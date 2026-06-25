Wall Street: Διχασμένη αγορά – Πιέσεις στην τεχνολογία, ρεκόρ για τον Dow

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Στη σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, οι αγορές κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται πιέσεις και τον βιομηχανικό δείκτη να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά.

Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,46% στις 25.358,60 μονάδες, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα της Micron Technology, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις βασικές τεχνολογικές μετοχές, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,01% στις 7.357,49 μονάδες.

Αντίθετα, ο Dow Jones , o δείκτης των 3ο μετοχών, ενισχύθηκε κατά 71,72 μονάδες ή 0,14% και έκλεισε στις 51.920,62 μονάδες.

Για τον Dow, οι μετοχές υγείας, χρηματοοικονομικών και βιομηχανίας παρείχαν ώθηση στον δείκτη blue-chip.

Οι μετοχές της Johnson & Johnson αυξήθηκαν περίπου 1%, ενώ οι μετοχές της Caterpillar σημείωσαν άλμα 6%.

Οι μετοχές της Wall Street που πίεσαν την αγορά

Η μετοχή της Apple υποχώρησε κατά 6%, μετά την ανακοίνωση αυξήσεων τιμών σε προϊόντα όπως MacBook και iPad, λόγω του αυξημένου κόστους εξαρτημάτων και ημιαγωγών.

Η Microsoft σημείωσε πτώση σχεδόν 3,5%, καθώς προχώρησε σε αυξήσεις τιμών για τις κονσόλες Xbox.

Παράλληλα, οι Alphabet και Meta Platforms υποχώρησαν περίπου 1% και 2% αντιστοίχως, με ανησυχίες ότι η άνοδος στις τιμές των chips θα επηρεάσει τα περιθώρια κέρδους των τεχνολογικών κολοσσών.

Στήριξη στον Dow Jones από παραδοσιακούς κλάδους

Ο δείκτης Dow ενισχύθηκε χάρη σε ισχυρές επιδόσεις από βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Η Johnson & Johnson κέρδισε πάνω από 1%, ενώ η JPMorgan Chase ενισχύθηκε πάνω από 2%.

Η Caterpillar σημείωσε άλμα 5%, προσφέροντας σημαντική ώθηση στον δείκτη.

Οι τιμές

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου Jed Ellerbroek της Argent Capital Management είπε στο CNBC ότι η άνοδος στο κόστος των chips θα επηρεάσει τις τιμές άλλων προϊόντων. «Ό,τι αγοράζουμε που είναι ηλεκτρονικό και περιέχει ημιαγωγούς», όπως τηλεοράσεις και αυτοκίνητα, «θα αυξηθεί σε τιμή».

«Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλες δευτερογενείς επιπτώσεις από τον πολύ υψηλό πληθωρισμό και τις αλυσίδες εφοδιασμού της τεχνολογίας», πρόσθεσε.

Ωστόσο, προς το παρόν, ο καταναλωτής είναι «αρκετά ισχυρός ώστε να απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις τιμών».

Ο πληθωρισμός

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Μάιο — ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Federal Reserve — έδειξε ότι ο γενικός δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση, λίγο χαμηλότερα από την άνοδο 0,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Ο γενικός δείκτης αυξήθηκε επίσης 4,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Εξαιρώντας τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης (core PCE) αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,4% σε ετήσια βάση. Και τα δύο ήταν επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Παρότι ο δομικός πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2023, οι επενδυτές ανακουφίστηκαν που τα στοιχεία δεν ήταν υψηλότερα, μετά τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα ομόλογα

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς να μειώνεται κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 4,394%.

Ημιαγωγοί: μικτά σήματα στην αγορά

Η Micron Technology εκτοξεύτηκε κατά 16% μετά από ισχυρά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η Qualcomm ενισχύθηκε κατά 4%, ενώ εταιρείες όπως η SanDisk, η Western Digital, η KLA και η Applied Materials κινήθηκαν ανοδικά, ακολουθώντας το θετικό κλίμα στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η σημερινή εικόνα στη Wall Street δείχνει μια ξεκάθαρη διάσπαση της αγοράς: η τεχνολογία πιέζεται από τις αυξήσεις κόστους και τις ανησυχίες για τα περιθώρια κέρδους, ενώ οι παραδοσιακοί κλάδοι συνεχίζουν να στηρίζουν τον Dow σε νέα υψηλά.