ElvalHalcor: Προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

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Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να προχωρήσει η ElvalHalcor και προς τούτο συγκαλεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση για την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε, βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού των όρων της αύξησης, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθή η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία κατά τη Συνέλευσης της 9ης Ιουλίου, θα συγκληθεί Επαναληπτική Συνέλευση για την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2026.

Στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρήσης, ο Όμιλος ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, επίδοση που αποδίδεται στη συνεχή επέκταση των όγκων, ιδιαίτερα στον κλάδο Αλουμινίου και στις υψηλότερες τιμές LME των μετάλλων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 1.036,0 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,3% από 930,9 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές LME και στους δύο Κλάδους και τη συνεχή αύξηση των όγκων.

Ο Κλάδος Αλουμινίου ηγήθηκε της αύξησης όγκων, με άνοδο 7,8% στους 111.643 τόνους, υποστηριζόμενος από ισχυρή ζήτηση στις βασικές αγορές τελικής χρήσης. Οι όγκοι του Κλάδου Χαλκού αυξήθηκαν κατά 1,0%, με την ανάπτυξη στην έλαση και στις λάμες χαλκού (bus bars) να αντισταθμίζει πλήρως τη μείωση στους όγκους διέλασης κραμάτων χαλκού.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα κέρδη και ζημίες (a-EBITDA), που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 3,8% στα 66,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, από 63,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025.