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Metlen: Αρχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών – Έως 600 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα, 23 Ιουνίου 2026 και προβλέπεται να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031

Business 23.06.2026, 10:39
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Metlen: Αρχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών – Έως 600 εκατ. ευρώ
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας και στη μακροπρόθεσμη αξία της μετοχής της στέλνει η Metlen Energy and Metals, ανακοινώνοντας την έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους έως 600 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, 23 Ιουνίου 2026, και θα έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2031, υπό την προϋπόθεση της ανανέωσης των σχετικών εγκρίσεων από τους μετόχους στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις.

Tο πρόγραμμα θα υλοποιείται σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό, βρετανικό και ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο για τις επαναγορές ιδίων μετοχών

Η εταιρεία σχεδιάζει να υλοποιήσει το πρόγραμμα σταδιακά, μέσω διαδοχικών φάσεων, έχοντας αναθέσει την εκτέλεση των αγορών στις Citi και Piraeus Securities, οι οποίες θα πραγματοποιούν τις συναλλαγές ανεξάρτητα από τη διοίκηση τόσο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με βάση την έγκριση που έλαβε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Μαΐου 2026, η εταιρεία μπορεί να αποκτήσει έως 14,3 εκατ. ίδιες μετοχές στην παρούσα φάση, ενώ θα ζητά την ανανέωση της σχετικής εξουσιοδότησης σε κάθε επόμενη γενική συνέλευση, προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος.

Η διάθεση των μετοχών

Οι επαναγορασμένες μετοχές θα διατηρούνται ως ίδιες μετοχές (treasury shares) ή θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη προγραμμάτων διάθεσης μετοχών προς το προσωπικό, ενισχύοντας τα μακροπρόθεσμα κίνητρα στελεχών και εργαζομένων.

Η Metlen επισημαίνει ότι το πρόγραμμα θα υλοποιείται σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό, βρετανικό και ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο για τις επαναγορές ιδίων μετοχών, ενώ οι αγορές θα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από την εταιρεία, ακόμη και κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει την αγορά για κάθε συναλλαγή το αργότερο έως το τέλος της έβδομης εργάσιμης ημέρας από την εκτέλεσή της, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη της εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές ανάπτυξης της Metlen και στη δυνατότητα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, αξιοποιώντας παράλληλα την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση και τη συνεχιζόμενη παραγωγή ταμειακών ροών.

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