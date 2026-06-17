Wall Street: «Βουτιά» μετά τη σκληρή στάση της Fed για τα επιτόκια

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Οι μετοχές στη Wall Street σημείωσαν πτώση την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές έδειξαν αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία των επιτοκίων, αφού αρκετοί αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) άφησαν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει ακόμη και αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός.

Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με πτώση 507,12 μονάδων, ή 0,98%, κλείνοντας στις 51.492,55 μονάδες αφού νωρίτερα είχε σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό εντός της ημέρας — το τρίτο συνεχόμενο υψηλό του δείκτη. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,21% κλείνοντας στις 7.420,10 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,35% κλείνοντας στις 26.021,656 μονάδες.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που αποτελούν δείκτες κατεύθυνσης ηγήθηκαν των απωλειών, με τις Microsoft, Meta Platforms, Alphabet και Amazon να κλείνουν όλες στο κόκκινο. Η δημοφιλής νεοεισαχθείσα εταιρεία SpaceX έπληξε επίσης το επενδυτικό κλίμα, σημειώνοντας πτώση για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο την Παρασκευή.

Τα κέρδη σε μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών, όπως η Intelκαι η Micron Technology, συνέβαλαν στην ανάσχεση των συνολικών απωλειών της αγοράς.

Με την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της Fed, της πρώτης υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο στόχο του 3,5% έως 3,75%.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο μετά την απόφαση, με την απόδοση του 2ετούς ομολόγου να αυξάνεται κατά 15 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,205%.

Σύμφωνα με τη σύνοψη των οικονομικών προβλέψεων, αρκετοί αξιωματούχοι της Fed προβλέπουν αύξηση των επιτοκίων το 2026. Η μέση εκτίμηση για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων (fed funds rate) στο τέλος του έτους ανέρχεται πλέον στο 3,8%. Πρόκειται για αύξηση από το 3,4% των προηγούμενων προβλέψεων του Μαρτίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιτροπή θεωρεί απαραίτητη τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων το 2026.

Ο Γουόρς αποκάλυψε ότι απείχε από την υποβολή πρόβλεψης, περιπλέκοντας έτσι τις εκτιμήσεις.

«Η αντίδραση της αγοράς αυτή τη στιγμή αφορά κυρίως το dot plot… το οποίο είναι πολύ πιο επιθετικό», δήλωσε η Κλόντια Σαμ, επικεφαλής οικονομολόγος της New Century Advisors. «Ο άνεμος έχει αλλάξει πολύ όσον αφορά την εικόνα του πληθωρισμού».

Οι επενδυτές εστίασαν επίσης στον τρόπο με τον οποίο ο Γουόρς τόνισε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τη δέσμευση της Fed για «σταθερότητα των τιμών», ένα μήνυμα ότι ενδέχεται να μην προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, όπως πολλοί περίμεναν από τον υποψήφιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας λέει ξεκάθαρα ότι σκοπεύει να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό σημαίνει λοιπόν… ότι δεν θα έχουμε μια τόσο χαλαρή νομισματική πολιτική, όπως όλοι πίστευαν ότι ίσως θα εφάρμοζε ο πρόεδρος Γουόρς το πρώτο τρίμηνο του έτους, όταν όλοι περίμεναν μειώσεις των επιτοκίων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της DoubleLine Capital, Τζέφρι Γκαντλάχ, στην εκπομπή «Closing Bell» του CNBC. «Σήμερα δεν ακούγεται καθόλου έτσι», κατέληξε.

Ο Γουόρς άφησε επίσης να εννοηθεί (σαφώς) ότι σύντομα ενδέχεται να επέλθουν αλλαγές στη Fed. Ανακοίνωσε τη σύσταση πέντε ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κεντρικής τράπεζας και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Οι επενδυτές δεν ήταν σίγουροι για το τι θα σήμαιναν αυτές οι αλλαγές του Γουόρς για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

«Η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά χάλασε τη διάθεση με ένα πολύ πιο επιθετικό διάγραμμα προβλέψεων (dot plot). Ο αυξημένος πληθωρισμός το καθιστά κατανοητό, αλλά η επιτροπή απέχει πολύ από το να είναι ομόφωνη, με μόνο το ήμισυ περίπου να εξακολουθεί να προβλέπει αυξήσεις επιτοκίων αργότερα φέτος», δήλωσε ο Σονού Βαργκέζε, επικεφαλής μακροοικονομικός στρατηγικός της Carson Group. «Το πιο σημαντικό είναι ότι η πολιτική εξακολουθεί να φαίνεται χαλαρή για μια οικονομία όπου ο πληθωρισμός παραμένει πρόβλημα και η αγορά εργασίας σταθεροποιείται».