Λιμάνια: Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας των ναυτών την Παρασκευή 19:00-22:00

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Στα όρια των δυνατοτήτων του λειτουργεί πλέον το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς η σημαντική αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων κατά τη φετινή θερινή περίοδο έχει αναδείξει ένα σοβαρό πρόβλημα χωρητικότητας, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και στα πληρώματα. Η κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) στην προκήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας σήμερα Παρασκευή, από τις 19:00 έως τις 22:00, προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν δοθεί οριστική λύση.

Στην «καρδιά» του προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία του λιμανιού να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας. Σύμφωνα με την πολιτική ελλιμενισμού που έχει εγκρίνει ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας (ΟΛΡ), ο μέγιστος αριθμός πλοίων που μπορούν να διανυκτερεύουν εντός του λιμένα είναι τέσσερα. Ωστόσο, μετά την προσθήκη δύο ακόμη ταχυπλόων της SeaJets σε σχέση με πέρυσι, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που χρειάζονται θέση διανυκτέρευσης υπερβαίνει πλέον τις δυνατότητες του λιμανιού καθώς τα πλοία συμβατικά και ταυχύπλοα που πρέπει να εξυπηρετηθούν είναι επτά.

Έτσι, κάθε βράδυ δύο συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά υποχρεώνονται να παραμένουν στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας μέχρι την αναχώρησή τους το επόμενο πρωί, με αποτέλεσμα τα πληρώματά τους να παραμένουν επί 24 ώρες στο πλοίο.

Γιατί μένουν έξω τα συμβατικά πλοία

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Τα ταχύπλοα, λόγω του σχεδιασμού τους, δεν διαθέτουν καμπίνες ενδιαίτησης για τα πληρώματα ούτε μπορούν εύκολα να παραμείνουν στο αγκυροβόλιο χωρίς πρόσθετη στελέχωση για τη νυχτερινή βάρδια. Ως αποτέλεσμα, η διανυκτέρευση εκτός λιμένα μεταφέρεται ουσιαστικά στα συμβατικά πλοία, τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία των πληρωμάτων.

Υπάρχει θεωρητικά και η λύση της μεθόρμισης σε άλλο λιμάνι, όπως το Λαύριο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Ήδη δυο πλοία ένα ταχύπλοο και ένα συμβατικό επιλέγουν αυτή τη λύση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ιδίως για τα συμβατικά πλοία που εξυπηρετούν τις γραμμές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την κερδοφόρα θερινή περίοδο, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ταχύπλοα.

Παράλληλα, αναδεικνύεται και ένα θεσμικό κενό: το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) και το υπουργείο Ναυτιλίας εγκρίνουν κάθε χρόνο τα δρομολόγια, χωρίς όμως να προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις διανυκτέρευσης ή μεθόρμισης στα λιμάνια. Έτσι, η αύξηση των δρομολογίων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόβλεψη για τις λιμενικές υποδομές.

Η λύση του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο ΟΛΡ αποφάσισε να παραμένουν κάθε βράδυ εντός του λιμένα δύο ταχύπλοα και δύο συμβατικά πλοία, ενώ τα υπόλοιπα δύο συμβατικά θα εναλλάσσονται στη διανυκτέρευση εκτός λιμένα.

Ειδικότερα, το «Αικατερίνη Π» θα εναλλάσσεται στη θέση που καταλαμβάνει το «Fast Ferries Andros», ενώ το «Superferry» θα εναλλάσσεται με το «Andros King».

Σύμφωνα με τον ΟΛΡ, η λύση αυτή βασίζεται σε τέσσερις αρχές:

ο μέγιστος αριθμός πλοίων που διανυκτερεύουν εντός του λιμένα παραμένει τέσσερα,

διασφαλίζεται ίση μεταχείριση των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς από κάθε εταιρεία ένα πλοίο θα διανυκτερεύει εκτός λιμένα,

βελτιώνονται οι συνθήκες για τα πληρώματα σε σχέση με προηγούμενες λύσεις,

διασφαλίζεται η ομαλή εκτέλεση των πρωινών δρομολογίων.

Παράλληλα, ο Οργανισμός καλεί τις εταιρείες να προγραμματίζουν τον ανεφοδιασμό και την τροφοδοσία των πλοίων κατά τις ημέρες διανυκτέρευσης, ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνση της λειτουργίας του λιμανιού.

Οι αντιδράσεις της ΠΕΝΕΝ

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τους ναυτικούς. Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι τα πληρώματα οδηγούνται σε «εξορία στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας», κάνοντας λόγο για απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Η Ένωση χαρακτηρίζει «σκανδαλώδες» το γεγονός ότι στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ εξυπηρετούνται επτά πλοία, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα λανθασμένου σχεδιασμού.

«Πρόκειται για τριτοκοσμική κατάσταση για την οποία έχουν ευθύνη η Κυβέρνηση- ο Β. Κικίλιας, το Λιμεναρχείο Ραφήνας και ο ΟΛΡ» όπως υποστηρίζει η ανακοίνωση σημειώνοντας ότι «το αγκυροβόλιο της Ραφήνας δεν είναι αναγνωρισμένο ως τέτοιο, δεν διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές και σε περίπτωση ατυχήματος δεν καλύπτει ασφαλιστικά ούτε τα πληρώματα ούτε τα πλοία! Δεν διατίθεται ούτε ρυμουλκό εάν σπάσει μια καδένα κατά την αγκυροβολία των πλοίων. Άραγε τότε ποιος θα έχει τότε την ευθύνη εάν πλοίο πέσει στα βράχια;».

Η ΠΕΝΕΝ έχει ήδη προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας σήμερα, από τις 19:00 έως τις 22:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πληρωμάτων σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Αικατερίνη Π» στις 20:30. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι, εφόσον δεν υπάρξει λύση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν.

Καταγγελία και από την ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Παράλληλα με την ΠΕΝΕΝ ανακοίνωση εξέδωσαν και τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και Πανελλήνια Ένωση Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) καταγγέλλοντας «τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι της Ραφήνας και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των ναυτεργατών, που εργάζονται στα πλοία που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στην ανακοίνωση τους η ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ σημειώνουν ότι «το λιμάνι έχει τις προδιαγραφές και τη δυνατότητα πρόσδεσης 5 πλοίων, ενώ στη γραμμή είναι δρομολογημένα 11 πλοία (σσ συνολικά). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα επιπλέον πλοία, εκ των πραγμάτων, να βρίσκονται ανοιχτά στο λιμάνι, με τις κύριες μηχανές σβηστές, με αποτέλεσμα να παρασύρονται από τους ανέμους και τα ρεύματα, θέτοντας τους ναυτεργάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε κατάσταση επιφυλακής (ST/BY), για τη διατήρηση ασφαλούς θέσης του πλοίου. Σαν αποτέλεσμα έχουμε άυπνους, εξαντλημένους ναυτεργάτες, να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλειά τους και των επιβατών, κατά την εκτέλεση των δρομολογίων. Ενώ στην καλύτερη περίπτωση, τα πλοία είναι αγκυροβολημένα σε περιοχή που δεν είναι ορισμένη ως ασφαλές αγκυροβόλιο και άρα εκτεθειμένα, χωρίς στοιχειώδη ασφάλεια. Παράλληλα, σε αυτές τις συνθήκες, οι συνάδελφοι που είναι εκτός καθηκόντων πλοίου, στερούνται το δικαίωμα της εξόδου».

ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ καταγγέλλουν το υπουργείο Ναυτιλίας και το Σ.Α.Σ. (Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών) που όπως αναφέρουν «για τα κέρδη των εφοπλιστών, ενέκρινε δρομολόγια, παραβιάζοντας κάθε έννοια ασφαλείας και κάνει τις πλάτες στους εφοπλιστές, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των συναδέλφων μας».

Και καλούν όλους τους ναυτεργάτες και τους εργαζόμενους της περιοχής «να συντονίσουμε τη δράση μας, για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες της γραμμής και τη συμμετοχή όλων στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουμε, σήμερα 26 Ιούνη, στις 20:30 στο λιμάνι Ραφήνας, σε συνέχεια των παρεμβάσεών μας στο λιμεναρχείο Ραφήνας και στο Υπουργείο Ναυτιλίας».