Φορολογική ενθάρρυνση αν θέλουμε την ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλισης

Η ανάγκη ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης

Experts 13.12.2025, 07:38
Φορολογική ενθάρρυνση αν θέλουμε την ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλισης
Αγγελος Στεργίου

Η ανεπάρκεια των μελλοντικών δημόσιων συντάξεων επαναφέρει την ανάγκη ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης. Η τελευταία αποτελεί μορφή συμπληρωματικής προστασίας που εδράζεται στη συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων. Στη χώρα μας, η γένεση των ΤΕΑ (Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης) συντελέστηκε πολύ αργά, μόλις το 2002 (ν. 3029).

Στην Ευρώπη, η συμμετοχή των εργαζομένων στα επαγγελματικά ταμεία είναι μαζική, με την αξία των περιουσιακών στοιχείων τους να υπερβαίνει τα τρία τρισ., ενώ σ’ εμάς λειτουργούν 29 ΤΕΑ/ΙΕΣΠ που έχουν συσταθεί κατά κύριο λόγο από εργοδότες, με 300 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαια διαχείρισης και 50.000 ασφαλισμένους, ήτοι, μόλις το 2,2% του συνόλου των ενεργών ασφαλισμένων. Συγχρόνως, η υστέρηση της επαγγελματικής ασφάλισης αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, αφού δημιουργεί χώρο ανάπτυξής της, αν και τα χαμηλά εισοδήματα των εργαζομένων δεν επιτρέπουν μεγάλες περαιτέρω κρατήσεις.

Μετά από είκοσι τρία έτη εφαρμογής του ν. 3029/2002, τα αποτελέσματα είναι ακόμη πενιχρά. Τα Επαγγελματικά Ταμεία παραμένουν στους περισσότερους εντελώς άγνωστα και το χειρότερο αδιάφορα για τους άμεσα ενδιαφερομένους. Ο ν. 5073/2023, ανακόπτοντας κάποια δειλή «άνθιση» των ΤΕΑ, απέτυχε όχι μόνο να δώσει την ποθητή ώθηση, αλλά λειτούργησε προς την όλως αντίθετη κατεύθυνση. Υπό το ισχύον καθεστώς, τόσο ο περιορισμός της καταστατικής αυτονομίας των Ταμείων, όσο κι η φορολογική μεταχείριση των παροχών τους αποθαρρύνουν τη σύσταση νέων επαγγελματικών Ταμείων.

Πρόσφατα, φαίνεται να υπάρχει η πολιτική βούληση να διορθωθούν οι αστοχίες του νομοθετικού καθεστώτος και να δοθεί κάποια πνοή ανάπτυξης στο θεσμό. Αν όντως ευοδώσει το εγχείρημα θα έχουμε την τρίτη απόπειρα ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/2341 της 14ης Δεκ. 2016, προκειμένου η εθνική έννομη τάξη να εναρμονιστεί με τις αυξημένες απαιτήσεις της τελευταίας. Σε αυτή τη στροφή θα συμβάλλει ένας νέος «παίκτης», η Τράπεζα της Ελλάδος που ανέλαβε ρόλο εποπτεύουσας αρχής των Επαγγελματικών Ταμείων.

Ένα από τα σημεία που θα πρέπει να προσέξει ο νομοθέτης σε αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης της επαγγελματικής ασφάλισης, θα πρέπει να είναι η φορολογική μεταχείριση των παροχών της. Η σημασία της φορολογίας είναι ζωτική για την ανάπτυξή της. Σύμφωνα με τα διδάγματα της διεθνούς εμπειρίας, ο πιο διαδεδομένος τρόπος ενίσχυσης της επαγγελματικής ασφάλισης είναι η θέσπιση φορολογικών κινήτρων.

Χωρίς κίνητρα, η επαγγελματική ασφάλιση δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Τα κίνητρα υπαγορεύουν συμπεριφορές που δεν θα λάμβαναν χώρα αν αυτά απουσίαζαν, ιδιαίτερα στην προαιρετική ασφάλιση, όπως είναι η επαγγελματική. Η θέσπιση σημαντικών κινήτρων είναι ακόμη πιο σημαντική για μια καχεκτική επαγγελματική ασφάλιση, όπως είναι η περίπτωση της Ελλάδας. Ειδικότερα, η κοινωνική αποστολή των επαγγελματικών παροχών επιβάλλει να μη φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Αν θα πρέπει να επιβληθεί φορολόγηση, ενδείκνυται να έχει κυρίως τη μορφή ανώτατου ορίου φοροαπαλλαγής των παροχών. Λ.χ. στην Ιρλανδία δεν φορολογείται το εφάπαξ έως 200.000 ευρώ, ενώ από 200.000 μέχρι 500.000 φορολογείται με συντελεστή 20%. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν φορολογεί μέχρι το 25% του εφάπαξ βοηθήματος Το μέλλον της επαγγελματικής ασφάλισης εξαρτάται από τους συντελεστές φορολόγησης των παροχών της.

*Ο Άγγελος Στεργίου είναι Ομ. καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Experts
Η αγορά ακινήτων σε αναβρασμό
Experts

Η αγορά ακινήτων σε αναβρασμό

Ποια προάστια πρωταγωνιστούν, που εκτοξεύονται οι τιμές και πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο τουρισμός και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επαναχαράζουν τον οικιστικό χάρτη

Βάγια Σεραφειμίδου
Όριο ηλικίας διαβίβασης συνταξιοδοτικού αιτήματος στο Δημόσιο
Experts

Όριο ηλικίας διαβίβασης συνταξιοδοτικού αιτήματος στο Δημόσιο

Για να δικαιωθεί ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειάς του σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της νομοθεσίας

Γεώργιος Ι. Κουτσούκος
Η κρυφή γοητεία του Κάθετου Διαδρόμου
Experts

Η κρυφή γοητεία του Κάθετου Διαδρόμου

Η ιστορία του Κάθετου Διαδρόμου και ο ρόλος της Ελλάδας για τη μεταφορά φυσικού αερίου

Κωστής Σταμπολής
Μία (απογοητευτική) ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας 2005-2024
Experts

Μία (απογοητευτική) ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας 2005-2024

Η Ελλάδα μεταξύ των φτωχότερων χωρών της ΕΕ

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [18ο Μέρος]
Experts

Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων - Σκοπός διακίνησης

Τι συμβαίνει όταν οι διακινήσεις διενεργούνται εντός της ίδιας εγκατάστασης ή απέχουν έως και δέκα (10) χιλιόμετρα μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Φορολογική ενθάρρυνση αν θέλουμε την ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλισης
Experts

Φόροι και επαγγελματική ασφάλιση

Η ανάγκη ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης

Αγγελος Στεργίου
ΣτΕ: Σε ποιον ανήκει η κανονιστική αρμοδιότητα για την έκδοση οικοδομικών αδειών
Experts

Σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα για έκδοση οικοδομικών αδειών

Τι αποφάσισε το ΣτΕ σχετικά με τη δικαιοδοσία των Δήμων

Σουζάνα Κλημεντίδη
Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο