυξήθηκαν κατά 188% κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Αυτές οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς έχουν αυξήσει τη σημασία του εντοπισμού πρόσθετων εγχώριων πόρων υδρογονανθράκων ικανών να υποστηρίξουν τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες.

Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας αυξάνει τη σημασία των νέων ανακαλύψεων

Η αναζήτηση νέων υπεράκτιων πόρων έχει αποκτήσει περαιτέρω σημασία, καθώς η Αίγυπτος αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος εισαγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Mostafa Madbouly, ο μηνιαίος λογαριασμός ενέργειας της χώρας αυξήθηκε από 560 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο σε 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια εν μέσω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το περιβάλλον, οποιαδήποτε εμπορικά βιώσιμη ανακάλυψη πετρελαίου στην ανοιχτή θάλασσα θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της μελλοντικής ενεργειακής στρατηγικής της Αιγύπτου.

*Η Λεκάνη του Ηροδότου είναι μια βαθιά υποθαλάσσια λεκάνη στην Ανατολική Μεσογείο, ανάμεσα στην Κρήτη, την Κύπρο και την Αίγυπτο, η οποία φιλοξενεί τον αρχαιότερο ωκεάνιο φλοιό στον κόσμο και σημαντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

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