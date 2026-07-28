Enaon: Eπενδύσεις 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής αερίου

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Eπενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου διανομής αερίου στην Ελλάδα, προβλέπει το νέο στρατηγικό σχέδιο 2026-2030 του ομίλου Italgas, το οποίο συνεχίζει τη δυναμική πορεία της Enaon, που είναι υπεύθυνη για τη διανομή αερίου στην Ελλάδα.

Εnaon: Kατασκευή πάνω από 2.700 νέων χιλιομέτρων δικτύου

Το σημαντικότερο μέρος του σχεδίου για την Ελλάδα προορίζεται για την επέκταση του δικτύου – άνω των 640 εκατ. ευρώ – με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ακόμη δίκτυο και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο.

Έως το 2032 προβλέπεται η κατασκευή πάνω από 2.700 νέων χιλιομέτρων δικτύου, αυξάνοντας τη συνολική ανάπτυξη των υποδομών από περίπου 8.700 χλμ. σε περισσότερα από 11.400 χλμ., με αύξηση του εύρους των καταναλωτών από περίπου 660.000 σε πάνω από 1 εκατομμύριο έως το 2032.

Ταχεία υιοθέτηση ανανεώσιμων αερίων

«Με την Enaon αναπτύσσουμε δίκτυα διανομής στην Ελλάδα για το μέλλον: πλήρως ψηφιοποιημένα, με παρακολούθηση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας», δήλωσε ο Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas.

«Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση “H2-ready” έξυπνων μετρητών θα επιτρέψουν την ταχεία υιοθέτηση ανανεώσιμων αερίων. Η πορεία αυτή υποστηρίζεται από ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που ενισχύει τη δέσμευσή μας για ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας», σημείωσε.

Καθοριστικό ορόσημο

«Το επενδυτικό αυτό σχέδιο αντανακλά τη σταθερή δέσμευσή μας προς την Ελλάδα και σηματοδοτεί ένα καθοριστικό ορόσημο για την ανάπτυξη του συστήματος υποδομών της χώρας», υπογράμμισε ο Gianfranco Amoroso, Διευθύνων Σύμβουλος της Enaon.

«Προτεραιότητά μας», συμπλήρωσε, «είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Enaon, προσφέροντας σε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές αερίου, καλύπτοντας τη ζήτηση για μια ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική ενεργειακή λύση. Παράλληλα, επενδύουμε σε ψηφιακές τεχνολογίες και προωθούμε την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυά μας, όπως το βιομεθάνιο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ομίλου Italgas, δημιουργούμε πιο έξυπνες και πιο ανθεκτικές υποδομές, θωρακίζοντας την Ελλάδα στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης».

Ψηφιακός μετασχηματισμός υποδομών από την Enaon

Περίπου 100 εκατ. ευρώ διατίθενται, επίσης, για τον προηγμένο ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του ριζικού επανασχεδιασμού όλων των λειτουργικών διαδικασιών. Έως το τέλος του 2026, το 100% του υφιστάμενου δικτύου, που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί, θα παρακολουθείται και θα λειτουργεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας DANA, ενώ στο δίκτυο της Enaon θα εφαρμοστούν και οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που υιοθετεί ο Όμιλος στην Ιταλία.

Το Σχέδιο δίνει, επίσης, έμφαση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων αερίων. Για την ανάπτυξη του βιομεθανίου, η Enaon προβλέπει τη σύνδεση έως και 59 μονάδων παραγωγής βιομεθανίου στα δίκτυά της έως το 2032. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ακόμη, 19 νέους σταθμούς LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) για την εξυπηρέτηση νέων απομακρυσμένων περιοχών ή την αντικατάσταση λιγότερο αποδοτικών εγκαταστάσεων CNG (Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο), ωφελώντας κυρίως περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στο δίκτυο.

Η δέσμευση της Enaon για το περιβάλλον έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς: η προσέγγιση διαχείρισης του δικτύου που βασίζεται σε δεδομένα (data-driven approach) έλαβε τη διάκριση «Gold Standard Pathway» στο πλαίσιο του προγράμματος OGMP του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Η πιο βιώσιμη ενέργεια είναι αυτή που εξοικονομείται

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος είναι έτοιμος να θέσει στην υπηρεσία της χώρας την τεχνογνωσία του για την ενεργειακή αποδοτικότητα, με την πεποίθηση ότι η πιο βιώσιμη ενέργεια είναι αυτή που εξοικονομείται, διατηρώντας την ίδια απόδοση. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ιταλία αποτελεί ένα πεδίο εφαρμογής λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν και από την Ελλάδα.

Οι προκλήσεις είναι σημαντικές: περίπου το 55% του κτιριακού αποθέματος της χώρας έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980 και παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα θερμομόνωσης, ενώ περισσότερο από το 60% των συστημάτων θέρμανσης κατοικιών έχει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (47% πετρέλαιο θέρμανσης και 14% ξύλο ή πέλετ). Στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση στο φυσικό αέριο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx): κατά 39% σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 47% σε σύγκριση με το ξύλο και τα πέλετ.

Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών

Κομβικό στοιχείο για την ψηφιοποίηση του δικτύου αποτελεί η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, για την οποία προορίζονται περίπου 80 εκατ. ευρώ μέσω του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στην τεχνολογία GPRS και της ψηφιακής καταμέτρησης για τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Ο Nimbus είναι ο πλέον προηγμένος έξυπνος μετρητής φυσικού αερίου παγκοσμίως, σχεδιασμένος εσωτερικά από τον Όμιλο για να παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στην καταμέτρηση του φυσικού αερίου, ενώ είναι ήδη έτοιμος να υποστηρίξει και τα ανανεώσιμα αέρια.

Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων του συγκαταλέγονται οι υψηλές επιδόσεις, καθώς διασφαλίζει σταθερή και ταχεία μετάδοση δεδομένων ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες δικτύου, καθώς και η αυξημένη ασφάλεια, χάρη στη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της πίεσης και της θερμοκρασίας, που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Χάρη στον Nimbus, τα δίκτυα μπορούν να ενσωματώνουν, να διανέμουν και να μετρούν, πέραν του φυσικού αερίου, και άλλους τύπους αερίων, όπως το βιομεθάνιο και μείγματα υδρογόνου σε ποσοστό έως 23%. Το Σχέδιο προβλέπει την πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών έως το 2030 και, παράλληλα, όλες οι νέες συνδέσεις μέχρι το 2032 να πραγματοποιούνται με έξυπνους μετρητές. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εγκατασταθεί περίπου 5.000 συσκευές Nimbus.

Η περιφερειακή ανάπτυξη

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, το Σχέδιο προβλέπει, επίσης, μεγάλα έργα υποδομών, συγχρηματοδοτούμενα από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ, τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε έξι Περιφέρειες της Ελλάδας, αντιπροσωπεύοντας επενδύσεις ύψους περίπου 247 εκατ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διετία 2026-2027. Μέσω της επέκτασης σύγχρονων υποδομών φυσικού αερίου σε 29 πόλεις, τα έργα αυτά συνδέουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και σημαντικές υποδομές για τις τοπικές κοινωνίες, όπως σχολεία και νοσοκομεία, ενισχύοντας τις προοπτικές για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις τοπικές οικονομίες και προσφέροντας διαχρονική αξία στις τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα.