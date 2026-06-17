ΙΟΒΕ: Γκαζώνει η βιομηχανική παραγωγή, φρενάρει η ελληνική οικονομία 

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Την άνοδο του εγχώριου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, κατά 2,2%, σε σχέση με το ευρωπαϊκό 1,5% το 2025, αποτύπωσε το ΙΟΒΕ, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

Η σωρευτική άνοδος του δείκτη υπολογίζεται σε 24,3% την περίοδο 2020-2025 στην Ελλάδα, έναντι 7,5% στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 7η θέση ως προς την άνοδο του δείκτη ανάμεσα στις χώρες Ευρωζώνης.

Δείτε το Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία

Εξαλλου, αύξηση του δείκτη σημειώθηκε σε 17 χώρες της της Ευρωζώνης το 2025, έναντι 7 χωρών το 2024, με μείωση όμως του δείκτη το 2025 σε ισχυρές οικονομίες όπως η Γερμανία και η Ιταλία.

Η απασχόληση στη βιομηχανία στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 5,2% στα 440 χιλ. άτομα, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011

Το οικονομικό κλίμα από το ΙΟΒΕ

Το α’ τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε άνοδος κατά 2,0% στο ΑΕΠ, έναντι 2,3% στο δ’ τρίμηνο του 2025, την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα στην ΕΕ27 (+0,7%), λόγω ύφεσης στην Ιρλανδία (-16,8%).

Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές κατά 2,4% το α’ τρίμηνο του 2026, με αύξηση εξαγωγών αγαθών (2,8%) και υπηρεσιών (3,1%).

Σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού ανεργίας τον Απρίλιο (y-o-y), καθώς διαμορφώθηκε στο 9,6%, έναντι 8,7% πέρυσι, με αύξηση των ανέργων κατά 11,0%.

Το οικονομικό κλίμα τον Μάιο βελτιώθηκε στις 107,5 μονάδες, έναντι 105,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, με μικρή άνοδο και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Ανάκαμψη για τη βιομηχανία

Όπως αποτυπώνεται στο «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» του ΙΟΒΕ, ενισχύθηκαν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη Βιομηχανία τον Μάιο, στις 113,9 μονάδες, τόσο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (109,2 μονάδες), όσο και σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα (110,8 μον.).

Ενισχύθηκε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 2,1% τον Απρίλιο στην Ελλάδα, έναντι μόλις 0,9% στην ΕΕ27, ενώ άνοδο εμφάνισε και ο τομέας της μεταποίησης κατά 1%.

Ενώ τονώθηκαν οι εξαγωγές της Βιομηχανίας τον Μάρτιο κατά 5,5% (y-o-y), με παράλληλη διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος στα €3,4 δισεκ., έναντι €3,2 δισεκ. ένα έτος πριν.

Η απασχόληση στη βιομηχανία στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 5,2% στα 440 χιλ. άτομα, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Αύξηση κατά 1,3% της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας. Αύξηση του δείκτη κόστους εργασίας στη Μεταποίηση 7,0% στο α’ τρίμηνο του 2026 (y-o-y), με αντίστοιχη άνοδο στο σύνολο της οικονομίας (6,8%).

Οι τομείς της βιομηχανίας

Ανά μεγάλο τομέα της Βιομηχανίας, αύξηση σημειώθηκε στα Ορυχεία-Λατομεία και στη Μεταποίηση με 8,0% και 3,1% αντίστοιχα το 2025, ενώ μείωση καταγράφηκε στην Παροχή ηλεκτρικού Ρεύματος και Νερού με -3,6% και -1,8% αντίστοιχα.

Σε κλάδους με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική βιομηχανία, αύξηση καταγράφηκε στα Βασικά μέταλλα με 4,9% το 2025, ενώ στα Τρόφιμα και στα Φάρμακα σημειώθηκε άνοδος 3,8% και 2,5% αντίστοιχα.

Οι προβλέψεις από το ΙΟΒΕ

Ανακάμπτουν οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, με μείωση όσων εκτιμούν ότι η παραγωγή θα υποχωρήσει, ενώ βελτιώνονται και οι προβλέψεις για την απασχόληση.

Σχετική «διόρθωση» καταγράφεται στις προβλέψεις για τις τιμές, έπειτα από την ισχυρή άνοδο του προηγούμενου μήνα, με μείωση των επιχειρήσεων που αναμένουν αύξηση τιμών το επόμενο διάστημα.