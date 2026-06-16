Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα ώθηση στην προστασία των επιβατών δίνει η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τα δικαιώματα των ταξιδιωτών στις αερομεταφορές.

Η συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην λεγόμενη Επιτροπή Συνδιαλλαγής, στοχεύει στην καλύτερη προστασία των επιβατών σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ακυρώσεων και μεγάλων καθυστερήσεων πτήσεων. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική επικαιροποίηση του σχετικού πλαισίου από το 2004.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, τόνισε ότι το Κοινοβούλιο παρέμεινε σταθερά προσηλωμένο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντα η πιο δυνατή φωνή για ισχυρά δικαιώματα αεροπορικών επιβατών. Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών σε όλη την Ευρώπη, φέρνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες, χωρίς να δημιουργεί περιττή γραφειοκρατία για τον κλάδο. Το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε σκληρά για να κάνει τα ταξίδια πιο δίκαια και τις διαδικασίες πιο σαφείς, και αυτό είναι αυτό που καταφέραμε», είπε η κα. Metsola.

Αεροπορικά ταξίδια: Διατηρείται η αποζημίωση μετά από τρίωρη καθυστέρηση

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η διατήρηση του δικαιώματος αποζημίωσης όταν μια πτήση καθυστερεί περισσότερο από τρεις ώρες. Οι επιβάτες εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση ή επαναδρομολόγηση σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης, ακύρωσης πτήσης σε λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή άρνησης επιβίβασης.

Οι αεροπορικοί ταξιδιώτες διατηρούν το δικαίωμα να αποζημιωθούν ή να επαναδρομολογηθούν και να διεκδικήσουν αποζημίωση εάν μια πτήση καθυστερήσει περισσότερο από τρεις ώρες, εάν ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την πτήση, ή εάν τους δεν τους επιτραπεί η επιβίβαση.

Η αποζημίωση για καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις θα εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης: 250 ευρώ για διαδρομές έως 1.500 χλμ., 400 ευρώ για διαδρομές μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ., και 600 ευρώ για μεγαλύτερες διαδρομές. Οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την αποζημίωση κατά 50% για τις μεγαλύτερες διαδρομές τους, εάν στους επιβάτες προσφερθεί επανδρομολόγηση προς τον τελικό τους προορισμό μετά από διαταραχή ταξιδιού, ή εάν η καθυστέρηση κατά την άφιξη δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.

Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να αποφύγουν την καταβολή αποζημίωσης, εάν η καθυστέρηση ή η ακύρωση προκλήθηκε από γεγονότα πέραν του ελέγχου τους. Οι νέοι κανόνες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικό κατάλογο έκτακτων περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων, φυσικών καταστροφών, πολέμου, καιρικών συνθηκών, ανυπάκουων επιβατών ή απεργιών παρόχων υπηρεσιών αεροδρομίου, αεροναυτιλίας ή εξυπηρέτησης εδάφους.

Υποχρέωση φροντίδας για τους ταξιδιώτες

Οι νέοι κανόνες ενισχύουν και την υποχρέωση φροντίδας των αεροπορικών εταιρειών απέναντι στους επιβάτες.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν υποχρέωση φροντίδας για τους επιβάτες, παρέχοντας αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής, γεύμα μετά από τρεις ώρες, και, εάν χρειαστεί κατά τη διάρκεια μεγάλων καθυστερήσεων, διανυκτέρευση έως τρεις νύχτες.

Ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν ηλεκτρονικά στους επιβάτες που αντιμετωπίζουν διαταραχές ταξιδιού (καθυστέρηση ή ακύρωση) σαφείς οδηγίες για την υποβολή αιτήματος αποζημίωσης εντός τεσσάρων ημερών από τη λήξη του ταξιδιού τους.

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι επιβάτες δεν υποχρεούνται να έχουν λογαριασμό χρήστη ή να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη εφαρμογή για να λάβουν αυτές τις πληροφορίες. Οι αεροπορικοί επιβάτες θα έχουν εννέα μήνες για να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν 30 ημέρες για να καταβάλουν την αποζημίωση ή να επικαλεστούν έκτακτες περιστάσεις, να εξηγήσουν γιατί δεν θα παρασχεθεί αποζημίωση και να παραπέμψουν τους επιβάτες σατη διαδικασία υποβολής παραπόνων.

Προστασία ευάλωτων επιβατών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία ευάλωτων επιβατών.

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι επιβάτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, επαναδρομολόγησης και βοήθειας από τις αεροπορικές εταιρείες εάν χάσουν πτήση λόγω αδυναμίας του αεροδρομίου να τους βοηθήσει να φτάσουν εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης.

Επίσης διασφάλισαν ότι οι οικογένειες με παιδιά δεν θα χωρίζονται εντός της καμπίνας, υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες να διασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε άτομο συνοδεύει παιδί κάτω των 14 ετών θα κάθεται σε παρακείμενη θέση χωρίς επιπλέον χρέωση.

Οι οικογένειες με παιδιά δεν θα χωρίζονται εντός της καμπίνας

Το ίδιο δικαίωμα θα ισχύει για επιβάτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για εγκύους.

Αναβάθμιση των δικαιωμάτων επιβατών

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν πλέον το δικαίωμα μεταφοράς στο αεροσκάφος, χωρίς επιπλέον χρέωση, ενός προσωπικού αντικειμένου, όπως μια μικρή τσάντα ή σακίδιο πλάτης. Κατόπιν επιμονής των ευρωβουλευτών, η διαφάνεια των τιμών και η συγκρισιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκε, υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους μεσάζοντες και τις πύλες αναζήτησης να εμφανίζουν πάντα την αεροπορική τιμή συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής από την αρχή της διαδικασίας κράτησης. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν φθηνότερα εισιτήρια για επιβάτες που επιλέγουν εθελοντικά να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή.

Οι επιβάτες δεν θα χρεώνονται πλέον επιπλέον για τη διόρθωση ορθογραφικών σφαλμάτων στο όνομά τους ή για την εκτύπωση κάρτας επιβίβασης εάν έχουν ήδη κάνει check-in. Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης στους επιβάτες το δικαίωμα λήψης καρτών επιβίβασης ψηφιακά κατά το check-in, χωρίς περαιτέρω αίτημα ή υποχρέωση να έχουν λογαριασμό χρήστη ή συγκεκριμένη εφαρμογή. Επιπλέον, οι εταιρείες δεν θα μπορούν να αρνούνται την επιβίβαση με την αιτιολογία ότι επιβάτες χρησιμοποίησαν τη δική τους εκτύπωση μιας ψηφιακά εκδοθείσας κάρτας επιβίβασης.

Ο Virginijus Sinkevičius (Πράσινοι, Λιθουανία), αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, δήλωσε: «Σήμερα η Ευρώπη βελτιώνει τις συνθήκες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών. Προστατέψαμε τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα, προσθέσαμε νέες διασφαλίσεις και θεσπίσαμε μεγαλύτερη σαφήνεια όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Το Κοινοβούλιο ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη μέρα: θέλαμε να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες, αλλά δεν θα αφήναμε τους επιβάτες να πληρώσουν το τίμημα. Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία αδιεξόδου, η Ευρώπη επιτέλους φέρνει τα δικαιώματα των επιβατών στη σήμερα, διατηρώντας τους στο επίκεντρο».

Ο εισηγητής Andrey Novakov (ΕΛΚ, Βουλγαρία) πρόσθεσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποσχέθηκε στους επιβάτες ότι τα δικαιώματά τους θα προστατευθούν. Σήμερα κρατήσαμε την υπόσχεσή μας. Αγωνιστήκαμε για ανθρώπους, όχι για νούμερα. Γιατί πίσω από κάθε καθυστέρηση και κάθε ακύρωση υπάρχουν πραγματικές ζωές. Προσθέσαμε επίσης πολλές απτές βελτιώσεις για οικογένειες, ανθρώπους με αναπηρία και για έναν ανταγωνιστικό αεροπορικό τομέα. Αυτό είναι ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα για το οποίο μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι».

Τι ακολουθεί

Στο πλαίσιο της διαδικασίας τρίτης ανάγνωσης, η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής πρέπει να επικυρωθεί τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο εντός των επόμενων έξι εβδομάδων, με δυνατότητα παράτασης αυτής της προθεσμίας κατά δύο επιπλέον εβδομάδες. Τα δύο θεσμικά όργανα θα ψηφίσουν τώρα χωριστά επί του κοινού κειμένου μετά τη νομικο-γλωσσολογική του αναθεώρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να ψηφίσει επί της συμφωνίας κατά την ολομέλεια του Ιουλίου.