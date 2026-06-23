Πειραιώς: Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

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Με την υπογραφή στις 18/6 του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν ενισχύθηκαν οι ελπίδες ότι πλησιάζει το τέλος του πολέμου, επισημαίνει στην έκθεσή της η Πειραιώς για τις διεθνεπις μακρο-οικονομικές τάσεις με απαρχή τον Ιούνιο του 2026.

Η προοπτική ειρήνευσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή περιόρισε δραστικά την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, καθώς και τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Πρόκειται, ωστόσο, για μνημόνιο κατανόησης — όχι οριστική συμφωνία — με τις διαφορές των αντιμαχόμενων πλευρών να αναμένεται να διευθετηθούν μέσω διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών. Καθώς δεν διασφαλίζεται ότι τα συμφωνηθέντα θα τηρηθούν και εκφράζονται ήδη ενστάσεις, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης. Ακόμη κι αν οι εχθροπραξίες σταματήσουν άμεσα, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να επανέλθει η ομαλότητα στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και να αποκατασταθεί η παραγωγή των ενεργειακών (και όχι μόνο) προϊόντων των χωρών του Κόλπου, μετά τις σημαντικές ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να διατηρηθούν, επηρεάζοντας ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα. Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται έτσι μπροστά στο δίλημμα ως προς το αν, πότε και κατά πόσο θα αυξήσουν τα βασικά επιτόκια. Ήδη, η ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 11/6 τα αύξησε κατά 25 μ.β., ενώ και η Fed απέκλεισε πρακτικά το ενδεχόμενο μείωσης — κάτι που μέχρι πρότινος συγκέντρωνε σημαντική πιθανότητα.

Διαβάστε την έκθεση της Πειραιώς Global Macro Trends Ιουνίου 2026

Στις ΗΠΑ, τόσο τα πρόσφατα στοιχεία όσο και οι πρόδρομοι δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν ανθεκτική ανάπτυξη. Στην αγορά εργασίας οι συνθήκες παραμένουν σχετικά καλές, με τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας σε γενική ισορροπία. Ο πληθωρισμός, αντίθετα, ενισχύεται: ο γενικός (βάσει του Δ.Τ.Κ.) έφτασε τον Μάιο στο 4,2% και ο δομικός στο 2,9%, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσε και ο ετήσιος ρυθμός του δείκτη τιμών παραγωγού (6,5%). Το επόμενο διάστημα, κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη θα είναι η αντίδραση των καταναλωτών στις σταδιακά αυξανόμενες τιμές, καθώς αυτή θα καθορίσει την εγχώρια ζήτηση. Θετικά, πάντως, θα συνεχίσουν να επιδρούν οι αυξημένες εταιρικές επενδύσεις, ιδίως στην τεχνολογία και ειδικότερα στην τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος, ο νέος Πρόεδρος της Fed, Κ. Warsh, προανήγγειλε τη σύσταση ομάδων εργασίας για τη συνολική επανεξέταση του πλαισίου της νομισματικής πολιτικής, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και οι αποφάσεις του Προέδρου D. Trump για τους δασμούς, καθώς εντός Ιουλίου λήγει η ισχύς σημαντικού μέρους τους.

Στην Ευρωζώνη η ανάπτυξη παραμένει συγκρατημένη, καθώς η περιοχή δέχθηκε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Παράλληλα, ενισχύονται οι ενδείξεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις διαχέονται ευρύτερα στην οικονομία: τον Μάιο ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2% και ο δομικός στο 2,6%. Από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ανεργίας στηρίζει την εγχώρια ζήτηση, όπως και οι αυξημένες κρατικές δαπάνες σε άμυνα και υποδομές.

Στην Κίνα, τα στοιχεία του διμήνου Απριλίου-Μαΐου δείχνουν αισθητή επιβράδυνση της ανάπτυξης. Εάν η τάση αυτή επιβεβαιωθεί και από τα στοιχεία του Ιουνίου, ο ρυθμός ανάπτυξης του β΄ τριμήνου εκτιμάται ότι θα υπολειφθεί αισθητά εκείνου του α΄ τριμήνου (5%). Η εσωτερική ζήτηση παραμένει υποτονική, όπως αποτυπώνεται στην ελαφρά ετήσια συρρίκνωση των λιανικών πωλήσεων τον Μάιο και στο χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού. Αντίθετα, θετικά επιδρά η ισχυρή άνοδος των εξαγωγών.