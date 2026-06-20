Sneakers: Η αγορά προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα

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Εν μέσω μις θεμελιώδους αναδιάρθρωσης παγκοσμίως βρίσκεται η αγορά αθλητικών, με τα sneakers να παραμένουν βασικός μοχλός πωλήσεων σε γενικές γραμμές, ενώ την ίδια στιγμή τα πολυκαταστήματα αντιλαμβάνονται τη ζήτηση να μετατοπίζεται προς πιο έξυπνα και πιο ευέλικτα στυλ.

Μεταξύ των μελών της Διεθνούς Ένωσης Πολυκαταστημάτων (IADS), η κατηγορία των sneakers κατέχει ένα σταθερό μερίδιο εσόδων, κοντά στο 5% για τις γυναίκες και στο 3% για τους άνδρες, για την περίοδο 2024-2025.

Πίσω από την σταθερότητα κατά τη συγκεκριμένη διετία, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας στρατηγικός μετασχηματισμός: οι λιανοπωλητές αναδιοργανώνουν τις δραστηριότητές τους, τις ποικιλίες προϊόντων και τα μοντέλα εμπλοκής τους για να προσαρμοστούν στο τέλος της χρυσής εποχής των αθλητικών sneakers, όπως επισημαίνει το Fashion Network.

Η προτίμηση στα sneakers

Σύμφωνα με την IADS, η άνεση παραμένει το βασικό στοιχείο των αγοραστικών αποφάσεων, διατηρώντας την απόδοση εμπορικών σημάτων όπως οι Adidas, On, New Balance και Ugg, αλλά η αγορά των sneakers δείχνει σημάδια ωριμότητας.

Στη Γερμανία, η Breuninger αναμένει μείωση του μεριδίου της κατηγορίας στις πωλήσεις της και ενισχύει την προσφορά της γύρω από κορυφαίες μάρκες, ενώ η τάση της «επιστροφής στο γραφείο» αναδιαμορφώνει τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Το El Palacio de Hierro στο Μεξικό βλέπει τους άνδρες να προτιμούν υβριδικά στυλ που συνδυάζουν στυλ και άνεση (όπως η Santoni), ενώ ο βρετανικός λιανοπωλητής John Lewis και ο ελβετικός λιανοπωλητής Manor αναφέρουν μια ισχυρή επιστροφή στις μπαλαρίνες, τα μοκασίνια και τα ευέλικτα στυλ, σηματοδοτώντας αυξημένη ευαισθησία στις τιμές μεταξύ των καταναλωτών.

Η εμμονή με την εμπειρία

Για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ πολυτέλειας και αθλητισμού, οι λιανοπωλητές βασίζονται σε προσιτές σύγχρονες μάρκες όπως οι Bobbies, Odaje και Jonak στις Galeries Lafayette και Sam Edelman στις Tryano. Επιπλέον, η ανάπτυξη ιδιόκτητων εμπορικών σημάτων έχει γίνει βασικός παράγοντας αύξησης του περιθωρίου κέρδους, από είδη πρώτης ανάγκης εισαγωγικού επιπέδου έως premium, ευρωπαϊκές σειρές στην Breuninger.

Στο κατάστημα, η λειτουργική αριστεία συμβαδίζει με την εμπειρία: η ναυαρχίδα της Breuninger στη Στουτγάρδη αναπτύσσει «δρομείς» για να παραδώσει μεγέθη στο χώρο του καταστήματος σε λιγότερο από τρία λεπτά, ενώ οι John Lewis και El Palacio de Hierro εκσυγχρονίζουν τους χώρους τους για να μεγιστοποιήσουν τις διασταυρούμενες πωλήσεις.

Αυτή η δυναμική στο κατάστημα συνοδεύεται από αποκλειστική προσοχή σε πολύ σημαντικούς πελάτες (Very Important Clients). Η Level Shoes επικεντρώνεται σε επιλεγμένες εκδηλώσεις, η El Palacio de Hierro διοργανώνει αποκλειστικά δείπνα, ενώ η Breuninger προσκαλεί τους πιστούς πελάτες να δουν τα παρασκήνια ενός Ιταλού κατασκευαστή, καθιστώντας την κατασκευαστική δεξιοτεχνία μοχλό για την αφοσίωση.

Επιπλέον, οι τακτικές ενεργοποιήσεις πολλαπλασιάζονται μέσω μεγάλης κλίμακας pop-ups, όπως η κατάληψη της Galeries Lafayette από την Ugg στα Ηλύσια Πεδία κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού ή οι διαδραστικές καμπάνιες της Breuninger με influencers για την προσέλκυση στοχευμένης επισκεψιμότητας.

Ο ρόλος της AI σε όλο τον κόσμο

Το ψηφιακό κανάλι αντιπροσωπεύει πλέον το 43% των πωλήσεων γυναικείων υποδημάτων και το 36% των ανδρικών. Για να βελτιστοποιήσουν αυτήν την απόδοση, οι λιανοπωλητές στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Tryano στο Άμπου Ντάμπι την ενσωματώνει στα γραφικά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Bloomingdale’s τη χρησιμοποιεί για να εξορθολογίσει την κατανομή του χώρου του καταστήματος. Και ο τουρκικός όμιλος Boyner τη χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί τις τιμές των ανταγωνιστών. Αυτή η ψηφιοποίηση συνοδεύεται από εκλεπτυσμένη διαχείριση αποθεμάτων για να εγγυηθεί τη συνεχή διαθεσιμότητα των bestseller, αξιοποιώντας παράλληλα τους επανασχεδιασμένους φυσικούς χώρους που δίνουν έμφαση στην εμβύθιση και τις εξατομικευμένες συμβουλές.

Τέλος, η διάταξη των καταστημάτων ευθυγραμμίζεται με τους λιτούς κώδικες της πολυτέλειας και μια μινιμαλιστική φιλοσοφία, ευνοώντας τις ευάερες, τακτοποιημένες βιτρίνες και μια ολιστική προσέγγιση merchandising lifestyle που μερικές φορές ενσωματώνει τα υποδήματα σε έτοιμα ενδύματα. Τεχνικές αιχμής, όπως ο στοχευμένος φωτισμός προϊόντων στα Marks & Spencer ή τα χαμηλά φωτιστικά στα Primark , επανεφευρίσκουν το ταξίδι του πελάτη.

Αντιμέτωπα με το e-commerce, τα πολυκαταστήματα αποδεικνύουν ότι το ισχυρότερο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έγκειται στην ικανότητά τους να μετατρέψουν το κατάστημα σε έναν χώρο εμπειρίας.