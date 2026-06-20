Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ευελιξία στις διασυνοριακές τραπεζικές ροές κεφαλαίων προτείνει η Κομισιόν

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Προς μια μεγαλύτερη ελευθερία για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ χωρών προσανατολίζονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να λάβουν κεφαλαιακή ελάφρυνση για στεγαστικά δάνεια και δάνεια σε μη αξιολογημένες εταιρείες, σύμφωνα πληροφορίες των Financial Times πάνω σε προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το προσχέδιο έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών της ΕΕ περιγράφει τις κατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση της δομής των συστημάτων ασφάλισης τραπεζικών καταθέσεων και για την αναθεώρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις επενδυτικές εταιρείες.

Οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο να σταματήσουν να εφαρμόζουν τους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, γνωστούς ως Βασιλεία III, σε μικρότερους πιστωτές ή να δημιουργήσουν ένα απλούστερο καθεστώς για αυτούς, προχωρώντας προς την επιβολή των κανόνων της Βασιλείας από τις ΗΠΑ μόνο στις μεγαλύτερες τράπεζες.

«Ορισμένα στοιχεία του τρέχοντος πλαισίου είναι υπερβολικά απαιτητικά για τις μικρές και λιγότερο πολύπλοκες τράπεζες, προβάλλοντας την ανάγκη για βελτιωμένη αναλογικότητα», αναφέρει το προσχέδιο σύμφωνα με τους FT.

Τα προτεινόμενα σχέδια στοχεύουν στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα έναντι των ΗΠΑ, αν και υπολείπονται των αιτημάτων της βιομηχανίας για ριζική μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Πάντως, η σχετική έκθεση προετοιμάζει το έδαφος για τη νομοθεσία που αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους. Άλλωστε, οι τράπεζες υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι επικαλυπτόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται από εποπτικές αρχές, αρχές εξυγίανσης και εθνικές ρυθμιστικές αρχές μειώνουν την ικανότητα δανεισμού.

Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Πώς θα αποκτήσουν ευελιξία

Τρεις είναι οι κύριες προκλήσεις που παρεμποδίζουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες σύμφωνα με την Κομισιόν: ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τις τραπεζικές συναλλαγές, η ανάγκη προσαρμογής των διεθνών προτύπων στις ιδιαιτερότητες της Ένωσης και οι «υπερβολικά πολύπλοκοι και επαχθείς» κανονισμοί.

Από την πλευρά της, η έκθεση αναφέρει ότι οι τραπεζικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν εξουσίες ώστε να διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας πληρούνται σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, αντί να είναι παγιδευμένες σε θυγατρικές που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ασκήσει εδώ και καιρό πιέσεις για μια τέτοια αλλαγή, εκτιμώντας ότι 225 δισ. ευρώ κεφαλαίου και 250 δισ. ευρώ ρευστότητας είναι παγιδευμένα από εθνικούς περιορισμούς.

Έπειτα, η παραπάνω πρόταση θα επέτρεπε στους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους να διαχειρίζονται πόρους με μεγαλύτερη ευελιξία σε διασυνοριακό επίπεδο, απαντώντας έτσι σε παράπονα πολλών ετών ότι οι εθνικές απαιτήσεις τους αναγκάζουν να διατηρούν πλεονάζον κεφάλαιο και ρευστότητα σε τοπικές θυγατρικές. «Η Επιτροπή θα προτείνει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην κατανομή κεφαλαίου και ρευστότητας σε ολόκληρο τον όμιλο εντός της ενιαίας αγοράς», αναφέρει η έκθεση.

Η κίνηση αυτή θα συνοδεύεται από τη νομική υποχρέωση για τις μητρικές εταιρείες να μεταφέρουν πόρους σε θυγατρικές όταν αυτό χρειάζεται. Τα σχέδια είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν μια μακροχρόνια πολιτική συζήτηση μεταξύ των χωρών που φιλοξενούν τα κεντρικά γραφεία μεγάλων τραπεζικών ομίλων και εκείνων που ανησυχούν για την απώλεια του ελέγχου των πόρων που κατέχουν οι τοπικές θυγατρικές.

Σκοπός η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μεταρρυθμίσεων που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών, η οποία, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, περιορίζεται από τον κατακερματισμό, παρά την ισχυρότερη κερδοφορία και ανθεκτικότητα μετά από περισσότερο από μια δεκαετία μεταρρυθμίσεων μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.

Παράλληλα, στοχεύει στην απλοποίηση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών με σχέδια για «εξέταση της μείωσης του αριθμού των αποθεμάτων ασφαλείας και βελτίωση του σχεδιασμού και της βαθμονόμησής τους», ενώ παράλληλα εξετάζει εάν μέρη των κανόνων της Βασιλείας III καθιστούν τον δανεισμό σε εταιρείες χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση και σε δανειολήπτες στεγαστικών δανείων άσκοπα ακριβό.

Οι Βρυξέλλες αποσκοπούν στην επανεξέταση του πλαισίου ασφάλισης καταθέσεων της ΕΕ, ενός πολιτικά ευαίσθητου ζητήματος που διχάζει εδώ και καιρό τα κράτη μέλη σχετικά με την έκταση της κατανομής κινδύνου εντός της τραπεζικής αγοράς.

Αυτή η μεταρρύθμιση θα «ευθυγραμμίσει καλύτερα τις αρμοδιότητες και τη χρηματοδότηση των μέτρων διαχείρισης κρίσεων και ασφάλισης καταθέσεων εντός των υφιστάμενων δομών της τραπεζικής ένωσης», αναφέρει η έκθεση.