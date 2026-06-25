 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Wall Street: Διχασμένη αγορά – Πιέσεις στην τεχνολογία, ρεκόρ για τον Dow

Στη Wall Street, ο Nasdaq υποχωρεί λόγω πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές , ενώ ο Dow καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό με στήριξη από βιομηχανία και χρηματοοικονομικά

Markets 25.06.2026, 23:19
Σχολιάστε
Wall Street: Διχασμένη αγορά – Πιέσεις στην τεχνολογία, ρεκόρ για τον Dow
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, οι αγορές κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται πιέσεις και τον βιομηχανικό δείκτη να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά.

Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,46% στις 25.358,60 μονάδες, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα της Micron Technology, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις βασικές τεχνολογικές μετοχές, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,01% στις 7.357,49 μονάδες.

Αντίθετα, ο Dow Jones , o δείκτης των 3ο μετοχών, ενισχύθηκε κατά 71,72 μονάδες ή 0,14% και έκλεισε στις 51.920,62 μονάδες.

Για τον Dow, οι μετοχές υγείας, χρηματοοικονομικών και βιομηχανίας παρείχαν ώθηση στον δείκτη blue-chip.

Οι μετοχές της Johnson & Johnson αυξήθηκαν περίπου 1%, ενώ οι μετοχές της Caterpillar σημείωσαν άλμα 6%.

Οι μετοχές της Wall Street που πίεσαν την αγορά

Η μετοχή της Apple υποχώρησε κατά 6%, μετά την ανακοίνωση αυξήσεων τιμών σε προϊόντα όπως MacBook και iPad, λόγω του αυξημένου κόστους εξαρτημάτων και ημιαγωγών.

Η Microsoft σημείωσε πτώση σχεδόν 3,5%, καθώς προχώρησε σε αυξήσεις τιμών για τις κονσόλες Xbox.

Παράλληλα, οι Alphabet και Meta Platforms υποχώρησαν περίπου 1% και 2% αντιστοίχως, με ανησυχίες ότι η άνοδος στις τιμές των chips θα επηρεάσει τα περιθώρια κέρδους των τεχνολογικών κολοσσών.

Στήριξη στον Dow Jones από παραδοσιακούς κλάδους

Ο δείκτης Dow ενισχύθηκε χάρη σε ισχυρές επιδόσεις από βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Η Johnson & Johnson κέρδισε πάνω από 1%, ενώ η JPMorgan Chase ενισχύθηκε πάνω από 2%.

Η Caterpillar σημείωσε άλμα 5%, προσφέροντας σημαντική ώθηση στον δείκτη.

Οι τιμές

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου Jed Ellerbroek της Argent Capital Management είπε στο CNBC ότι η άνοδος στο κόστος των chips θα επηρεάσει τις τιμές άλλων προϊόντων.  «Ό,τι αγοράζουμε που είναι ηλεκτρονικό και περιέχει ημιαγωγούς», όπως τηλεοράσεις και αυτοκίνητα, «θα αυξηθεί σε τιμή».

«Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλες δευτερογενείς επιπτώσεις από τον πολύ υψηλό πληθωρισμό και τις αλυσίδες εφοδιασμού της τεχνολογίας», πρόσθεσε.

Ωστόσο, προς το παρόν, ο καταναλωτής είναι «αρκετά ισχυρός ώστε να απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις τιμών».

Ο πληθωρισμός

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Μάιο — ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Federal Reserve — έδειξε ότι ο γενικός δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση, λίγο χαμηλότερα από την άνοδο 0,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Ο γενικός δείκτης αυξήθηκε επίσης 4,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Εξαιρώντας τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης (core PCE) αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,4% σε ετήσια βάση. Και τα δύο ήταν επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Παρότι ο δομικός πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2023, οι επενδυτές ανακουφίστηκαν που τα στοιχεία δεν ήταν υψηλότερα, μετά τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα ομόλογα

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς να μειώνεται κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 4,394%.

Ημιαγωγοί: μικτά σήματα στην αγορά

Η Micron Technology εκτοξεύτηκε κατά 16% μετά από ισχυρά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η Qualcomm ενισχύθηκε κατά 4%, ενώ εταιρείες όπως η SanDisk, η Western Digital, η KLA και η Applied Materials κινήθηκαν ανοδικά, ακολουθώντας το θετικό κλίμα στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η σημερινή εικόνα στη Wall Street δείχνει μια ξεκάθαρη διάσπαση της αγοράς: η τεχνολογία πιέζεται από τις αυξήσεις κόστους και τις ανησυχίες για τα περιθώρια κέρδους, ενώ οι παραδοσιακοί κλάδοι συνεχίζουν να στηρίζουν τον Dow σε νέα υψηλά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Διχασμένη αγορά – Πιέσεις στην τεχνολογία, ρεκόρ για τον Dow
Markets

Ο Nasdaq υποχωρεί, ο Dow εκτοξεύεται
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρή ανάκαμψη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρή ανάκαμψη στις ευρωαγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Βιοχάλκο έδωσαν το αρνητικό πρόσημο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και Βιοχάλκο έριξαν το ΧΑ
Wall Street: Αναταράξεις με Micron και πληθωρισμό στο επίκεντρο
Wall Street

Αναταράξεις στη Wall Street, Micron και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Bank of America: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026
Markets

BofA: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνοδος με βαρίδια στο ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στενά του Ορμούζ: «Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές
Ποντοπόρος

«Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σταμάτησαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτουν το διεθνές σχέδιο ασφαλούς διέλευσης, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιράκ: Ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα προς τον ΟΠΕΚ
Πετρέλαιο

Ιράκ: Ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα προς τον ΟΠΕΚ

Η απειλή αποχώρησης του Ιράκ από τον ΟΠΕΚ και ο στόχος αύξησης της παραγωγής

Τζούλη Καλημέρη
Κινεζική οικονομία: Πόσο κοντά βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε μια νέα περίοδο επιβράδυνσης;
Economy

Από το «θαύμα» στην επιβράδυνση – Γιατί η Κίνα φοβάται πλέον την ύφεση

Η εποχή των διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης φαίνεται να ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς η κινεζική οικονομία δοκιμάζεται από βαθύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες

Νατάσα Σινιώρη
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό
Τουρισμός

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό (πίνακες)

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει νέο ρεκόρ δαπανών από τους Έλληνες στο εξωτερικό και προτίμηση στο city break στην Ευρώπη, από τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
CEO: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι σπάνε τα ταμεία
World

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι CEO παίρνουν εννιαψήφιες αμοιβές

Οι συμφωνίες «Moonshot» ωθούν τις αποδοχές των CEO σε νέα υψηλά στην ετήσια κατάταξη της WSJ - 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τέσσερα στελέχη σε μια ανώτερη εταιρεία στέγασης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Ο «δικτάτορας» που τοποθετεί την ελευθερία λόγου στο μικροσκόπιο
Economy

Ο «Αλαντίν» της EKT και η διαμάχη για τα όρια της κριτικής

Μια σατιρική υποψηφιότητα μετατράπηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση για τα όρια της κριτικής και της ελευθερίας λόγου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

Νατάσα Σινιώρη
Αμερικανικές τράπεζες: Απώλειες 700 δισ. σε περίπτωση οικονομικής κρίσης
World

Αμερικανικές τράπεζες: Απώλειες 700 δισ. σε περίπτωση οικονομικής κρίσης

Τι έδειξαν τα stress tests της Federal Reserve

Τζούλη Καλημέρη
DBRS: Μειώνει στο 1,9% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2026
Economy

DBRS: Στο 1,9% ρίχνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Η DBRS διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Markets
Wall Street: Διχασμένη αγορά – Πιέσεις στην τεχνολογία, ρεκόρ για τον Dow
Markets

Ο Nasdaq υποχωρεί, ο Dow εκτοξεύεται

Στη Wall Street, ο Nasdaq υποχωρεί λόγω πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές , ενώ ο Dow καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό με στήριξη από βιομηχανία και χρηματοοικονομικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Βιοχάλκο έδωσαν το αρνητικό πρόσημο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και Βιοχάλκο έριξαν το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξε αντοχές στη ζώνη των 2.450 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Αναταράξεις με Micron και πληθωρισμό στο επίκεντρο
Wall Street

Αναταράξεις στη Wall Street, Micron και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Πρωταγωνιστής της ημέρας στη Wall Street είναι η Micron Technology, η μετοχή της οποίας σημειώνει άλμα κατά 18%

Bank of America: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026
Markets

BofA: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026

Οι νέες προβλέψεις της Bank of America για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνοδος με βαρίδια στο ΧΑ

Το θετικό κλίμα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διατηρείται, αν και με αρκετή επιφυλακτικότητα

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Δίνει ώθηση η πτώση του πετρελαίο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Δίνει ώθηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια η πτώση του πετρελαίου

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,40% στις 637 μονάδες

Ασιατικά Χρηματιστήρια: Μικτή εικόνα στις αγορές – Ισχυρό άλμα για τον Kospi
Ασία

Μικτή εικόνα στις αγορές της Ασίας – Ισχυρό άλμα για τον Kospi

Οι επενδυτές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στα νέα οικονομικά στοιχεία από την Αυστραλία

Latest News
Domino’s: Η πίτσα έχει κρυώσει, αλλά η αλυσίδα παρέχει ακόμη αξία
World

Η πίτσα έχει κρυώσει, αλλά η Domino's παρέχει ακόμη αξία

Οι πωλήσεις της κατηγορίας είναι στάσιμες και οι αλυσίδες της παραπαίουν, αλλά η Domino's μπορεί να αναδειχθεί νικήτρια.

SpaceX: Η έκδοση ομολόγων σηματοδοτεί ότι οι αγορές βρίσκονται σε «κατάσταση φούσκας»
World

Η πώληση ομολόγων της SpaceX σηματοδοτεί ότι επίκειται... φούσκα

Οι επενδυτές χρέους θα εξετάσουν την SpaceX προσεκτικότερα από ότι τις αγορές μετοχών, λέει ο Λούντοβικ Σουμπράν της Allianz

CEO: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι σπάνε τα ταμεία
World

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι CEO παίρνουν εννιαψήφιες αμοιβές

Οι συμφωνίες «Moonshot» ωθούν τις αποδοχές των CEO σε νέα υψηλά στην ετήσια κατάταξη της WSJ - 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τέσσερα στελέχη σε μια ανώτερη εταιρεία στέγασης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Ποιοι παράγοντες συγκράτησαν την άνοδο της τιμής του – Ο «παράγοντας» Κίνα και το μέλλον
World

Πετρέλαιο: Ποιοι παράγοντες έβαλαν «φρένο» στην άνοδο της τιμής του

Η αγορά προσαρμόστηκε στη διαταραχή του εφοδιασμού σε πετρέλαιο μέσω απελευθέρωσης αποθεμάτων και μείωσης της ζητήσης

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Wall Street: Διχασμένη αγορά – Πιέσεις στην τεχνολογία, ρεκόρ για τον Dow
Markets

Ο Nasdaq υποχωρεί, ο Dow εκτοξεύεται

Στη Wall Street, ο Nasdaq υποχωρεί λόγω πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές , ενώ ο Dow καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό με στήριξη από βιομηχανία και χρηματοοικονομικά

ΕΕ: «Πράσινο φως» στη χρηματοδότηση εξορυκτικών εταιρειών – Διευκολύνεται η ένταξη σε «βιώσιμα» funds
World

Αναθεώρηση του SDFR με τη βούλα κρατών - μελών της ΕΕ

Στο επίκεντρο του ζητήματος βρίσκονται οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με το ποιες εταιρείες θα συμπεριλαμβάνονται σε επενδυτικά κεφάλαια που προωθούν την πράσινη μετάβαση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος AKTOR: Νέο κεφάλαιο με την ΑΜΚ 1 δισ. και τις επενδύσεις 3 δισ. ευρώ
Business

Νέο κεφάλαιο για τον AKTOR - Η ΑΜΚ 1 δισ. και οι επενδύσεις 3 δισ. ευρώ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031 - Η ψήφος εμπιστοσύνης των μετόχων στην ΑΜΚ

ΕΚΤ: Ο «δικτάτορας» που τοποθετεί την ελευθερία λόγου στο μικροσκόπιο
Economy

Ο «Αλαντίν» της EKT και η διαμάχη για τα όρια της κριτικής

Μια σατιρική υποψηφιότητα μετατράπηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση για τα όρια της κριτικής και της ελευθερίας λόγου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες: Πολλές δυσκολίες, καμιά καλή επιλογή
World

Το μεγάλο σταυροδρόμι της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Η σύναψη συμμαχιών με την Κίνα θα βοηθούσε τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να απαλλαγούν από μέρος των διογκωμένων εξόδων τους

Δημήτρης Σταμούλης
Κινεζική οικονομία: Πόσο κοντά βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε μια νέα περίοδο επιβράδυνσης;
Economy

Από το «θαύμα» στην επιβράδυνση – Γιατί η Κίνα φοβάται πλέον την ύφεση

Η εποχή των διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης φαίνεται να ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς η κινεζική οικονομία δοκιμάζεται από βαθύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες

Νατάσα Σινιώρη
AKTOR Launches €950Mln Cap Hike to Accelerate Infrastructure Expansion
English Edition

AKTOR Launches €950Mln Cap Hike to Accelerate Infrastructure Expansion

The Athens-based group plans share issue and bond sale to fund a five-year investment drive in concessions, energy and LNG as it seeks to reshape itself into a broader infrastructure platform

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν προσβλέπει σε 40 δισ. έσοδα από την επαναλειτουργία τους
World

Το Ιράν προσβλέπει σε 40 δισ. έσοδα από το ανοιχτό Ορμούζ

Η συμφωνία για την επανέναρξη των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ δίνει στο Ιράν λόγο στη μελλοντική διαχείρισή του, ενώ ανοίγει δρόμο για επιπλέον κέρδη

Δημήτρης Σταμούλης
€85.6 Million Upgrade for Thessaly Railway Line Moves Forward
English Edition

€85.6 Million Upgrade for Thessaly Railway Line Moves Forward

The project will modernize the 80.4-kilometre Palaiofarsalos–Kalambaka railway route with new electrification, signaling and safety systems to improve the performance of Greece’s rail network

Γαλλία: Ξεπέρασε τα 3,5 τρισ. ευρώ το δημόσιο χρέος κατά το α’ τρίμηνο του 2026
World

Ξεπέρασε τα 3,5 τρισ. ευρώ το δημόσιο χρέος της Γαλλίας

Η Γαλλία έχει δεσμευτεί έναντι των Βρυξελλών να μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της σε λιγότερο από 3% του ΑΕΠ έως το 2029

The 6.5 Billion Euro Plan for Greece’s Housing Crisis
English Edition

The 6.5 Billion Euro Plan for Greece’s Housing Crisis

With 50 targeted measures, a unified housing agency, and digital platforms for students and public servants on the islands, the government aims to curb the property crisis and expand the housing supply

Citi: Η επόμενη ημέρα του πολέμου και ο νέος κίνδυνος του El Niño
Economy

Citi: Η επόμενη ημέρα του πολέμου και ο νέος κίνδυνος του El Niño

Ανθεκτική η οικονομία με την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ να είναι χαμηλότερη κατά 0,4% σε σχέση με των προ πολέμου προβλέψεων

Τάσος Μαντικίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies