 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Sports"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Soccer"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Sports"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Η UEFA εκτοξεύει τις αποζημιώσεις προς τους συλλόγους για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές

Μέχρι και 10.200 ευρώ ημερησίως ανά παίκτη για το EURO 2028 – Σχεδόν τριπλάσια τα ποσά σε σχέση με όσα καταβάλλει η FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Business of Sport 17.06.2026, 11:33
Σχολιάστε
Η UEFA εκτοξεύει τις αποζημιώσεις προς τους συλλόγους για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη οικονομική ισχύ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα αποζημιώσεων προς τους συλλόγους που παραχωρούν ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσά που θα διανεμηθούν κατά τον κύκλο που οδηγεί στο EURO 2028. Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί φτάνει τα 244 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας και των συλλόγων.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας που εφαρμόζεται από το 2008 μεταξύ της UEFA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (ECA), σύμφωνα με την οποία μέρος των εσόδων από τις διοργανώσεις εθνικών ομάδων επιστρέφει στα κλαμπ που επενδύουν στην ανάπτυξη και διατήρηση των κορυφαίων ποδοσφαιριστών. Για τον νέο κύκλο, τα 240 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 4 εκατομμύρια που παρέμειναν αδιάθετα από την προηγούμενη περίοδο, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των 244 εκατομμυρίων ευρώ.

Από αυτά, τα 104 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τους συλλόγους που παραχωρούν παίκτες στις διοργανώσεις του Nations League και στα προκριματικά του EURO 2028. Η κατανομή θα βασιστεί αποκλειστικά στους επίσημους αγώνες των διοργανώσεων αυτών, χωρίς να υπολογίζονται τα φιλικά παιχνίδια που διεξάγονται στις ίδιες διεθνείς ημερομηνίες. Με δεδομένο τον προβλεπόμενο αριθμό των αγώνων, που ανέρχεται σε 588, καθώς και τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στις αποστολές των εθνικών ομάδων, η ημερήσια αποζημίωση έχει υπολογιστεί στα 3.845 ευρώ ανά παίκτη.

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αφορά φυσικά την τελική φάση του EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Για τη διοργάνωση αυτή έχουν δεσμευτεί 140 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν στους συλλόγους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Η UEFA διατηρεί το σύστημα διαβάθμισης των ομάδων σε τρεις κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και αγωνιστικά κριτήρια.

Οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ίντερ και η Άρσεναλ, αναμένεται να εισπράξουν περίπου 10.200 ευρώ ημερησίως για κάθε ποδοσφαιριστή που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του EURO 2028. Οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας θα λαμβάνουν περίπου 6.800 ευρώ ημερησίως, ενώ οι σύλλογοι της τρίτης κατηγορίας θα αποζημιώνονται με περίπου 3.400 ευρώ ανά ημέρα και ανά διεθνή ποδοσφαιριστή.

Η οικονομική διαφορά σε σχέση με το μοντέλο της FIFA είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Για το τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο, η παγκόσμια ομοσπονδία έχει προβλέψει συνολικό πακέτο αποζημιώσεων ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ προς τους συλλόγους, αυξημένο κατά περίπου 70% σε σχέση με το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Ωστόσο, το ημερήσιο ποσό που λαμβάνουν οι ομάδες για κάθε διεθνή ποδοσφαιριστή ανέρχεται σε περίπου 4.200 ευρώ, ανεξαρτήτως της εθνικής ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο παίκτης.

Αυτό σημαίνει ότι οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι θα εισπράττουν στο EURO 2028 υπερδιπλάσια αποζημίωση σε σχέση με εκείνη που προσφέρει η FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή οικονομική δυναμική της UEFA αλλά και τη στρατηγική της να διατηρήσει στενές σχέσεις με τους μεγάλους συλλόγους της ηπείρου. Παράλληλα, το νέο μοντέλο λειτουργεί ως έμμεση αναγνώριση του κόστους που επωμίζονται τα κλαμπ, τα οποία όχι μόνο επενδύουν εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση και την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών τους, αλλά αναλαμβάνουν και το ρίσκο πιθανών τραυματισμών κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεων.

Η απόφαση της UEFA αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων τα επόμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα νέο οικονομικό σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με την Ισπανία να ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο EURO 2028, οι μεγάλοι σύλλογοι της ηπείρου γνωρίζουν ήδη ότι η παρουσία των διεθνών αστέρων τους δεν θα προσφέρει μόνο αγωνιστικό κύρος, αλλά και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιαπωνία: Ανώτατο στέλεχος εκφράζει ανησυχία για τις «ατελείωτες» επενδύσεις στις ΗΠΑ
World

Ανησυχία στην Ιαπωνία για τις «ατελείωτες» επενδύσεις στις ΗΠΑ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
World

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
Data centers: Οι συμφωνίες νέων υποδομών προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Τεχνολογία

Οι συμφωνίες για data centers προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Wall Street: «Βουτιά» μετά τη σκληρή στάση της Fed για τα επιτόκια
Wall Street

«Βούλιαξε» η Wall Street μετά τη σκληρή στάση της Fed
Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη
Business of Sport

Η απουσία απο το... Μουντιάλ ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ιταλία
Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
World

Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Διαψεύδει τα σχέδια για ταμείο 300 δισ. δολαρίων υπέρ του Ιράν – Νέα ερωτήματα για τη συμφωνία
World

«Ούτε 10 σεντς»: Ο Τραμπ βάζει φρένο στο σχέδιο των 300 δισ. για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης του Ιράν, προκαλώντας νέα σύγχυση γύρω από την επικείμενη συμφωνία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης

Νατάσα Σινιώρη
Νίκος Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»
Business

Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»

Τι αναφέρει ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients σε ανάρτηση στο LinkedIn για την εκλογή του στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ

Γιώργος Μανέττας
Ποσειδώνια 2026: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η οικονομική συμβολή
Ναυτιλία

Πάνω από 100 εκατ. η οικονομική συμβολή των Ποσειδωνίων 2026

Οικονομική δραστηριότητα που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής δημιούργησαν τα Ποσειδώνια 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Με ή χωρίς συμφωνία, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μήνες
World

Με ή χωρίς συμφωνία, οι τιμές στο πετρέλαιο θα μείνουν ψηλά

Οι ημέρες πριν την έναρξη του πολέμου όπου το αργό ήταν στα 60 δολάρια, δεν θα επιστρέψουν σύντομα

Δημήτρης Σταμούλης
Ακρίβεια: Απειλεί να «ροκανίσει» τα μέτρα στήριξης – Ο δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση
Economy

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΘ απέναντι στη νέα ακρίβεια

Η επίμονη ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες απειλεί να απορροφήσει τα μέτρα της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να αναζητά παρεμβάσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το χαμηλότερο ποσοστό σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Economy

Στην Ελλάδα το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ [γραφήματα]

Η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη και χειρότερη κατηγορία χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην πραγματική ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο

Δημήτρης Σταμούλης
Voria: Πότε θα ξεκινήσει το τουριστικό project στο Μαρούσι
Business

Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» το project Voria των 380 εκατ. 

Τι περιλαμβάνει το project Voria που θα δημιουργηθεί στο Μαρούσι - Στα 380 εκατ. ευρώ το ύψος της επένδυσης

Λάμπρος Καραγεώργος
Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Γιατί η αποκλιμάκωση δεν λύνει το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης
World

Η ειρήνη ήρθε, η ενεργειακή αβεβαιότητα παραμένει

Η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν αποκλιμακώνει την ένταση στις αγορές, όμως η Ευρώπη απέχει ακόμη από την επιστροφή στην ενεργειακή κανονικότητα

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Business of Sport
Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη
Business of Sport

Η απουσία απο το... Μουντιάλ ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ιταλία

Πολλοί είναι εκείνοι στην Ιταλία που καταγγέλουν προσπάθεια ελέγχου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας απο την κυβέρνηση

Τζέιμς Ντόλαν: Ποιος είναι ο κακομαθημένος ιδιοκτήτης των Knicks
Business of Sport

Ποιος είναι ο κακομαθημένος ιδιοκτήτης των NY Knicks

Ο Τζέιμς Λ. Ντόλαν έχει περάσει σχεδόν 30 χρόνια ως ιδιοκτήτης των Νιου Γιορκ Νικς - Για μεγάλο μέρος αυτής της περιόδου, η ομάδα ήταν μια από τις χειρότερες στo NBA

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μουντιάλ: Οι Κινέζοι το βλέπουν αλλιώς φέτος
Business of Sport

Πόσο διαφορετικά «βλέπουν» οι Κινέζοι το Μουντιάλ

Η κινεζική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu απέκτησε τα δικαιώματα να μεταδίδει δωρεάν το Μουντιάλ σε όλους τους χρήστες

Μουντιάλ 2026: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για…διαφημίσεις
Business of Sport

Μουντιάλ: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για...διαφημίσεις

Για πρώτη φορά μετά από 96 χρόνια, η FIFA χρησιμοποιεί «διαλείμματα ενυδάτωσης» για να χωρέσει διαφημίσεις

Μουντιάλ 2026: Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί περισσότερο μπορεί να κερδίσει τον τίτλο
Business of Sport

Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί πιο πολύ ίσως σηκώσει την... κούπα

Η Ισπανία, φαβορί για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, βρίσκεται σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν, τη Γάζα, τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ 2026: Πόσα… δισεκατομμύρια θα βγάλει η FIFA από το Μουντιάλ;
Business of Sport

Το...«ταμείο» της FIFA από το Μουντιάλ

Που θα διαθέσει η FIFA τα τεράστια έσοδα που θα βγάλει το Μουντιάλ 2026

Νικόλαος Κώτσης
Μουντιάλ 2026: Πόσο κερδίζει η αμερικανική και η διεθνής οικονομία
Business of Sport

Τι κερδίζει η διεθνής οικονομία από το Μουντιάλ 2026

Διεθνείς οίκοι αναλύουν τις επιπτώσεις του Μουντιάλ 2026 στην αμερικανική και διεθνή οικονομία

Τάσος Μαντικίδης
Latest News
Ιαπωνία: Ανώτατο στέλεχος εκφράζει ανησυχία για τις «ατελείωτες» επενδύσεις στις ΗΠΑ
World

Ανησυχία στην Ιαπωνία για τις «ατελείωτες» επενδύσεις στις ΗΠΑ

Ο Γιοσιμίτσου Κομπαγιάσι εκφράζει ανησυχίες για τη χρηματοδότηση 550 δισ. δολαρίων για αμερικανικές υποδομές, καθώς η παραγωγικότητα στην Ιαπωνία υστερεί

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
World

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»

Οργισμένος ο Πολ Μακάρτνεϊ παρότι διατηρούν την ονομασία τους τα «χάμπουργκερ λαχανικών» και τα «αλλαντικά λαχανικών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Data centers: Οι συμφωνίες νέων υποδομών προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Τεχνολογία

Οι συμφωνίες για data centers προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

Ο τομέας των data centers παραμένει σε άνθηση παρά την επιφυλακτικότητα ορισμένων επενδυτών όσον αφορά ενοικιαστές όπως η ByteDance

Wall Street: «Βουτιά» μετά τη σκληρή στάση της Fed για τα επιτόκια
Wall Street

«Βούλιαξε» η Wall Street μετά τη σκληρή στάση της Fed

Η Wall Street κινήθηκε πτωτικά, καθώς η Fed αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην πρώτη της απόφαση υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς - Ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης

Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη
Business of Sport

Η απουσία απο το... Μουντιάλ ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ιταλία

Πολλοί είναι εκείνοι στην Ιταλία που καταγγέλουν προσπάθεια ελέγχου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας απο την κυβέρνηση

Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
World

Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed

O Γουόρς δεσμεύτηκε στην επίτευξη σταθερότητας τιμών ενώ ανακοίνωσε ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν αλλαγές σε κρίσιμους τομείς

Τζούλη Καλημέρη
KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της
World

Ποιοι θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της KNDS

Απίθανο καστ χαρακτήρων που κατέχουν το ήμισυ της KNDS πρόκειται να κερδίσουν απροσδόκητα, καθώς το Βερολίνο ετοιμάζεται να αγοράσει μερίδο της KNDS σε αποτίμηση έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές: Πόσο κάνει; – Ελλάδα vs Ευρωζώνη
Economy

Πόσο κάνει; - Ελλάδα vs Ευρωζώνη

Από επτά ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει τιμές το νέο ψηφιακό εργαλείο PosoKanei - Πόσες και ποιες θα προστεθούν

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Πώς απαντά στους ισχυρισμούς ότι η συμφωνία με Ιράν είναι χειρότερη από του Ομπάμα
World

Ο Τραμπ, ο Ομπάμα και η συμφωνία με το Ιράν

Οι επικριτές του Τραμπ αναρωτιούνται αν οι παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη στην φερόμενη συμφωνία άξιζαν τέσσερις μήνες πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στις αγορές με ομολογίες 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 3,75%
Business

Υπερκάλυψη 5,2 φορές στην έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ του ΔΑΑ

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και γενικούς εταιρικούς σκοπούς

Πολυτελή ακίνητα: Οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa «οδηγούν» την αγορά
Ακίνητα

Αλλάζουν πίστα τα ακίνητα - Αττική όπως... Σεν Τροπέ

Τα πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα παραμένουν ανταγωνιστικά στον διεθνή χάρτη

Ανδρομάχη Παύλου
BMW: Yποβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και Κίνας
Business

Διπλό πλήγμα για τη BMW – Πόλεμος και Κίνα «φρενάρουν» την ανάπτυξη

Η BMW αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επιδείνωση της κινεζικής αγοράς ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις από τις αναμενόμενες

Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI

Ο Τζέφ Μπέζος επενδύει στη βρετανική νεοφυή επιχείρηση CuspAI, στο πλαίσιο χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. δολαρίων

Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια για τους ναυτικούς
Ναυτιλία

Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία για τους ναυτικούς

Οι ναυτικοί μέσω νέας ψηφιακής υπηρεσίας θα εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Norsk Hydro: Κλείνει δύο εργοστάσια αλουμινίου στις ΗΠΑ
World

Η Norsk Hydro κλείνει δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ

Η νορβηγική πολυεθνική Norsk Hydro θα κλείσει τα εργοστάσια σε Καλιφόρνια και Λουϊζιάνα εντός του 2027

Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση –
World
Upd: 21:16

Με παύση ξεκινάει η προεδρία Γουόρς στη Fed

Στο τραπέζι των επόμενων συνεδριάσεων της Fed η αύξηση των επιτοκίων - Τι ψήφισε ο Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies