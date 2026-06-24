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Κοβέσι: Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της από τον Άρειο Πάγο – Το σκεπτικό και οι αντιρρήσεις

Η Λάουρα Κοβέσι είχε προσφύγει στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου να ανανεώσει τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα για δύο αντί για πέντε χρόνια

Κοινωνία 24.06.2026, 12:52
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Κοβέσι: Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της από τον Άρειο Πάγο – Το σκεπτικό και οι αντιρρήσεις
Ρεπορτάζ Μίνα Μουστάκα

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Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού που ανανέωσε για δύο χρόνια και όχι για πέντε τη θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Άρειος Πάγος: Η Κοβέσι δεν είχε δικαίωμα προσφυγής

Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφυγή απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Υπό αυτό το πρίσμα ,σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προσφυγή Κοβέσι κρίθηκε ότι δεν ήταν παραδεκτή, δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών εισαγγελέων.

Τι υποστήριξε η πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας τα νομικά επιχειρήματα ανέπτυξε για λογαριασμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Σπ. Βλαχόπουλος εστιάζοντας στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους ευρωπαίους εισαγγελείς από το κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επίσης ο κ. Βλαχόπουλος επέμεινε ότι προκειμένου να ξεκαθαριστεί οριστικά το θέμα ποιος έχει την αρμοδιότητα να ανανεώνει, καθώς ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νεότευκτός η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα μπορούσε να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άποψη που υποστηρίχθηκε από την μειοψηφία της Ολομέλειας τόσο ως προς το αν είχε δικαίωμα η Λάουρα Κοβέσι να προσφύγει όσο και για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των ευρωεισαγγελέων.

Παράλληλα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τους τρείς εισαγγελικούς που θα οριστούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας .

Πηγή: in.gr

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