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Κεφαλογιάννη: Εμβάθυνση συνεργασίας με Γαλλία στον τουριστικό κλάδο

Η διμερής συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τον τομέα του τουρισμού, δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη

Τουρισμός 17.06.2026, 19:38
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Κεφαλογιάννη: Εμβάθυνση συνεργασίας με Γαλλία στον τουριστικό κλάδο
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«Η Ελλάδα και η Γαλλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαμορφώσουν μαζί το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού» δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας με τον Γάλλο υπουργό Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Χειροτεχνίας, Τουρισμού και Αγοραστικής Δύναμης της Γαλλικής Δημοκρατίας, Serge Papin.

Κεφαλογιάννη: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία με τη Γαλλία

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός καλείται να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της βιωσιμότητας, της ψηφιακής μετάβασης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία».

«Η διμερής συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα επιβεβαιώνει την κοινή μας βούληση να επενδύσουμε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση της καινοτομίας και των δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος», προσέθεσε.

«Πιστεύουμε σε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που δημιουργεί αξία για τις τοπικές κοινωνίες, προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των προορισμών και κατανέμει ισόρροπα τα οφέλη του τουρισμού στον χώρο και στον χρόνο. Η ελληνογαλλική συνεργασία στον τουρισμό αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουριστικό τομέα και αναδεικνύει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κράτη-μέλη μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, συνέργειες και ανταλλαγή καλών πρακτικών», σημείωσε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.

Προώθηση ενός πιο ισορροπημένου βιώσιμου μοντέλου

Επισημαίνεται ότι η διμερής συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των ισχυρών ελληνογαλλικών σχέσεων και του αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τον τομέα του τουρισμού. Επίσης, επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία στο πεδίο αυτό με σκοπό την προώθηση ενός πιο ισορροπημένου και βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, πλήρως ευθυγραμμισμένου με το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών και προτεραιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναπτύξουν διάλογο και να ενισχύσουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα βιώσιμου τουρισμού και ανάπτυξης νέων τουριστικών κλάδων. Ακόμη, η συνεργασία θα επεκταθεί στην ανταλλαγή, διάδοση και αξιοποίηση δεδομένων στον τουρισμό με στόχο τη βελτίωση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες, με σκοπό την προώθηση έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών και στη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

Ενα ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη στήριξη της διττής μετάβασης του τουριστικού τομέα, τόσο της οικολογικής όσο και της ψηφιακής, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν αλληλένδετους πυλώνες για ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουριστικό οικοσύστημα. Οι δύο χώρες επιδιώκουν, επίσης, την προώθηση ενός ισορροπημένου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, με καλύτερη γεωγραφική και χρονική κατανομή των τουριστικών ροών και με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.

Η υπογραφή της διμερούς συμφωνίας έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποίησαν οι δύο υπουργοί, στο πλαίσιο της 126ης Συνόδου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΟΤ στο Τολέδο, κατά την οποία συζητήθηκαν ευρωπαϊκά ζητήματα χρηματοδότησης του τουρισμού, η διαμόρφωση της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας τους.

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