BofA για Metlen: Τιμή στόχος στα 52 ευρώ

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Iδιαίτερα θετική εμφανίζεται η Bank of America για τη METLEN, διατηρώντας σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο στα 52 ευρώ, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 24% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα αναβαθμίζει το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές ανάπτυξης είναι πλέον ακόμη ισχυρότερες, χάρη στις υψηλότερες τιμές του αλουμινίου, στα οφέλη από τη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) και τα αυξημένα premia, αλλά και στην ενσωμάτωση της παραγωγής γαλλίου στις εκτιμήσεις της.

Η σημασία του γαλλίου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γάλλιο, το οποίο η BofA χαρακτηρίζει ως έναν νέο και σημαντικό μοχλό δημιουργίας αξίας για τη METLEN. Η εμπορική μονάδα παραγωγής βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027-2028, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 50 τόνων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να ενισχύσει τα EBITDA κατά περίπου 80-90 εκατ. ευρώ, επίδοση που ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τις αρχικές προβλέψεις, ενώ το γάλλιο εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου το 6%-7% των συνολικών EBITDA του ομίλου το 2028.

Η Bank of America επισημαίνει επίσης ότι η METLEN αποκτά στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή αγορά κρίσιμων μετάλλων, καθώς έχει τη δυνατότητα να καλύψει μεγάλο μέρος, αν όχι το σύνολο, της ζήτησης γαλλίου στην Ευρώπη, ενισχύοντας την αυτονομία της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα μέταλλο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και βιομηχανικής σημασίας.

Το γάλλιο θεωρείται κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G, οι ημιαγωγοί και οι αμυντικές εφαρμογές. Παράλληλα, η εξαιρετικά περιορισμένη παγκόσμια προσφορά, με την Κίνα να ελέγχει περίπου το 98%-99% της παραγωγής, ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική του αξία και δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για τους λίγους δυτικούς παραγωγούς.

Η BofA σημειώνει ακόμη ότι οι τιμές του γαλλίου στις δυτικές αγορές κινούνται ήδη σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που έχουν ενσωματωθεί στις παραδοχές του μοντέλου της, γεγονός που αφήνει περιθώρια για πρόσθετη ενίσχυση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Περιθώρια ανάπτυξης

Παράλληλα, η επενδυτική τράπεζα βλέπει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης μέσα από πιθανή επέκταση της METLEN και σε άλλα κρίσιμα μέταλλα, όπως το σκάνδιο και το γερμάνιο, προσφέροντας επιπλέον αναπτυξιακές επιλογές και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία του ομίλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Bank of America αναθεωρεί ανοδικά τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις της για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, προβλέποντας υψηλότερα EBITDA έως το 2028, κυρίως λόγω της ισχυρής πορείας του κλάδου μετάλλων και της συνεισφοράς του γαλλίου, ενώ εκτιμά και σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά την ίδια περίοδο.