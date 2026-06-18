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Wall Street: Με θετικό πρόσημο-Στο επίκεντρο Intel και Accenture  

Οι επενδυτές στη Wall Street προσπαθούν να ανακτήσουν μέρος των χθεσινών απωλειών

Wall Street 18.06.2026, 16:58
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Wall Street: Με θετικό πρόσημο-Στο επίκεντρο Intel και Accenture  
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Με άνοδο κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν οι ενδείξεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων στη Wall Street.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,69% στις 51.849 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,81% στις 7.480 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,86% στις 26.246 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Πρωταγωνιστής της ανόδου είναι η Intel, η μετοχή της οποίας ενισχύεται κατά 9%, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με την Apple για τον σχεδιασμό μικροτσίπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κέρδη καταγράφουν και άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, με τη Nvidia να ενισχύεται άνω του 1% και τη Micron Technology περισσότερο από 4%, ενώ το ETF iShares Semiconductor (SOXX) σημειώνει άνοδο άνω του 4%.

Στον αντίποδα, η Accenture υποχωρεί κατά 13,4%, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας asset intelligence runZero, της Netrise που δραστηριοποιείται στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας λογισμικού και συσκευών, καθώς και της απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου στη εταιρεία κυβερνοασφάλειας Dragos. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε περίπου 4,175 δισ. δολάρια.

Η συνεδρίαση της Fed

Οι αμερικανικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις την Τετάρτη, καθώς η πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Το  «dot plot» της Fed έδειξε ότι εννέα από τα 18 μέλη της Επιτροπής εκτιμούν πλέον πως τα επιτόκια θα αυξηθούν το 2026. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Fed επέλεξε να μην καταθέσει δική του πρόβλεψη για την πορεία των επιτοκίων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της κεντρικής τράπεζας παραμένει η «σταθερότητα των τιμών», υιοθετώντας, σύμφωνα με τους αναλυτές, έναν σαφώς πιο «επιθετικό» (hawkish) τόνο.

«Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα με ένα σαφώς πιο επιθετικό dot plot. Ο υψηλός πληθωρισμός δικαιολογεί αυτή τη στάση, ωστόσο η Επιτροπή απέχει πολύ από το να είναι ενωμένη, καθώς μόλις οι μισοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να προβλέπουν αυξήσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στη χρονιά», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομίας της Carson Group, Σόνου Βαργκέζ.

Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν οριακά την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι νέες αιτήσεις διαμορφώθηκαν στις 226.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου, αυξημένες κατά 4.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και ελαφρώς υψηλότερες από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 225.000. Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν στα 1,81 εκατομμύρια.

Θετικά ήταν και τα νέα από τον μεταποιητικό τομέα, καθώς ο δείκτης μεταποίησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας αυξήθηκε τον Ιούνιο στις 10,3 μονάδες από -0,4 τον Μάιο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη της αγοράς για 9,8 μονάδες.

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε και ο δείκτης απασχόλησης, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 7,9 μονάδες από -2,8, ενώ οι δείκτες τιμών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι. Παράλληλα, οι νέες και ανεκτέλεστες παραγγελίες, καθώς και οι αποστολές προϊόντων, σημείωσαν ισχυρή αύξηση.

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