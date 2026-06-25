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DECA: Νέες εξαγορές μετά την Dotsoft – Το σχέδιο του Diorama II και η επόμενη ημέρα

Η DECA εξετάζει 8-9 νέες ευκαιρίες σε διαφορετικούς κλάδους και σχεδιάζει 2-3 ακόμη επενδύσεις - Στο πλάνο και η αναβάθμιση της Dotsoft στην κύρια αγορά του Euronext Athens

Business 25.06.2026, 07:00
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DECA: Νέες εξαγορές μετά την Dotsoft – Το σχέδιο του Diorama II και η επόμενη ημέρα
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

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Η εξαγορά της Dotsoft δεν ήταν η τελευταία κίνηση της DECA Investments. Αντίθετα, φαίνεται πως είναι η αρχή ενός νέου κύκλου τοποθετήσεων μέσα από το Diorama II σε δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης.

Η αναζήτηση δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Στο τραπέζι βρίσκονται εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους

Σύμφωνα με πληροφορίες, η DECA εξετάζει αυτή την περίοδο περίπου 10 επενδυτικές ευκαιρίες από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, με στόχο να προχωρήσει σε 2-3 νέες εξαγορές μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Άλλωστε υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα κεφάλαια για νέες κινήσεις, πριν ολοκληρωθεί ο επενδυτικός κύκλος του Diorama II, ο οποίος ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώνεται σε περίπου ένα χρόνο.

DECA

H φιλοσοφία της DECA είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με διαφοροποίηση και επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Η επόμενη «φουρνιά» επενδύσεων για την DECA

Η στρατηγική της DECA, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές παραμένει προσανατολισμένη σε ελληνικές εταιρείες που έχουν ήδη παρουσία στην αγορά, αλλά μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης μέσα από κεφάλαια, τεχνογνωσία και οργανωτική αναβάθμιση.

To επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της DECA εκτείνεται σε πολλούς και στρατηγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομία

Η αναζήτηση δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Στο τραπέζι βρίσκονται εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους, καθώς η φιλοσοφία του fund είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με διαφοροποίηση και επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Dotsoft αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Η εταιρεία πληροφορικής, που δραστηριοποιείται σε λύσεις Internet of Things, smart parking και smart energy, θεωρείται από τη DECA μια περίπτωση με ισχυρές προοπτικές λόγω και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στηρίζουν τέτοιες υποδομές.

DECA

Στα σχέδια είναι η αναβάθμιση της παρουσίας της Dotsoft στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσα από την μετάταξή της στην Κύρια Αγορά

Από την ΕΝΑ στην κύρια αγορά

Στα σχέδια όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές είναι και η αναβάθμιση της παρουσίας της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσα από την μετάταξή της στην Κύρια Αγορά. Η εταιρεία βρίσκεται σήμερα στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ). Η διαδικασία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται να προχωρήσει σχετικά σύντομα, πιθανότητα ακόμη και μέσα στο 2026.

Η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις, καθώς η DECA έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ενεργούς παίκτες του ελληνικού private equity οικοσυστήματος

Το Diorama II βρίσκεται πλέον σε μια φάση όπου οι επιλογές επενδύσεων γίνονται πιο στοχευμένα. Το fund έχει ακόμη χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού του ορίζοντα το καλοκαίρι του 2026 και επιδιώκει να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια για νέες συμφωνίες. Η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις, καθώς η DECA έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ενεργούς παίκτες του ελληνικού private equity οικοσυστήματος.

DECA

Η DECA Investments είναι ανεξάρτητος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων, υπεύθυνος για τα fund Diorama I (€135 εκατ.) και Diorama II (€213 εκατ.)

Οι επενδύσεις της DECA

Η DECA Investments είναι ανεξάρτητος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων, υπεύθυνος για τα fund Diorama I (€135 εκατ.) και Diorama II (€213 εκατ.). Εστιάζει στη στήριξη μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα και προοπτικές ανάπτυξης. Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο εκτείνεται σε πολλούς και στρατηγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στον τομέα των τροφίμων και της αγροτικής παραγωγής ξεχωρίζουν οι επενδύσεις στην ιστορική εταιρεία Minerva και στην Damavand, ενώ στη βιομηχανία και τη συσκευασία περιλαμβάνονται οι Atlas Tapes, Lariplast, Adam Pack και Intertrade Hellas

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