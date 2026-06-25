Φάρμα Μητσόπουλος: Η οικογένεια που τροφοδοτεί την ΑΒ Βασιλόπουλος με χοιρινό για 50 χρόνια

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H οικογενειακή Φάρμα Μητσόπουλος στην Κορινθία παράγει χοιρινό κρέας για την ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων – από την εποχή ακόμη του Γεράσιμου Βασιλόπουλου. Και συνεχίζει. Το 30% των πωλήσεων της πλέον πραγματοποιείται μέσα από τα καταστήματα Βασιλόπουλος. Η Φάρμα Μητσόπουλος ανήκει σε κατηγορία επιχειρήσεων του κλάδου, που προσπαθεί να μετατρέψει τα προϊόντα της από ανώνυμα σε επώνυμα.

Είναι προφανές ότι αυτό έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και μ΄ αυτό τον τρόπο σκοπεύει να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτέλεσματα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας ετησίως η παραγωγή της ανέρχεται σε 100.000 ζώα – μόνο σε μία βάρδια επεξεργάζεται 100 τόνους χοιρινού κρέατος.

Το κοντέρ της Φάρμας Μητσόπουλος

Στη διάρκεια του 2025 οι πωλήσεις της εταιρείας έκλεισαν στα 55 εκατ. ευρώ κι εφέτος εκτιμούν ότι θα διαμορφωθεί στα 60 εκατ. ευρώ. Όπως εξηγεί ο κ. Τάσος Μητσόπουλος – ένας εκ των τριών μετόχων – «η σχέση μας με την ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκινά από την εποχή του Γεράσιμου Βασιλόπουλου». Μέσα από την σχέση της με την ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ πραγματοποιούνται πωλήσεις ύψους περίπου 17 εκατ. ευρώ ετησίως – και φέτος τρέχουν με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης.

Συνολικά πάντως μέσα από τις συνεργασία της με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ πραγματοποιείται το 80%-85% των πωλήσεων της εταιρείας. Επίσης μεταξύ των πελατών της είναι η Γρηγόρης, η Jackaroo, η L’ Artigiano, η Pizza Fan, μεγάλες εταιρείες catering και δίκτυα μαζικής εστίασης.

Τα αγκάθια στην παραγωγή

Η κερδοφορία της εταιρείας ωστόσο παραμένει πιεσμένη. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ενέργεια. Μας επηρεάζει στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στις ψυκτικές εγκαταστάσεις και στις μεταφορές», σημειώνει ο κ. Μητσόπουλος. Το EBITDA ανέρχεται στο περίπου 4%-4,5%. Ενώ από το 2023 βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030. Αφορά κυρίως στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει ρομποτικά συστήματα, αυτοματισμούς, γραμμές κοπής και προηγμένες τεχνολογίες συσκευασίας.

Ο στόχος δεν είναι μόνο να αυξηθεί η παραγωγικότητα, αλλά και αν αντιμετωπιστεί ένα επιπλέον πρόβλημα, που είναι η εξεύρεση προσωπικού. «Το μεγαλύτερο ζήτημα των επόμενων ετών θα είναι η έλλειψη προσωπικού. Σήμερα απασχολούμε περίπου 350 εργαζόμενους. Οι αυτοματισμοί δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους αλλά για να διασφαλίσουν ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου η εύρεση προσωπικού γίνεται όλο και πιο δύσκολη», επισημαίνει.

Η επέκταση στα προψημένα

Η εταιρεία έχει αρχίσει και δραστηριοποιείται στην αγορά των κρεατοσκευάσματα και στα έτοιμα ή προψημένα προϊόντα – καλύπτει το 6%-7% του τζίρου της, όμως αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Έτσι σχεδιάζεται νέα μονάδα παραγωγής προψημένων προϊόντων. Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει σειρά προϊόντων, όπως πανέ χοιρινού από ατόφιο κομμάτι κρέατος, χοιρινά nuggets και εξειδικευμένες λύσεις.

H οικογένεια Μητσόπουλου δεν εξετάζει ενδεχόμενο πώλησης. «Στην Ελλάδα όλα πωλούνται αν κάποιος χτυπήσει την πόρτα με μια εξωπραγματική πρόταση. Όμως δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη λογική. Δεν ψάχνουμε σανίδα σωτηρίας», αναφέρει. Η εταιρεία έχει χαμηλό τραπεζικό δανεισμό – περίπου 4 εκατ. ευρώ – και ανήκει στα τρία αδέλφια Μητσόπουλου, με 33,3% ο καθένας. Αντιθέτως η διοίκηση εξετάζει εξαγορές που θα μπορούσαν να επεκτείνουν την παρουσία της σε νέες κατηγορίες πρωτεΐνης. «Στα σχέδιά μας είναι να κάνουμε εξαγορές, όχι να εξαγοραστούμε. Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε παρουσία και σε άλλες κατηγορίες παραγωγής. Το μοσχάρι είναι μία από τις επιλογές που εξετάζουμε», επισημαίνει.