Πώς κρίνεται η κυβέρνηση

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Φιλοξενώ στη στήλη μου μερικά από τα πιο κρίσιμα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Metron Analysis για το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, τα οποία δίνουν μία αρκετά σαφή – αν και πολύ δυσάρεστη – εικόνα, όπως τα παραθέτει η Τζίνα Μοσχολιού στη στήλη της Number Control στα «Νέα» της 23ης Μαΐου:

• 44% αποτιμά αρνητικά το «επιτελικό κράτος», θεωρώντας ότι συγκεντρώνει υπερβολικές εξουσίες στον πρωθυπουργό χωρίς θεσμικά αντίβαρα, ενώ το 40% κρίνει ότι ούτως ή άλλως δεν άλλαξε πολλά στην αναποτελεσματικότητα του κράτους.

• 62% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει επανέλθει σε μία πραγματική κανονικότητα μετά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

• 50% των πολιτών (1/2) πιστεύει ότι η χώρα κάνει βήματα προς τα πίσω, ενώ μόλις το 25% θεωρεί ότι γίνονται βήματα προς τα εμπρός και το υπόλοιπο 25% νιώθει ότι παραμένουμε στάσιμοι.

• 64% πιστεύει ότι η εξαγγελθείσα αναθεώρηση του Συντάγματος χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από την κυβέρνηση επειδή πιέζεται πολιτικά, έναντι ενός 35% που θεωρεί την αναθεώρηση αναγκαία.

• 4,4 με άριστα το 10 είναι ο μέσος όρος με τον οποίο βαθμολογούν οι πολίτες την ποιότητα της δημοκρατικής διακυβέρνησης στη χώρα. Ο αριθμός είναι ελαφρώς βελτιωμένος από το 4,1 του 2025, παραμένει όμως κάτω από τη βάση.

• 84% αισθάνεται ότι δεν έχουν αποκατασταθεί οι περικοπές και οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στα εισοδήματα κατά την περίοδο των μνημονίων. Το 38% των νοικοκυριών δηλώνει ανοιχτά ότι τα «λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας», ενώ ένα επιπλέον 46% αναφέρει ότι τα φέρνει βόλτα ίσα-ίσα.

• 74% αναδεικνύει την οικονομία, την ακρίβεια και την εισοδηματική ανεπάρκεια ως τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας καταγράφοντας σημαντική αύξηση από το 63% που ήταν το 2025.

• 46% των ερωτηθέντων τοποθετούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου (διαφθορά, σκάνδαλα) στη δεύτερη θέση των πιο κρίσιμων προβλημάτων, ποσοστό επίσης σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 34% της περσινής χρονιάς.

• 80% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον σκάνδαλο των υποκλοπών. Αντίστοιχα υψηλή είναι η δυσπιστία για το κατά πόσον θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (78%) και για την τραγωδία των Τεμπών (77%).

• 57% τάσσεται υπέρ τού να προχωρήσει η Ευρώπη σε βαθύτερη οικονομική και πολιτική ενοποίηση στο άμεσο μέλλον.

• 81% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν δεν είναι δικαιολογημένος. Είναι κρίμα που σε μία τέτοια σημαντική έρευνα δεν υπήρξε ερώτημα για το ποια γνώμη έχουν οι έλληνες πολίτες για τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Πούτιν και τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει μία απογοητευτική εικόνα για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και εάν δεν υπάρξουν αλλαγές βελτιωτικές θα επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα των προσεχών εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως η εμφάνιση δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα, και πιθανόν ενός τρίτου υπό τον κ. Σαμαρά είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει κάποιες μικρές ή μεγάλες ανακατατάξεις.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ