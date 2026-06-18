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Κικίλιας: «Επενδύοντας σε λιμάνια, ναυτιλία και τοπικές οικονομίες, δίνουμε όραμα στη νέα γενιά»

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την περιοδεία του στην Αιτωλοακαρνανία

Ναυτιλία 18.06.2026, 20:23
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Κικίλιας: «Επενδύοντας σε λιμάνια, ναυτιλία και τοπικές οικονομίες, δίνουμε όραμα στη νέα γενιά»
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Την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Αιτωλοακαρνανίας, τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, καθώς και τη σύνδεση των επαγγελμάτων της θάλασσας με την οικονομική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στη Ναύπακτο, το Μεσολόγγι και τον Αστακό, στο πλαίσιο των περιοδειών των μελών της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη και τον Βουλευτή ΝΔ  Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Παπαθανάση.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν η Ναύπακτος, όπου ο Υπουργός πραγματοποίησε σύσκεψη με τον Δήμαρχο, Βασίλειο Γκίζα, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Σπυρίδωνα Τσέλιο, καθώς και εκπροσώπους τοπικών φορέων, με αντικείμενο την πορεία των λιμενικών έργων και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ναυπάκτου.

Κικίλιας: Κινούμαστε ταχύτατα

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «κινούνται οι διαδικασίες και προσπαθούμε να είναι ταχύτατες, έτσι ώστε ό,τι έχει χωροθετηθεί να προχωρήσει. Να προχωρήσουν και οι μελέτες και τα έργα. Συζήτησα με τους συναδέλφους και τον κ. Δήμαρχο, τις προοπτικές και για ένα σημαντικό λιμενικό έργο εδώ στη Ναύπακτο. Χαίρομαι που βλέπω ότι αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν μιας πολύ σημαντικής περιοχής, τεράστιας ιστορικής αξίας, η οποία προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στη σημασία της οικονομίας της θάλασσας για την ανάπτυξη της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «θα θέλαμε να δούμε, οραματικά, να συνδέονται όλα τα επαγγέλματα της θάλασσας, δηλαδή τα επαγγέλματα της ναυτιλίας, τα οποία δίνουν οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση στα νέα παιδιά και να ξανασυζητηθούν στην ελληνική οικογένεια. Θα θέλαμε να δούμε τον εμπορικό κόσμο, που είναι άμεσα συνυφασμένος με τα λιμάνια μας και τις παράκτιες περιοχές, να ξαναδυναμώνει. Θα θέλαμε να δούμε να συνδέεται και η ενέργεια και τα ναυπηγεία, το yachting και οι μαρίνες, το τουριστικό προϊόν με τα επαγγέλματα της θάλασσας και τη ναυτιλία. Όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν τεράστιο αναπτυξιακό βραχίονα για τα επόμενα 25 χρόνια».

Η περιοδεία στο Μεσολόγγι

Στη συνέχεια, η περιοδεία συνεχίστηκε στο Μεσολόγγι, όπου ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη, Αθανάσιο Μαυρομμάτη, τον Δήμαρχο, Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο, και την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, Νεκταρία Αλετρά. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι υλοποίησης στοχευμένων και αποδοτικών παρεμβάσεων στις λιμενικές υποδομές της περιοχής, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός δήλωσε ότι «θα στηρίξουμε την προσπάθεια η οποία γίνεται. Θα πάμε να δούμε, όχι μαξιμαλιστικά και με έργα φαραωνικά, αλλά με έργα που ταιριάζουν στην περιοχή και που μπορεί να δώσουν προστιθέμενη αξία και να βοηθήσουν πραγματικά τους Μεσολογγίτες και τις Μεσολογγίτισσες. Πιστεύω στην περιοχή, είναι μια πανέμορφη περιοχή που έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί κι άλλο. Θα την αναπτύξουμε, όμως, με σεβασμό στα τοπικά πολεοδομικά δεδομένα, στην ιδιαίτερη ομορφιά, στον πολιτισμό και την ιστορία της, ώστε να κάνουμε πράγματα που ταιριάζουν στον χαρακτήρα της και είμαι σίγουρος ότι θα τα αγκαλιάσουν οι Έλληνες, οι επισκέπτες στη χώρα μας και όλος ο κόσμος».

Η περιοδεία συνεχίστηκε στον Αστακό, όπου ο κ. Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη, Αθανάσιο Μαυρομμάτη, τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αλέξη Γιώτη, επισκέφθηκε τη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή (ΝΑΒΙΠΕ) στο Πλατυγιάλι, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια βαθιών υδάτων της χώρας.

Η επένδυση

Ο Υπουργός επισήμανε πως «πρόκειται για μια επένδυση με πολύ μεγάλες προοπτικές. Γι’ αυτό και επεξεργαζόμαστε όλοι μαζί, η τοπική κοινωνία, οι φορείς, τα υπουργεία, τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορεί να μετεξελιχθεί αυτή η επένδυση. Θα θέλαμε να εμπλέκει την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, μαζί με τα οποιαδήποτε επιχειρηματικά σχέδια. Και πάντως, να είναι τέτοια η επένδυση που να έχει προστιθέμενη αξία, να φέρει καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην περιοχή, να σεβαστεί την περιοχή, η οποία είναι πολύ όμορφη και έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης και στο τουριστικό κομμάτι και στο κομμάτι του yachting, του υψηλού επιπέδου τουρισμού και των υπηρεσιών που τις συνοδεύουν».

Στο περιθώριο των επισκέψεων, ο Υπουργός συναντήθηκε με τη Λιμενάρχη Μεσολογγίου, Πλωτάρχη Λ.Σ. Σκανδάλη Κυριακή, τη Διοικήτρια του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ναυπάκτου, Υποπλοίαρχο Λ.Σ. Θωμοπούλου Μαρία και τη Διοικήτρια του Β’ Λιμενικού Τμήματος Πλατυγιαλίου Αστακού, Υποπλοίαρχο Λ.Σ. Πολύζου Βασιλική, με τις οποίες συζήτησε ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα και τη λειτουργία των Λιμεναρχείων της περιοχής.

Η περιοδεία του Υπουργού στην Αιτωλοακαρνανία ολοκληρώθηκε με την ομιλία του στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της Πολιτικής Ακαδημίας Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

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