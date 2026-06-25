Τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς αποδεσμεύονται – Τα βήματα

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Ξεκλειδώνουν οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί για τους συνεπείς οφειλέτες.

Το μέτρο παρέχει άμεση πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις

Με νέα ρύθμιση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ανάσα σε χιλιάδες πολίτες με χρέη σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ και τράπεζες.

Τραπεζικοί λογαριασμοί και αποδέσμευση

Η διαδικασία θα ενεργοποιείται όταν ο οφειλέτης εξοφλήσει ή έχει ήδη καταβάλει το 25% του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων τόκων και προσαυξήσεων.

Ταυτόχρονα, θα απαιτείται η ένταξη και των υπόλοιπων βεβαιωμένων οφειλών σε εγκεκριμένη ρύθμιση, την οποία ο φορολογούμενος θα πρέπει να τηρεί κανονικά.

Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι θα αποκτούν ξανά πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις και συναλλαγές και να διαχειρίζονται χωρίς περιορισμούς τα εισοδήματά τους.

Το μέτρο παρέχει άμεση πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, ωστόσο εφαρμόζεται μόνο μία φορά. Σε περίπτωση δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, νέα άρση κατάσχεσης θα είναι δυνατή μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του χρέους.

Μέχρι σήμερα, πολλοί οφειλέτες παρέμεναν αποκλεισμένοι από βασικές τραπεζικές συναλλαγές, ακόμη και όταν προσπαθούσαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία», ώστε μέρος των εσόδων να παραμένει διαθέσιμο για καθημερινές ανάγκες, λειτουργικά έξοδα και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ακατάσχετος λογαριασμός

Την ίδια στιγμής αυξάνεται το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.

Πρακτικά η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Oι οφειλέτες θα πρέπει να λάβουν να γνωρίζουν ότι: