Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ

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Τις στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων στην αγορά, συνεχίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026, στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) διενήργησαν ελέγχους στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ρόδου, σε συνέχεια προηγούμενων ελέγχων και μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 20.035 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 173.500€.

Όπως αναφέρεται, «η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων δεν αποτελεί μόνο παραβίαση της νομοθεσίας. Θίγει τον καταναλωτή, υπονομεύει τις νόμιμες επιχειρήσεις και νοθεύει τη λειτουργία της αγοράς. Η Αρχή συνεχίζει τους ελέγχους με σχέδιο, αξιοποιώντας πληροφορίες, καταγγελίες και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις, με στόχο την προστασία του καταναλωτή, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού».

Έν τω μεταξύ, μόλις λίγες ημέρες πριν σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στον Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.341 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων – αξεσουάρ – ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ.