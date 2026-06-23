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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές

Παραμένουν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 23.06.2026, 10:45
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές
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Με απώλειες κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η αρχική αισιοδοξία που προκάλεσε η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξανεμίστηκε γρήγορα, δίνοντας τη θέση της στις ανησυχίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,97% στις 633 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,65% στις 10.369 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 1,21% στις 24.848 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,78% στις 8.334 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Heineken κινείται ανοδικά κατά 1,5%, μετά την ανακοίνωση ότι νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο Ράφα Ολιβέιρα.

Η εστίαση των αγορών είναι στο Λονδίνο, όπου οι επενδυτές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η σχετικά ήπια αντίδραση των επενδυτών αντανακλά την αποδοχή του επικρατέστερου διαδόχου, Άντι Μπέρναμ, ως παράγοντα πολιτικής σταθερότητας.

Παρά τη διορθωτική πορεία σήμερα, όμως, οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να μετατοπίζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις πληθωριστικές πιέσεις που άφησε πίσω της η τρίμηνη σύγκρουση και στις επιπτώσεις που αυτές ενδέχεται να έχουν στη νομισματική πολιτική.

Η βασική ανησυχία των αγορών αφορά το κατά πόσο η άνοδος του κόστους έχει ήδη περάσει στις τιμές καταναλωτή και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια μία φορά μέσα στο 2026, ενώ οι αγορές προεξοφλούν ακόμη μία κίνηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα προκαταρκτικά στοιχεία των δεικτών PMI για τον Ιούνιο, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.

Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, διατηρούν στο επίκεντρο τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική. Όπως ανέφερε, το πληθωριστικό σοκ είναι «σημαντικό, αλλά όχι αρκετά μεγάλο» ώστε να μεταβάλει τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις δευτερογενών πληθωριστικών επιδράσεων που να δικαιολογούν πιο επιθετική στάση από την ΕΚΤ.

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