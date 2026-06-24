ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 

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Η Ολυμπία Ξένια (XENIA) είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπράντες τυποποιημένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά – αφού δραστηριοποιείται σε 33 χώρες. Πέρυσι οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 27 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ τo 2024, γεγονός που οφείλεται στην μεγάλη μείωση της τιμής του ελαιολάδου.

Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια – αλλά έχει όμως πίσω της μία ιστορία που αρχίζει από το 1964, όταν ο Γιώργος Βασιλόπουλος λανσάρει το brand XENIA και το 1990 ιδρύεται η μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου. Ηταν μία περίοδος που η ελληνική αγορά επιχειρούσε να περάσει από την διακίνηση του χύμα ελαιολάδου στην τυποποίηση και την επώνυμη συσκευασία.

Η ΧΕΝΙΑ και η νέα στρατηγική

Από το 1990 ως το 2013 κατόρθωσε να αποκτήσει αναγνωρίσιμο σήμα με πωλήσεις περί τα 8 εκατ. ευρώ. Από το 2014 – χρονιά τομή στην ιστορία της – η διοίκηση περνάει στον κ. Χρήστο Αναγνωστόπουλο – με την οικογένεια Βασιλόπουλου να διατηρεί μέχρι και σήμερα το 20%, επανασχεδιάζεται η συνολική αναπτυξιακή της στρατηγική και τα επόμενα χρόνια τα αποτελέσματα είναι εμφανή.

Από πωλήσεις περίπου 8 εκατ. ευρώ το 2013 φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ το 2024 και τα 27 εκατ. ευρώ το 2025 – το απασχολούμενο δυναμικό της έχει αυξηθεί και ανέρχεται στους 85 εργαζομένους. Πέρυσι αν και ο τζίρος της μειώθηκε, ωστόσο τα οικονομικά της αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά – το EBITDA ήταν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και αντίστοιχες αναμένονται οι φετινές της επιδόσεις. Το γεγονός όμως ότι Ολυμπία Ξένια έχει αποκτήσει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, της επιτρέπει να συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα απρόσκοπτα.

Το δίκτυο παραγωγών και οι καλλιεργητικές πρακτικές

Η παραγωγική της βάση βρίσκεται σε έκταση 120 στρεμμάτων, με κτιριακές εγκαταστάσεις 7.000 τμ, στις οποίες λειτουργούν δύο ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής ελαιολάδου και τρεις γραμμές συσκευασίας ελιών για γυάλινα βάζα, πλαστικά κύπελλα, σακουλάκια και βαρέλια. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 8.000 τόνους ελαιολάδου και 12.000 τόνους συσκευασμένων ελιών ετησίως – σήμερα δεν εξαντλείται όλη η παραγωγική της δυναμικότητα.

Επίσης συνεργάζεται με δίκτυο παραγωγών από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, τόσο για την προμήθεια ελαιολάδου όσο και επιτραπέζιων ελιών. Η επιλογή των συνεργαζόμενων παραγωγών βασίζεται στην εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας πρώτων υλών. Στην παρούσα φάση η διοίκηση της εταιρείας επιχειρεί να προωθήσει την ελιά ως σύγχρονο snack.

Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της περιλαμβάνονται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από ποικιλίες όπως η Κορωνέικη και η Αθηνολιά, καθώς και προϊόντα ΠΟΠ Καλαμάτας, ΠΟΠ Σητείας και ΠΓΕ Ολυμπίας. Ενώ διαθέτει μεγάλη γκάμα επιτραπέζιας ελιάς, συμπεριλαμβανομένων της ποικιλίας Καλαμών, πράσινων και μαύρων ελιών, ολόκληρων, εκπυρηνωμένων ή σε φέτες, καθώς και προϊόντων μειωμένης περιεκτικότητας σε αλάτι. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται από πάστες ελιάς, κάπαρη, αγγουράκια τουρσί, λιαστή ντομάτα, ψητή πιπεριά και άλλα μεσογειακά προϊόντα.

Η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Βέβαια στην εσωτερική αγορά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της έχει η μακροχρόνια συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος – μέσω των καταστημάτων της πραγματοποιείται περίπου το 20% των συνολικών της πωλήσεων, είτε με επώνυμα προϊόντα, είτε με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Επίσης σημαντικό μέρος των πωλήσεων της οφείλεται στη συνεργασία της με τον όμιλο Ahold Delhaize – παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τις αγορές του Βελγίου, της Τσεχίας, της Σερβίας και της Ρουμανίας.

Πάντως η εξαγωγική της δραστηριότητα είναι εξαιρετικά σημαντική δεδομένου ότι σε 33 χώρες πραγματοποιεί το 40% των ετήσιων πωλήσεων της. Οι σημαντικότερες είναι η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Σουηδία – εκτός Ευρώπης δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, την Αυστραλία και την Νότια Αφρική.