Τί σημαίνει η νέα στάση της Fed για την αγορά χρυσού

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Η αυστηρότερη στάση της κεντρικής τράπεζας πιέζει βραχυπρόθεσμα το πολύτιμο μέταλλο, αλλά οι μακροπρόθεσμοι καταλύτες παραμένουν ενεργοί.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας διορθώσει σημαντικά από το ιστορικό υψηλό των 5.200 δολαρίων που κατέγραψε νωρίτερα μέσα στο 2026.

Η υποχώρηση αυτή αντανακλά την αλλαγή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τη μερική αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών ανησυχιών που είχαν οδηγήσει το πολύτιμο μέταλλο σε ιστορικά επίπεδα.

Η συνεδρίαση της Federal Reserve στις 16 και 17 Ιουνίου αποτέλεσε έναν ακόμη λόγο για τον οποίο οι επενδυτές επανεξέτασαν τις θέσεις τους στον χρυσό.

Το μήνυμα της κεντρικής τράπεζας ήταν σαφώς πιο αυστηρό από ό,τι αναμενόταν πριν από μερικούς μήνες και επιβεβαίωσε ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού απέχει ακόμη από το τέλος της.

Το σημαντικότερο στοιχείο του νέου Summary of Economic Projections ήταν η σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό.

Η Fed εκτιμά πλέον ότι ο δείκτης PCE θα διαμορφωθεί στο 3,6% το 2026, έναντι πρόβλεψης 2,7% μόλις τρεις μήνες νωρίτερα, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί στο 3,3%.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αποδεικνύονται πολύ πιο επίμονες από όσο ανέμενε η ίδια η κεντρική τράπεζα. Η πρόσφατη άνοδος των τιμών ενέργειας, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας συνεχίζουν να δυσκολεύουν την επιστροφή στον στόχο του 2%.

Παράλληλα, η Fed αναθεώρησε ελαφρώς χαμηλότερα τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη, εκτιμώντας ότι το αμερικανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2026, ενώ η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,3%.

Η Fed αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα επιτόκια. Σύμφωνα με το dot plot, το διάμεσο επιτόκιο αναφοράς αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,8% στο τέλος του 2026, έναντι πρόβλεψης 3,4% τον Μάρτιο.

Η αγορά ερμήνευσε το μήνυμα αυτό ως ένδειξη ότι η κεντρική τράπεζα δεν σκοπεύει να χαλαρώσει σύντομα τη νομισματική πολιτική της. Αντίθετα, η Fed εμφανίζεται διατεθειμένη να διατηρήσει αυστηρές χρηματοδοτικές συνθήκες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποτρέψει έναν νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων.

Υπό κανονικές συνθήκες, ένα τέτοιο περιβάλλον αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό. Όσο υψηλότερες είναι οι αποδόσεις των ομολόγων και των χρηματαγορών, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος ευκαιρίας της κατοχής ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν προσφέρει τόκο.

Παρά την αυστηρότερη στάση της Fed, ο χρυσός εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε επίπεδα πολλαπλάσια των ιστορικών μέσων όρων του. Ο λόγος είναι ότι οι επενδυτές δεν εξετάζουν μόνο το ύψος των επιτοκίων αλλά και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.

Η αγορά χρυσού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις πραγματικές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, δηλαδή στις αποδόσεις μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού. Όταν ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, η αύξηση των ονομαστικών επιτοκίων δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε σημαντική βελτίωση των πραγματικών αποδόσεων.

Με απλά λόγια, η ίδια η αναγνώριση της Fed ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σημαντικά πάνω από τον στόχο της λειτουργεί ως ένας από τους λόγους για τους οποίους ο χρυσός εξακολουθεί να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα από τη συνεδρίαση να μην είναι τα επιτόκια αλλά ο συνδυασμός υψηλότερου πληθωρισμού και χαμηλότερης ανάπτυξης.

Η Fed μείωσε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας στο 2,2% από 2,4%, ενώ ταυτόχρονα αύξησε σημαντικά τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Πρόκειται για μια κατεύθυνση που δεν περνά απαρατήρητη από τους επενδυτές.

Ιστορικά, περιβάλλοντα όπου ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος ενώ η ανάπτυξη επιβραδύνεται έχουν συχνά λειτουργήσει υποστηρικτικά για τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού. Η αγορά δεν μιλά ακόμη για στασιμοπληθωρισμό, όμως η κατεύθυνση των αναθεωρήσεων δείχνει προς ένα περιβάλλον πιο δύσκολο για τις κεντρικές τράπεζες και πιο ευνοϊκό για τα περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν ως αποθήκες αξίας.

Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν

Πέρα από τη νομισματική πολιτική, ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες στήριξης του χρυσού παραμένει η συμπεριφορά των ίδιων των κεντρικών τραπεζών.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του World Gold Council για το 2026, οι κεντρικές τράπεζες έχουν αγοράσει κατά μέσο όρο περίπου 1.000 τόνους χρυσού ετησίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Το 89% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ ποσοστό ρεκόρ, 45%, δηλώνει ότι αναμένει να αυξήσει και τα δικά του αποθέματα.

Οι λόγοι πίσω από αυτή την τάση είναι αποκαλυπτικοί. Οι κεντρικές τράπεζες θεωρούν τον χρυσό αξιόπιστο μέσο προστασίας σε περιόδους κρίσεων, αποτελεσματικό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και διαχρονική αποθήκη αξίας. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία των μεγάλων νομισμάτων ενισχύουν τη ζήτηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια δεύτερη διαπίστωση της ίδιας έρευνας. Το 74% των κεντρικών τραπεζών θεωρεί ότι το ποσοστό των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων που διατηρείται σε δολάρια θα είναι χαμηλότερο μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ το μερίδιο του χρυσού αναμένεται να αυξηθεί.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι το δολάριο χάνει τον κυρίαρχο ρόλο του στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δείχνει όμως ότι ολοένα περισσότερες χώρες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα αποθέματά τους, μειώνοντας την εξάρτηση από ένα μόνο νόμισμα. Για την αγορά χρυσού, αυτή η μετατόπιση αποτελεί έναν σημαντικό και διαρκή παράγοντα ζήτησης που λειτουργεί συχνά ως αντίβαρο στις βραχυπρόθεσμες πιέσεις από τα επιτόκια ή τις κινήσεις του δολαρίου.

Βραχυπρόθεσμα, η αγορά του χρυσού πιθανότατα θα παραμείνει ιδιαίτερα ευαίσθητη στα στοιχεία πληθωρισμού και στις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed.

Κάθε ένδειξη ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται ταχύτερα θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για μελλοντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και να στηρίξει τις τιμές.

Αντίθετα, μια νέα άνοδος των πραγματικών αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ή μια σημαντική ενίσχυση του δολαρίου θα μπορούσε να διατηρήσει τις πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η συνεδρίαση της Fed δημιούργησε έναν βραχυπρόθεσμο αντίθετο άνεμο για τον χρυσό, χωρίς όμως να ανατρέψει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική του ιστορία.

Η επίμονη πληθωριστική πίεση, τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, το υψηλό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ και η συνεχιζόμενη συσσώρευση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν τη θέση του πολύτιμου μετάλλου στα παγκόσμια επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ