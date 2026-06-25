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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Δίνει ώθηση η πτώση του πετρελαίο

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,40% στις 637 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 25.06.2026, 10:45
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Δίνει ώθηση η πτώση του πετρελαίο
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Με θετικό πρόσημο κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, θέτοντας τις βάσεις για την πρώτη ανοδική συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του αργού πετρελαίου στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,40% στις 637 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,05% στις 10.456 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,35% στις 24.827 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,10% στις 8.349 μονάδες.

Τα κέρδη

Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου. Η Infineon ενισχύεται κατά 5%, η STMicroelectronics κατά 4% και η ASML κατά 3,5%, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η αμερικανική κατασκευάστρια μικροτσίπ Micron Technology, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες της αγοράς για τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου.

Η μεταβολή του επενδυτικού κλίματος έρχεται λίγο μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ, η οποία είχε στόχο να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσαν οι αυξημένες τιμές της ενέργειας. Ωστόσο, η ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου οδηγεί πλέον τις αγορές χρήματος να επανεκτιμούν την πορεία της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.

Οι κλάδοι που ευνοούνται

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί κλάδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις μεταβολές των επιτοκίων, όπως η τεχνολογία και η αγορά ακινήτων, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν δεχθεί πιέσεις λόγω των προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν σε μεγάλο βαθμό μείνει εκτός της ισχυρής ανόδου που καταγράφουν τους τελευταίους μήνες οι διεθνείς αγορές, καθώς η σύνθεσή τους εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας και στερείται των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας που οδηγούν τη Wall Street και αρκετές ασιατικές αγορές σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά.

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