Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και επιφυλακτικότητα στις αγορές

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Με μικτές τάσεις και περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο διεθνώς και τη διατήρηση της αυστηρής νομισματικής στάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,01% στις 634 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,10% στις 10.439 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,51% στις 24.765 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,19% στις 8.356 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Segro καταγράφει άνοδο σχεδόν 20%, μετά την απόρριψη πρότασης εξαγοράς ύψους 16 δισ. δολαρίων από την Prologis. Κέρδη περίπου 4% σημειώνει και η Saipem, καθώς έλαβε την έγκριση των βραζιλιάνικων αρχών για τη συγχώνευσή της με τη Subsea7.

Η συγκρατημένη εικόνα ακολουθεί τη σημαντική διόρθωση της Τρίτης, όταν οι έντονες πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας οδήγησαν τον STOXX 600 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ημερών.

Οι επενδυτές επανεξετάζουν πλέον τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας και τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που εξακολουθούν να σταθμίζουν τις επιπτώσεις της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής της Fed στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

«Ο φόβος ότι θα χάσουν το επόμενο ανοδικό κύμα (FOMO) έχει πλέον αντικατασταθεί από τον φόβο σημαντικών απωλειών, εάν τα εντυπωσιακά εταιρικά κέρδη που αναμένει η αγορά δεν συνεχίσουν να αυξάνονται», σχολίασε η επικεφαλής χρηματοοικονομικής ανάλυσης της AJ Bell, Ντάνι Χιούσον.

Για τις ευρωπαϊκές αγορές, το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό. Οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν ενισχυθεί από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται επιπλέον από την πολιτική αβεβαιότητα. Εκτός από την υποτονική οικονομική ανάπτυξη και τη στάση αναμονής που τηρεί η Τράπεζα της Αγγλίας ως προς τα επιτόκια, οι αγορές αξιολογούν πλέον και τις επιπτώσεις της αιφνίδιας παραίτησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.